Загиблий мер Гданська Павел Адамович: чим він відомий

Копирайт изображения AFP Image caption Мер Гданська Павел Адамович помер від отриманих ножових поранень

Мер польського міста Гданськ Павел Адамович помер через день після нападу під час благодійного концерту, що стався 13 січня.

Його дружина Магдалена, яка є професором права Гданського університету, під час нападу перебувала в Лондоні. Польща доправила її додому державним коштом.

У мера залишилося дві доньки - Антоніна (2003 року народження) та Тереза (2010 року народження).

Павел Адамович народився у Гданську 2 листопада 1965 року, як зазначено в його офіційній автобіографії. Його батьки Тереза та Ришард переїхали до міста у 1946 році.

Адамович виріс у рідному місті і з молодості почав займатися політикою.

У 1980-х роках він вивчав право у Гданському університеті у 1980-х роках. Він допомагав в організації студентських страйків у 1988 році, коли країною прокотилася хвиля масових протестів.

За рік Польща стала на шлях демократичних реформ. Пан Адамович працював в університеті, продовжуючи брати участь у політичному житті.

Копирайт изображения REUTERS Image caption На цьому фото Павел Адамович збирає кошти на благодійність за кілька годин до нападу

Він швидко потрапив до міської влади. У 1990 році він став членом міської ради, а у 1998-му - мером міста.

На перших виборах мера у 2002 році Адамович переміг з великим відривом і з того часу незмінно обіймав цю посаду.

У листопаді він був обраний на свій шостий строк на посаді мера, яку він мав обіймати до 2023 року.

У минулому він також був членом "Громадянської платформи", приєднавшись до партії на початку її діяльності у 2002 році. Пан Адамович багато років підтримував цю ліберальну проєвропейську партію.

Ця партія була правлячою партією у Польщі впродовж восьми років, але на виборах у 2015 році перемогу здобула консервативна партія "Право і справедливість".

На останніх виборах Павел Адамович виступав як незалежний кандидат, але "Громадянська платформа" продовжувала підтримувати його передвиборчу кампанію у Гданську. Мер також залишався критиком правлячої партії "Право і справедливість".

Попри політичні суперечки, у всіх партіях засудили вбивство популярного мера.

Напад на Павла Адамовича стався під час щорічного благодійного концерту, на якому волонтери збирають кошти на медичне обладнання для дітей та інших вразливих категорій населення.

Концерт "Великого оркестру святкової допомоги" - найбільша благодійна акція в країні. Цього року під час заходу зібрали майже 100 млн злотих (близько 20 мільйонів євро).

Адамович та Україна

Павла Адамовича називають великим другом України. Він співпрацював з українськими колегами та надавав підтримку Україні.

Українські політики та діячі висловлюють співчуття через загибель мера.

"Павел Адамович був другом України та українців. Співпрацював з мерами українських міст, ділився своїм управлінським досвідом та дбав про розвиток економічних і культурних зв'язків між нашими державами", - йдеться в заяві співголів депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Миколи Княжицького та Оксани Юринець.

Заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, який особисто знав пана Адамовича, написав у Facebook, що у "2014 році в знак солідарності із воюючою Україною та підтримки її євроінтеграційних прагнень він започаткував стипендійну програму для студентів Львова з метою проходження практики в провідних фірмах Гданська і Польщі в цілому".

За його словами, за 4 роки близько 100 магістрів пройшли 1-2 місячне стажування за кошт мерії Гданська та зацікавлених фірм. "Павел Адамович вважав, що після перемоги Україна особливо потребуватиме добре вишколених фахівців для роботи в спільній Європі", - написав заступник міністра освіти.

Свої співчуття висловив Посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Відійшов у вічність мер Гданська Павел Адамович - Великий Поляк і Друг України. Єднаюся в смутку з родиною та близькими, мешканцями Гданська та Польським народом. Він назавжди залишиться в наших серцях", - написав посол.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив: "Мав приємність лише раз зустрітися з Павлом Адамовичем. На жаль, не зможу потиснути йому руку ще раз. Це була справжня та добра людина."

"Після цієї трагедії у медійному дискурсі буде багато дискусій. Про ненависть та про насилля у політиці. Ризикну сказати, що Україні ця дискусія теж конче потрібна. А також потрібні дії. Насилля не можна толерувати, забувати чи замовчувати", - зазначив міністр.

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