Чи справді приватні автомобілі скоро вийдуть з ужитку?

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Кілька місяців тому я написав дуже оптимістичну статтю про те, що наші теперішні автомобілі у нас, напевно, останні.

Вона ґрунтувалася на прогнозах, згідно з якими ринок автомобілів найближчим часом може радикально змінитися через сукупне поширення електромобілів, сервісів спільних поїздок на кшталт Uber і технологій безпілотного кермування.

Нові "роботаксі" будуть настільки дешевими у користуванні, що утримувати власні автівки стане невигідно. І такі зміни відбудуться зовсім скоро - ймовірно, протягом десятиліття. Принаймні, так вважають автори цих прогнозів.

Як наслідок, докорінно зміниться усе наше життя.

Я відразу зазначив, що ця ідея суперечлива, й запросив читачів поділитися своєю думкою. І вони поділилися - відгуки надходили тисячами.

Багато хто висловив захоплення цим прекрасним новим світом безпілотних авто. Та ще більше читачів налаштовані скептично. Тож ми донесли ваші сумніви експертам, які допоможуть нам дослідити ймовірність того, що приватних автомобілів скоро не стане.

Розгляньмо різні сторони майбутньої революції окремо.

Чи життєздатні електромобілі?

Насамперед про електромобілі. Читачі хвилюються, чи стане у світі літію чи кобальту, щоби задовольнити загальну потребу в акумуляторах.

Копирайт изображения ANDREW AITCHISON/GETTY IMAGES Image caption У світі вже продано 4 мільйони електромобілів

Відповідає Майкл Лібрейх, експерт зі сталості довкілля й голова лондонської консалтингової компанії з питань екологічно чистої енергії та транспорту.

У світі вдосталь обох цих елементів, каже він; питання скоріше в тому, чи зможе видобувна промисловість викопати їх у достатньому обсязі. Та в неї вже вливаються величезні інвестиції мірою того, як зростає попит.

Пан Лібрейх наводить статистику, за якою ми уже живемо в еру електромобілів: чотири мільйони одиниць уже продано, а ще один мільйон вийде на вулиці лише за шість наступних місяців, прогнозує він.

Багато хто з відомих аналітиків вважає, що станом на 2030 р. вулицями світу їздитиме понад 100 мільйонів електромобілів. Нехай це не той повний переворот, про який писав я, - загалом на той час у світі буде приблизно два мільярди автівок, - та все ж зміни разючі.

Чи доручимо ми кермування комп'ютеру?

Багато хто з читачів згадує про відчуття свободи, що виникає за кермом, про те, як приємно часом піддати газу.

Словами CarlitosWay: "Якщо ви думаєте, що я припиню лоскотати нерви хлопчикам на хвості мого ягуара - помиляєтесь, недоумки".

Копирайт изображения MICHAEL COLE/GETTY IMAGES Image caption Для декого, кермувати - це чиста радість

Я передав цю проблему в надійні руки Ґері Маркуса - професора психології з Нью-Йоркського університету, який також знайшов час заснувати компанію з розробки штучного інтелекту (ШІ), відразу викуплену компанією Uber.

Пан Маркус визнає, що керування автомобілем дозволяє "насолодитися свободою", та це не означає, що ми довічно хотітимемо - чи будемо змушені - це робити.

"Зрештою все зійдеться до питання безпеки, - каже професор Маркус. - Прийде день, коли безпілотні авто стануть безпечнішими, ніж керовані".

Але - і це важливе «але» - він не чекає на цей день у найближчі десять років. На його думку, розв'язання проблем безпеки, пов'язаних з безпілотним кернуванням, забере ще пару десятиліть.

Це, напевно, здивує тих, хто захоплено спостерігав за успіхом програм ШІ, наприклад, AlphaZero компанії DeepMind (яку кілька років тому придбав Google). Уперше взявшись за шахи, через дві години програма AlphaZero вже вигравала у шахістів-людей; через чотири - у найкращого шахового комп'ютера; а через дев'ять годин ця програма обійшла усіх шахістів у світі, як комп'ютери, так і людей.

Втім, технології безпілотного кермування розвиваються значно повільніше, каже професор Маркус, адже дорожній рух набагато складніший і менш передбачуваний, ніж гра у шахи.

Чому так складно навчити комп'ютер кермувати?

Виявляється, складнощі безпілотного дорожнього руху - прекрасна ілюстрація обмежень сучасного ШІ. Річ у тім, що комп'ютери часто виконують надскладні завдання краще, ніж найрозумніші з людей, та водночас не справляються із завданнями, які під силу найдурнішим.

Копирайт изображения LAGUNA BEACH POLICE DEPARTMENT Image caption Ця Tesla минулого року врізалася у припарковану поліцейську машину в Каліфорнії; за словами водія, вона їхала в режимі автопілота

Коли ж ідеться про кермування, помилки тут абсолютно неприпустимі, каже професор Маркус.

Безпілотний автомобіль може їздити бездоганно 99,99% часу, але йому все одно не можна довіряти, якщо у 0,01% часу він в'їжджатиме у припарковані машини чи вбиватиме пішоходів.

Усвідомивши, що безпілотні авто ще довго не зможуть гарантувати безпеку у складному середовищі (тобто, поза автомагістралями), лідери автомобільних перевезень стали значно стриманішими у прогнозах "безпілотної революції".

Візьмімо Uber, який вклав сотні мільйонів доларів у розвиток технологій безпілотного кермування. У 2014 р. тодішній директор компанії Тревіс Каланік пообіцяв, що автомобілі скоро не потребуватимуть водіїв. Нині ж у найсміливіших обіцянках цієї компанії йдеться лише про "гібридну мережу".

"У певних локаціях і випадках безпілотні автомобілі матимуть перевагу, тоді як в інших локаціях, випадках, погодних умовах і регіонах автомобілі мережі Uber ще довго керуватимуться приблизно так само, як і сьогодні", - визнає Ендрю Зальцберг, директор Uber з досліджень і транспортної політики.

Чи доїжджатимуть безпілотні таксі у віддалені села?

Копирайт изображения EDUCATION IMAGES/GETTY IMAGES Image caption Читачі сумніваються, що безпілотні перевезення колись сягнуть сільської місцевості

Відповідь пана Зальцберга на це поширене зауваження, можливо, вас здивує. За його словами, у рідній Каліфорнії Uber найбільше змінив транспортну арену саме у невеличких містах і селах.

Раніше дочекатися таксі у глибинці цього штату було проблематично, каже він, але тепер його компанія нерідко подає машину за 5-10 хвилин навіть у найвіддаленіші точки.

Причина у розширенні мережі, пояснює він. Нині Uber має вдосталь користувачів - принаймні у Каліфорнії - і може забезпечити водіям вигоду, тобто, достатню кількість замовлень навіть у регіонах з низькою густотою населення.

Висновки

Отже, два з трьох рушійних чинників транспортної революції - електромобілі та сервіси спільних поїздок - справді активно розвиваються і не змусять себе чекати.

Втім, третій і найважливіший чинник - автоматизація руху - наразі сильно відстає.

Копирайт изображения OLA Image caption Мобільні додатки з перевезень популярні, як ніколи: індійська фірма Ola активно розширюється за межами домашнього ринку і минулого року почала працювати у Великій Британії

Так, сьогодні ви вже можете купити автомобіль, який сам прокладатиме свій шлях по трасі - втім, ви все одно мусите тримати руки на кермі, бо ці технології офіційно вважаються лише найновішою версією круїз-контролю.

Очевидно, що на схвалення повністю автоматичних транспортних засобів піде значно більше, ніж десять років - і лише після того почнеться справжня транспортна революція, яка й принесе нам очікувані "роботаксі".

Рано чи пізно це станеться - але не так рано, як сподівався багато хто із нас.

Ставка у 120 мільярдів доларів

А тим часом інші сили намагаються підірвати нашу прив'язаність до автомобілів.

Минулого місяця Uber почав розміщувати свої акції на фондовій біржі США. Це буде одна з найбільших відкритих пропозицій в історії бізнесу, адже, як кажуть, цю компанію оцінюють у 120 млрд доларів - і це попри те, що у третьому кварталі 2018 р. вона втратила понад мільярд.

То чому ж ця компанія іде на такий ризик?

Тому що Uber знаходиться в авангарді битви за майбутнє однієї з найважливіших сфер бізнесу на землі - транспортних перевезень.

Є багато доказів, що зміни на ринку вже почалися - погляньте лише на статистику продажів автомобілів у Великій Британії.

Пройшли ті часи, коли блискуче нове авто було вершиною наших мрій. Нинішні двадцятирічні дедалі частіше навіть прав не отримують, бо мають інші способи доїхати, куди заманеться.

Копирайт изображения AFP Image caption Компанія Uber нещодавно інвестувала у сервіс оренди електричних велосипедів і скутерів Lime

Саме цим аргументом і оперує Ендрю Зальцберг. Він прогнозує, що багато хто з міленіалів так ніколи і не матиме у власності автомобіля.

"Люди обирають те, що їм зручно", - каже він. Сьогодні Uber зосереджує зусилля на різних транспортних альтернативах; зокрема нещодавно компанія вклала гроші у сервіс оренди електричних велосипедів і скутерів.

"Тут у Сан-Франциско зранку ви швидше дістанетесь на роботу велосипедом, але пізно ввечері вам може знадобитися таксі, щоб доїхати в аеропорт", - каже пан Зальцберг.

Багато інших компаній ідуть за Uber по п'ятах, знаходячи нові способи дешевих і ефективних транспортних перевезень.

Отже, навіть якщо революція відкладається, є багато інших причин, які, можливо, спокусять вас поберегти гроші й утриматись від купівлі власного авто.

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