Згода на секс: що насправді це означає

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Любов не завдає болю" - напис на плакаті учасниці демонстрації у Міжнародний день усунення насильства проти жінок, Софія, Болгарія

Секс без добровільної згоди в Україні віднині є зґвалтуванням, що передбачено новими змінами до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів. Якщо подібне стається у шлюбі, то це є обтяжуючою обставиною при притягненні до відповідальності. Іншими словами, тепер завжди потрібна згода обох партнерів.

Коментатори нововведень у соціальних мережах поділилися на два основні табори: їхніх беззастережних прибічників і жорстких критиків. Перші наполягають, що новий закон не надто щось і змінює в розумінні сексуального насильства. Він закріплює самоочевидні речі. Згода була потрібна завжди.

Критики переконані, що загальне визначення добровільної згоди, як "результату вільного волевиявлення особи, з врахуванням супутніх обставин", залишить широке поле для маніпуляцій, наклепів, корупції. Зрештою, вони не розуміть, де межа між недобровільністю та, приміром, кокетством.

Брак довіри до українських правоохоронців і правосуддя, а також корупція в поліції й судах змушують багатьох сумніватися в тому, чи справді новий закон працюватиме в інтересах жертв.

BBC News Україна вже писала про те, що такі нововведення насамперед є складовою політики протидії домашньому насильству. Це явище є комплексним, а секс без згоди - лише одне із його проявів.

Крім того, більшість страхів і непорозумінь, які викликає закон, не мають юридичної основи.

Законодавство, по суті, утверджує принцип рівноправності чоловіка й жінки в інтимних стосунках.

"Галас у соціальних мережах - це демонстрація страху чоловіків, що від них забирають одноосібну владу та контроль над таким важливим процесом. Ці зміни до законодавства наполягають на тому, що таку владу та контроль мають і партнер, і партнерка", - зауважує психолог громадського центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало.

Нижче ми пояснюємо три ключові аспекти законодавчих норм та їхнього можливого впливу на життя українців.

Згода була потрібна й раніше

Добровільна згода на секс, прописана віднині в законодавстві, не є кардинальною юридичною зміною, на думку фахівців.

"Поява в законі терміну "добровільна згода" покликана роз'яснити одним: "Якщо особа не бажає - залиш її в спокої!". А іншим: "Якщо я не бажаю - ніхто не має права мене примушувати", - наголошує Максим Магда, адвокат, фахівець із протидії домашньому насильству.

Це правило, на його думку, підходить саме для випадків домашнього насильства, "коли і кривдник, і постраждала особа не розуміють, що секс без згоди - це зґвалтування, а не подружній обов'язок".

"До речі, так фактично було і до 11 січня, просто про це мало хто говорив. Згода може виражатися словесно або ж буде мовчазною - це не має значення. ", - відзначає юрист.

Копирайт изображения YURIY DYACHYSHYN/GettyImages Image caption Акція за права жінок, Київ, 8 березня 2018 року

Якщо, уявімо, жінка подасть заяву до поліції щодо відсутності добровільної згоди, а чоловік заявить, що все було взаємно й добровільно, потрібні свідки, документи, речові докази, аби довести провину чоловіка.

Де-факто так було й раніше, коли про зґвалтуванням ішлося, якщо застосовувалася фізична сила, або ж нею погрожували, або ж жертва перебувала в безпорадному стані.

Недобровільно - де докази?

Нова кваліфікація зґвалтування як "дій сексуального характеру, пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи без добровільної згоди" може призвести до того, що поліції доведеться реагувати на більшу кількість випадків.

Втім, правоохоронці будуть лише технічно документувати кожен випадок. Для того щоб кривдника притягли до відповідальності в суді, потрібні докази, причому дуже серйозні. За старої кваліфікації цього злочину їх було складно зібрати. Їх і далі збиратимуть так само.

Якщо жінка не погодилася на секс, але він відбувся, то велика ймовірність, що щодо неї застосували силу, їй погрожували, довели до безпорадного стану.

"У злочинах цієї категорії це дуже непросто, адже треба шляхом слідчих дій, експертиз довести факт не лише інтимного зв'язку між партнерами, а й відсутності добровільної згоди. Це часом дуже складно зробити у випадках реального зґвалтування, через що чимало злочинців уникають відповідальності. Сфабрикувати ж таку справу, в залежності від обставин, або вкрай важко, або взагалі нереально. Підкинути наркотики чи викрадену річ простіше", - пояснює Максим Магда.

Інтимні стосунки в обмін, скажімо, на дорогі подарунки чи обіцянку одружитися не підпадає під визначення нового закону, пояснюють юристи.

У контексті проблеми наклепів і правоохоронці, і правозахисники нагадують про кримінальну відповідальність: у ККУ є є стаття 384 про завідомо неправдиві покази.

Втім, усі ці правові нюанси демонструють прірву між Facebook-жартами та реаліями кримінальних проваджень.

За зґвалтування без обтяжуючих обставин каратимуть позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. За такий злочин щодо одного з подружжя, чи колишнього подружжя, чи будь-кого, з ким людина перебуває в близьких або сімейних стосунках, передбачене позбавлення волі строком на п'ять-десять років.

Новизна - не в згоді, а в супутніх обставинах

Оцінюючи кожну конкретну ситуацію, слідчі повинні будуть враховувати супутні обставини. Надто це важливо, якщо щодо жертви не застосовували фізичної сили, вона не була в безпорадному стані, за версією слідства. Тобто вона не погодилася на інтимні стосунки, але й не чинила опір, бо швидше за все просто не могла цього робити.

Це справді може розширити перелік дій сексуального характеру, за який притягатимуть до відповідальності.

"Вона може бути налякана, наприклад, фізичними даними злочинця, кількістю нападників, обстановкою, в якій опинилась. Жінка, яка страждає від домашнього насильства, через безпорадність і зневіру фактично терпить чергові зґвалтування, не вбачаючи сенс у тому, щоб хоч якось цьому протидіяти", - описує різні супутні обставини Максим Магда. Саме їх і буде враховувати поліція.

Адвокат відзначає, що існують спеціальні методики розслідування справ, де жертва не чинила опір. При цьому значення має, чи вчасно вона повідомила про злочин до поліції.

Нові положення про добровільну згоду критикують за їхню загальність, поверхневість, декларативність. В умовах української корупції - традиційно, що більш загальною є норма закону, то більше можливостей вона дає для зловживань.

Втім, законодавчі інновації дають надію, що права жінок, а саме вони в понад 90% є жертвами сексуального насильства, будуть захищені краще.