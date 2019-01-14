Кладовище безголових. У Британії знайшли дивне давньоримське поховання

Копирайт изображения Archaeological Solutions Image caption У багатьох скелетів голови акуратно складені між ногами

В англійському графстві Саффолк археологи наштовхнулися на загадкове поховання давньоримських часів: у більшості похованих там людей голови чомусь відділені від тулуба.

На стародавнє кладовище натрапили випадково під час будівництва будинку. Вченим давно відомо, що містечко Грейт-Велнетем виросло на місці римського поселення, заснованого ще в I столітті. Однак ґрунт там переважно піщаний, тому так добре збережені останки неабияк здивували археологів.

З 52 скелетів, що датуються приблизно IV століттям нашої ери, "нормально" поховані тільки 17. У інших черепи акуратно лежать поруч з тілом або між ніг, а деякі й зовсім поховані окремо від решти скелета.

Логічно було б припустити, що останки належать, наприклад, страченим злочинцям або убитим у бою ворогам. Проте серед похованих є не тільки чоловіки, а й жінки та діти різного віку - судячи з усього, це були звичайні місцеві жителі.

Зазвичай стародавні римляни ховали своїх померлих приблизно так само, як це зараз робимо ми. Небіжчика одягали в парадну одежу, акуратно вкладали на спину і закопували - нерідко разом із якимись важливими, чи символічними для нього прикрасами, чи предметами побуту.

Копирайт изображения Archaeological Solutions Image caption На інших давньоримських кладовищах безголових небіжчиків поки не знаходили

Як розповів BBC археолог Ендрю Пічі, який бере участь в розкопках, на будь-якому давньоримському кладовищі можна знайти кілька "неправильних" могил, що відрізняються від загальної традиції. Але такі могили - все ж виняток, а у цьому похованні їх явна більшість.

"Кладовища, де так багато "неправильних" могил, зустрічаються дуже рідко - їх не більше трьох-чотирьох на всю країну. А тут таких могил так багато, що, здається, для місцевих жителів це була звичайна практика", - говорить він.

У Саффолку й навколишніх графствах відомо чимало давньоримських кладовищ, проте ні на одному з них безголових небіжчиків не знаходили. Так що це навряд чи можна вважати місцевою традицією, і впевнено пояснити загадкову знахідку археологи поки не можуть.

Попередній аналіз решток показав, що голови відокремили від тіл вже після смерті. Їх акуратно відпилювали спереду, трохи нижче щелепи - на відміну від страчених злочинців, які склали голову під ударом меча чи сокири.

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що місцеві жителі могли належати до одного з римських культів, що вшановує голову як частину душі - і, можливо, обезголовлення тіла після смерті було частиною місцевого релігійного ритуалу поховання.

Не можна виключати й той варіант, що на цьому кладовищі поховані раби, привезені здалеку, або просто вихідці з далеких культур, які принесли з собою власні язичницькі ритуали, не властиві римлянам.

Копирайт изображения Archaeological Solutions Image caption Черепи акуратно відокремили від тіл вже після смерті

Зараз вчені детально вивчають знайдені кістки, аби підтвердити, чи спростувати ці та інші версії.

Поки що очевидно, що більшість із похованих - середнього віку і старше, хоча серед останків з відтятими головами є зовсім маленька дитина і ще двоє дітей приблизно 9-10 років.

Розвинена грудна клітина і широкі плечі дозволяють припустити, що за життя люди займалися сільським господарством. А поганий стан зубів - те, що вони непогано харчувалися, в тому числі й солодощами.

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