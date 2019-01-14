Перший сніг цього року випав у Вашингтоні

  • 14 січня 2019

Наразі у США продовжується найдовший в історії "шатдаун" - часткове закриття уряду. Сотні тисяч чиновників вже близько місяця знаходяться у вимушеній відпустці, або працюють без зарплати. Вранці в неділю у Вашингтоні випав товстий шар пухкого снігу. Ось як жителі американської столиці зустріли перший сніжний вихідний року.

Сніг над Білим домом Копирайт изображения Reuters
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Ще більше снігу очікують у наступні дні.

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Люди катаються Копирайт изображения EPA
Image caption Зимовий шторм "Джіа" приніс у Вашингтон перший сніг року
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Люди каталися на санчатах вниз з Капітолійського пагорба Копирайт изображения AFP
Image caption Люди каталися на санчатах вниз з Капітолійського пагорба
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Під'їзд до Білого дому довелося очищати від снігу Копирайт изображения AFP
Image caption Під'їзд до Білого дому довелося очищати від снігу
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Чоловік бере участь у битві сніжками Копирайт изображения AFP
Image caption У центрі міста розпочалися справжні снігові баталії
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Три жінки у костюмах часів Американської війни за незалежність Копирайт изображения AFP
Image caption Дехто навіть вирішив прогулятися засніженим містом у костюмах часів Американської війни за незалежність
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Чоловік на кайтборді Копирайт изображения AFP
Image caption Неподалік Монументу Вашингтона каталися на кайтбордах
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Чоловік чистить машину від снігу Копирайт изображения Getty Images
Image caption Хоча сніг і засипав машини у Вашингтоні та околицях, проте це була неділя і поспішати не було потреби
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Бездомні мусили грітися біля вентиляційних шахт Білого дому Копирайт изображения AFP
Image caption Бездомні мусили грітися біля вентиляційних шахт Білого дому
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Яструб полює Копирайт изображения EPA
Image caption Фотограф Тінг Шен спіймав у об'єктив момент, коли яструб нападає на здобич у снігу в центрі американської столиці
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Собака у куртці Копирайт изображения EPA
Image caption Деяким собачкам, як от Вінні, можна було гуляти тільки сховавшись у теплій куртці хазяїна

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