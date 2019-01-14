Наразі у США продовжується найдовший в історії "шатдаун" - часткове закриття уряду. Сотні тисяч чиновників вже близько місяця знаходяться у вимушеній відпустці, або працюють без зарплати. Вранці в неділю у Вашингтоні випав товстий шар пухкого снігу. Ось як жителі американської столиці зустріли перший сніжний вихідний року.

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Ще більше снігу очікують у наступні дні.

Копирайт изображения EPA Image caption Зимовий шторм "Джіа" приніс у Вашингтон перший сніг року

Копирайт изображения AFP Image caption Люди каталися на санчатах вниз з Капітолійського пагорба

Копирайт изображения AFP Image caption Під'їзд до Білого дому довелося очищати від снігу

Копирайт изображения AFP Image caption У центрі міста розпочалися справжні снігові баталії

Копирайт изображения AFP Image caption Дехто навіть вирішив прогулятися засніженим містом у костюмах часів Американської війни за незалежність

Копирайт изображения AFP Image caption Неподалік Монументу Вашингтона каталися на кайтбордах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча сніг і засипав машини у Вашингтоні та околицях, проте це була неділя і поспішати не було потреби

Копирайт изображения AFP Image caption Бездомні мусили грітися біля вентиляційних шахт Білого дому

Копирайт изображения EPA Image caption Фотограф Тінг Шен спіймав у об'єктив момент, коли яструб нападає на здобич у снігу в центрі американської столиці

Копирайт изображения EPA Image caption Деяким собачкам, як от Вінні, можна було гуляти тільки сховавшись у теплій куртці хазяїна

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