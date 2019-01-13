Чи є у Трампа і Путіна секрети?

Копирайт изображения BRENDAN SMIALOWSKI AFP Image caption За час президентства Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів

Газета Washington Post стверджує, що президент США Дональд Трамп приховав деталі переговорів з російським президентом Володимиром Путіним і навіть забрав у перекладача нотатки їхньої розмови.

У Білому домі спочатку заявили, що в статті є стільки неточностей, що не бачать сенсу її докладно коментувати. Згодом Дональд Трамп заперечив приховування інформації із зустрічей з Путіним.

Газета пише, що Трамп, на відміну від попередніх президентів США, не бере з собою на переговори з Путіним високопоставлених співробітників Білого дому і не ділиться ні з ким подробицями про хід цих переговорів.

Комітет у закордонних справах палати представників Конгресу США вже заявив, що має намір провести засідання, присвячене недостатній інформації про зустрічі Трампа з Путіним.

"Кожен раз, коли Трамп зустрічається з Путіним, країні нічого не говорять. Америка заслуговує на правду і Комітет палати представників США у закордонних справах має намір дізнатися її. Ми проведемо слухання про таємниці, що вирують довкола дивних стосунків Трампа з Путіним і його оточенням, і про те, як ці темні відносини впливають на нашу національну безпеку", - йдеться в заяві співголови комітету Еліота Енгеля на сайті комітету.

Washington Post стверджує, що після зустрічі з Путіним на саміті "великої двадцятки" в Гамбурзі в 2017 році Трамп забрав у перекладача нотатки, які той робив під час переговорів, а також попросив не розголошувати про зміст розмови навіть в Білому домі.

Після тієї зустрічі декого з високопоставлених співробітників ознайомили із загальним підсумком переговорів. Двоє з них захотіли уточнити деталі і звернулися до перекладача - однак той відмовився говорити, посилаючись на заборону Трампа.

При цьому на тій зустрічі крім Трампа, Путіна і перекладачів були присутні ще кілька людей з американської сторони. Однак Трамп і Путін в Гамбурзі поговорили ще і під час банкету - і, стверджує газета, крім них там був тільки російський перекладач.

У статті Washington Post йдеться, що це не поодинокий випадок. За даними видання, в 2018 році на переговорах з Путіним в Гельсінкі Трамп не взяв з собою нікого крім перекладача, і навіть стенограми розмови в Білому домі ніхто не бачив.

Кілька співробітників Білого дому заявили газеті, що докладної інформації про жодні переговори Трампа з російським президентом немає навіть в засекречених документах. Така поведінка президента США їм здається дивною.

Видання зазначає, що зазвичай президенти США навпаки намагалися брати з собою на переговори помічників і чиновників. В основному це робилося для того, щоб скоротити ймовірність невірної інтерпретації слів співрозмовника.

Крім того, помічники і чиновники зазвичай робили записи і стежили за тим, щоб всі відомства і всі співробітники адміністрації президента, від яких за підсумками переговорів можуть знадобитися якісь дії, вчасно дізналися про це.

Секретів не тримаю

У Білому домі спочатку відмовилися докладно прокоментувати статтю, заявивши, що в ній є так багато неточностей, що не бачать сенсу їх обговорювати.

Згодом сам Дональд Трамп заперечив, що приховує деталі своїх переговорів з Путіним. В коментарі для Fox News він сказав, що не тримає жодних секретів щодо цих переговорів, а про інформацію журналістів, він сказав - "мені абсолютно начхати".

За час президентства Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів, проте у трьох випадках це були нетривалі бесіди на різних міжнародних самітах. Зустрічі в Гамбурзі у 2017 році і в Гельсінкі у 2018 році - найдовші переговори двох президентів.

Президент США сказав, що проводив переговори з Путіним у Гельсінкі, як і будь-який інший президент, і що вони мали чудову розмову про "дуже позитивні речі", такі, як економіка. За його словами, будь-хто міг слухати ці розмови, а сама зустріч була відкритою.

Трамп зазначив, що мав зустрічі віч-на-віч з багатьма лідерами країн, але зосередилися саме на зустрічі з Путіним.

У свою чергу джерела Washington Post в адміністрації президента США не прямо підтвердили інформацію про те, що Трамп прагне не брати з собою помічників на зустрічі з Путіним. За словами джерела, що побажало зберегти анонімність, Трамп вважає, що присутність сторонніх завадить вибудувати довірливі відносини з Путіним, а відсутність стенограм пов'язана з його стурбованістю великою кількістю витоків з Білого дому.

Звинувачення у змові

Дональд Трамп зайняв посаду президента США на початку 2017 року. Під час своєї передвиборної кампанії він неодноразово заявляв про намір налагодити відносини з Росією. Багато хто ще тоді звинувачував його в змові з Путіним.

Після перемоги Трампа на виборах в США почалося розслідування за фактом можливих зв'язків його передвиборного штабу з Росією. Крім того, американські спецслужби звинуватили Росію у втручанні у процес виборів.