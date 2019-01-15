Кумбха-мела: індійський фестиваль, який відвідує 120 млн людей

Мільйони людей в північноіндійському місті Аллахабад готуються до ритуального купання у святих водах в рамках найбільшого у світі релігійного зібрання - Кумбха-мела.

Як передає кореспондент BBC Гііта Пандей, принаймні 15 мільйонів людей мають одночасно зібратися в місці злиття річок Ганг, Ямуна та міфічної, підземної річки Сарасваті.

Влада регіону готується прийняти до 120 мільйонів людей під час 49-денного релігійного фестивалю.

Він вважається найбільшим зібранням людей. Фестиваль навіть можна побачити з космосу.

Індуїсти вважають, що купання у місці злиття річок - відомому як Сангам - очистить їх від гріхів і допоможе спасінню.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віряни вже давно почали збиратися у місті

Найбільша принада фестивалю - нага сандхуси - голі, вкриті попелом аскети, які приходять до міста у складі велелюдних барвистих процесій.

На останньому фестивалі у 2013 році жінкам-аскетам вперше дозволили купатися в Сангамі. Цього разу у фестивалі беруть участь також сотні трансгендерів.

Більше мільйона іноземних паломників візьмуть участь у фестивалі, повідомив BBC представник місцевої влади.

Підготовка до свята зайняла понад рік, що значно більше ніж підготовка до щорічного паломництва мусульман до Мекки (хаджу).

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Мела (що означає "ярмарок" на хінді) проводиться в Аллахабаді протягом століть, але в останні два десятиліття вона перетворилася на справжню мега-подію. Вартість цьогорічного фестивалю - 400 млн доларі

Для розміщення людей створили тимчасове наметове містечко площею 32 квадратні кілометри, в комплекті з сотнями кілометрів нових доріг. Нові лікарні, банки та пожежні служби створили саме для фестивалю, так само, як і 120 тисяч туалетів.

Сотні нових залізничних маршрутів працюють в Аллахабаді, аби розв'язати транспортну проблему для паломників.

Понад 30 тисяч поліцейських і військових мають забезпечувати безпеку міста.

Напередодні фестивалю релігійні культи проводили щоденні процесії, відзначені великою пишнотою і театральністю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фестиваль проводять у Аллахабаді з 19-го століття

Атмосфера на фестивалі святкова, і влада оголосила, що в його рамках заплановані музичні та танцювальні виступи.

Але безліч неорганізованих розваг можна знайти в усіх куточках міста: діти показують фокуси з канатами, виступають барабанщики та співаки.

Більшість паломників, однак, кажуть, що вони тут не тільки заради розваг, а щоб "відповісти на виклик Матері Гангу".

"Ми віримо, що купання тут очистить нас від гріхів", - каже фермер Прамод Шарма.

"Води тут мають регенеративні властивості. Купання тут може вилікувати ваші хвороби. Це також усуває перешкоди з вашого шляху", - каже Шахбжі Раджа.

Про Кумбха-мела коротко

Паломництво, в ході якого індуїсти збираються в місці злиття річок Ганг, Ямуна і міфічної Сарасваті

Цьогоріч на фестиваль очікують 120 мільйонів відвідувачів протягом семи тижнів. У торішньому хаджі у Саудівській Аравії взяло участь 2,4 мільйона людей

Астрологія визначає більшість аспектів фестивалю, включаючи дату, тривалість і місце проведення

У місці проведення створили 15 таборів, де ті, хто загубився під час фестивалю зможуть спробувати знайти своїх близьких. Такі табори почали створювати у 1946 році, тільки тепер вони ще мають сторінки у Facebook і Twitter, де розміщують оголошення про тих, хто загубився.

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