НеПроґавте: "Томос наш" і народження Православної церкви України

Аби ви нічого не пропустили та провели вихідні з користю, ми підібрали для вас добірку найцікавіших матеріалів тижня.

Народження Православної церкви України

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6 січня відбулася подія, яка знаменувала народження автокефальної Православної церкви України. У церкві святого Георгія у резиденції Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбулі) під час святкової літургії за участю патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили томос про автокефалію української церкви.

З врученням томосу створення помісної православної церкви в Україні можна вважати завершеним й після цього має початись процес визнання її іншими помісними церквами світу.

Як відбувалася ця історична подія - читайте у репортажі журналістів ВВС.

Задоволений Порошенко

5 січня під час підписання томосу в Константинополі (Стамбулі) наш кореспондент зробив фото, яке стало популярним у соцмережах.

Дехто навіть назвав його "знімком дня".

Кореспондент BBC News Україна Віталій Червоненко розповів, як вийшло сфотографувати вдоволеного президента.

Коміки, які пішли у велику політику

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В новорічну ніч артист Володимир Зеленський оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах 31 березня. Ця заява та звернення артиста допомогти йому з написанням передвиборної програми викликали жваві обговорення в соцмережах. Ми ж підготували історії сімох коміків, які пішли у велику політику, брали участь у виборах, вплинули на історію своїх країн та навіть стали президентами.

Двійник Всесвіту та загадкові радіосигнали

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Поки в Україні відбуваються історичні події становлення незалежної православної церкви, західні науковці пропонують цікаві теорії про походження Всесвіту.

Зокрема, канадські вчені з Інституту теоретичної фізики запропонували революційну теорію про те, що наш Всесвіт може бути лише "дзеркальним відображенням" паралельного світу, який створений з антиматерії і мчить у зворотному напрямку від Великого вибуху за шкалою часу.

А астрономи запропонували п'ять припущень щодо походження загадкових швидких радіосигналів, які зафіксували радіотелескопи на Землі.

Більше відпочинку для українців

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Цього тижня Кабмін схвалив графік перенесення робочих днів у 2019 році. Завдяки святам, цього року українці матимуть декілька періодів святкувань.

Таємниці шедеврів мистецтва

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Що спільного мають найвидатніші шедеври живопису та скульптури - від "Дівчини з перлинною сережкою" Вермеєра до "Герніки" Пікассо, від "Народження Венери" Боттічеллі до "Крику" Едварда Мунка?

Кожна з них має непомітні та незрозумілі непосвяченому глядачу штрихи, які відкривають геть інший сенс видатного творіння. Розповідаємо про таємниці та історію появи кількох видатних картин, що багато років викликають суперечки.

Вручення "Золотих глобусів" та кінозірки у вишуканих сукнях

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У неділю в США пройшла церемонія вручення однієї з найпрестижніших кінонагород - "Золотого глобусу". Найбільше з нагородами пощастило "Богемній рапсодії" та "Зеленій книзі", але й Леді Гага отримала свій перший "Золотий глобус".

Зірки змогли продемонструвати свої кращі сукні та костюми, а кіномани - зробити прогнози щодо фаворитів на отримання премій Оскар, нагородження якими відбудеться наприкінці лютого.

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