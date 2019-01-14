Кладовище безголових. У Британії знайшли дивне давньоримське поховання
В англійському графстві Саффолк археологи наштовхнулися на загадкове поховання давньоримських часів: у більшості похованих там людей голови чомусь відділені від тулуба.
На стародавнє кладовище натрапили випадково під час будівництва будинку. Вченим давно відомо, що містечко Грейт-Велнетем виросло на місці римського поселення, заснованого ще в I столітті. Однак ґрунт там переважно піщаний, тому так добре збережені останки неабияк здивували археологів.
З 52 скелетів, що датуються приблизно IV століттям нашої ери, "нормально" поховані тільки 17. У інших черепи акуратно лежать поруч з тілом або між ніг, а деякі й зовсім поховані окремо від решти скелета.
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Логічно було б припустити, що останки належать, наприклад, страченим злочинцям або убитим у бою ворогам. Проте серед похованих є не тільки чоловіки, а й жінки та діти різного віку - судячи з усього, це були звичайні місцеві жителі.
Зазвичай стародавні римляни ховали своїх померлих приблизно так само, як це зараз робимо ми. Небіжчика одягали в парадну одежу, акуратно вкладали на спину і закопували - нерідко разом із якимись важливими, чи символічними для нього прикрасами, чи предметами побуту.
Як розповів BBC археолог Ендрю Пічі, який бере участь в розкопках, на будь-якому давньоримському кладовищі можна знайти кілька "неправильних" могил, що відрізняються від загальної традиції. Але такі могили - все ж виняток, а у цьому похованні їх явна більшість.
"Кладовища, де так багато "неправильних" могил, зустрічаються дуже рідко - їх не більше трьох-чотирьох на всю країну. А тут таких могил так багато, що, здається, для місцевих жителів це була звичайна практика", - говорить він.
У Саффолку й навколишніх графствах відомо чимало давньоримських кладовищ, проте ні на одному з них безголових небіжчиків не знаходили. Так що це навряд чи можна вважати місцевою традицією, і впевнено пояснити загадкову знахідку археологи поки не можуть.
Попередній аналіз решток показав, що голови відокремили від тіл вже після смерті. Їх акуратно відпилювали спереду, трохи нижче щелепи - на відміну від страчених злочинців, які склали голову під ударом меча чи сокири.
Одне з можливих пояснень полягає в тому, що місцеві жителі могли належати до одного з римських культів, що вшановує голову як частину душі - і, можливо, обезголовлення тіла після смерті було частиною місцевого релігійного ритуалу поховання.
Не можна виключати й той варіант, що на цьому кладовищі поховані раби, привезені здалеку, або просто вихідці з далеких культур, які принесли з собою власні язичницькі ритуали, не властиві римлянам.
Зараз вчені детально вивчають знайдені кістки, аби підтвердити, чи спростувати ці та інші версії.
Поки що очевидно, що більшість із похованих - середнього віку і старше, хоча серед останків з відтятими головами є зовсім маленька дитина і ще двоє дітей приблизно 9-10 років.
Розвинена грудна клітина і широкі плечі дозволяють припустити, що за життя люди займалися сільським господарством. А поганий стан зубів - те, що вони непогано харчувалися, в тому числі й солодощами.
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