Перший сніг цього року випав у Вашингтоні
Наразі у США продовжується найдовший в історії "шатдаун" - часткове закриття уряду. Сотні тисяч чиновників вже близько місяця знаходяться у вимушеній відпустці, або працюють без зарплати. Вранці в неділю у Вашингтоні випав товстий шар пухкого снігу. Ось як жителі американської столиці зустріли перший сніжний вихідний року.
Ще більше снігу очікують у наступні дні.
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