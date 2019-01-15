Крізь сміття до президентства: що відомо про Андрія Садового

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Садовий під час ходи звіздарів у Львові, 8 січня 2019 рік

Андрій Садовий відмовився йти на політичний союз з Анатолієм Гриценком і одним із перших зареєстрував свою кандидатуру в президенти.

Він є лідером партії "Самопоміч" та міським головою Львова, цю посаду вже обіймає протягом трьох строків. Але ставати мером вчетверте не збирається.

За даними соцопитувань, на виборах 2019 року шансів на перемогу в Андрія Садового замало — його рейтинг коливається на рівні 2%. Хоча ще кілька років тому його називали одним з реальних претендентів на президентське крісло.

Втім, уся кампанія ще попереду.

Об'єднуватися з іншими політиками на цих перегонах він не планує, але припускає певні політичні союзи на парламентських виборах.

Від м'ясника до власника медіа

Андрій Садовий — львів'янин, народився у 1968 році в сім'ї вчительки та інженера. Має три вищі освіти: після армії закінчив електрофізичний факультет Львівської політехніки, потім здобув фах економіста, а пізніше став магістром держуправління, закінчивши Академію державного управління при президентові України.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Садовий з дружиною та дітьми

Першу роботу отримав у 14 років — працював м'ясником в їдальні.

Згодом влаштувався регулювальником радіоелектронної апаратури на завод "Львівприлад". З 1992-го три роки був заступником директора львівського відділення фонду соціальної адаптації молоді при Кабміні.

Утім перші, як каже сам Садовий, серйозні гроші заробив шляхом перепродажу товарів у Польщі. Отримані кілька тисяч доларів, інвестував у медіа — радіо "Люкс", яке тепер перетворилося у медіахолдинг (24 канал, Zaxid.net, радіо "Люкс ФМ" та ін.), що за документами належить дружині пана Садового.

Має п'ятьох синів.

Незмінний мер

До лав депутатів Львівської міськради Андрій Садовий потрапив у 1998 році. Тоді ж він був головою комісії економічної політики міськради.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Святкування Дня Львова

Вперше балотувався у мери у 2002 році, коли посів третє місце. У 2006-му його все ж обрали міським головою. З того часу він незмінно очолював Львів протягом трьох каденцій.

Конкуренти Садового на цю посаду зазвичай серйозно відстають від нього за кількістю голосів. У 2010-му за нього проголосували понад 120 тисяч містян, а за конкурента від "Партії регіонів" удвічі менше. У 2015-му він отримав майже 141 тисячу голосів, а кандидат від "Свободи" - трохи більше 85 тисяч.

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, більшість львів'ян у 2018 році позитивно оцінювали діяльність мера: 53% задоволених проти 39% незадоволених.

Власну партію "Самопоміч" Андрій Садовий заснував у 2012 році.

У 2014-му вона потрапила до Верховної Ради, а сам Садовий тоді ж відмовився від керівних посад в уряді, пославшись на те, що він "несе повну відповідальність за ситуацію в місті до кінця каденції і не має на кого її перекласти".

Власність

Згідно з декларацією Андрія Садового за 2017 рік, він має близько 4 тисяч гривень на рахунку у "ПриватБанку" та зарплату міського голови на рівні 41 тисячі гривень в місяць. Все інше записане на його дружину — Катерину Кіт-Садову.

Це земельні ділянки, площею 702 і 301 квадратних метра, житловий будинок на 660 квадратів. Дві автівки також записані на неї.

Офіційно саме Катерина Кіт-Садова є власницею телерадіокомпанії "Люкс", інтернет-видання Zaxid.net, приватного підприємства VISMA RADIO-TV, радіо "Континент" тощо.

Обраниця Садового задекларувала заробітну плату, отриману у ТРК "Люкс" на рівні 192 тисяч гривень на місяць, близько 300 тисяч гривень грошових активів тощо.

Боротьба у смітті

У 2016 році ім'я Садового стало з'являтися в новинах у зв'язку з Грибовицькою трагедією. На сміттєзвалищі у Грибовичах біля Львова сталися пожежа і зсув, внаслідок чого загинули четверо людей: пожежники й еколог.

Після цього полігон закрили для прийому відходів і над містом нависла проблема — вивозити сміття не було куди.

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Андрій Садовий тоді заявив про сміттєву блокаду, яку організувала центральна влада на чолі з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом. Робилося це, за його словами, для того, щоб тиснути на нього як на політика та на партію "Самопоміч".

Зрештою, Садовий передав функції вивезення сміття зі Львова облдержадміністрації. Він назвав таку пропозицію від голови ОДА ультиматумом.

Садовий і неоднозначний джаз

Одним зі скандалів, який вплинув на репутацію Андрія Садового, був міжнародний музичний фестиваль Alfa Jazz Fest. Він проходить у Львові з 2011 року і щоразу збирає на сцені світові імена джазової музики.

У 2016 році The Guardian включив Alfa Jazz Fest у список найкращих фестивалів Європи.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Садовий з дружиною Катериною під час Міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest у Львові, 24 червня 2017 рік

Причиною скандалу став генеральний спонсор фестивалю — компанія з російським капіталом "Альфа-Банк".

У 2014 році активісти кампанії "Не купуй російське" почали перші бойкоти, які вони повторювали до 2017 року. Як правило, це були флешмоби чи акції протесту в центрі міста. Спільнота "Економічний бойкот", яка була організатором, звинувачувала Садового у тому, що він не забороняє проведення фестивалю.

Сам же політик наголошував, що фестиваль фінансується силами підприємств, "які працюють в Україні, сплачують податки в Україні", і на них працюють громадяни України. Відтак, причин для заборони заходу він не бачить.

У 2017 протистояння сягнули піку і "Альфа-банк" заявив, що більше не виступатиме титульним партнером фестивалю. Організатори змінили назву на Leopolis Jazz Fest і стали шукати інших інвесторів.

Розмова про Гандзюк

У листопаді 2018 року в мережі опублікували аудіозапис, на якому кандидат різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

У розмові з невідомим він називає її стервою, "яка є лідером корупції в міській раді". Він також звинувачує її у розвалі місцевого осередку "Самопомочі".

Копирайт изображения ІВАН АНТИПЕНКО Image caption У липні херсонську активістку, радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк облили розчином сірчаної кислоти. За кілька місяців вона померла.

Пізніше Андрій Садовий визнав, що це дійсно його голос і запис справжній. Він додав, що доказів щодо корупції з боку Катерини Гандзюк не отримав та закинув генпрокурору Юрію Луценку те, що той відвів увагу від замовників вбивства активістки.

Сто тисяч

У президентській програмі Андрій Садовий декларує, що учасники АТО в Україні отримуватимуть 100 тисяч гривень.

Подібну практику запровадили у Львові, починаючи з 2017 року. Виглядає вона так: учасник бойових дій на Донбасі отримує або 100 тисяч гривень, або стає претендентом на земельну ділянку для дачного будівництва.

Таке рішення мерія ухвалила через відсутність у межах Львова необхідної кількості землі, аби забезпечити нею потреби усіх вояків.

Рішення мера критикували і навіть проводили акції протесту.

У листопаді минулого року представники "Української спілки учасників АТО", "Львівської обласної спілки АТО та сімей загиблих", організації "Патріот", Об'єднання добровольців, "Національного корпусу" та "Правого сектору" заявили, що у такий спосіб Садовий хоче просто відкупитися від бійців.

"Содом і Гоморра" та ЛГБТ

На початку січня Андрій Садовий заявив, що стане на захист представників ЛГБТ-спільноти, якщо когось із них "будуть ображати".

"Для мене, як говорила моя дружина Катерина, Содом і Гоморра не є вигадкою — це реальні речі. Якщо будуть когось ображати з людей, які представляють спільноту, я буду ставати на захист. І у нас в мерії є такі люди, вони працюють", — прокоментував кандидат.

При цьому, у 2015 році "Самопоміч" відмовилася голосувати за внесення норми в Трудовий кодекс України про заборону трудової дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації.

Садовий зазначив, що тоді партія "проявила свою позицію — ту, яку вона вважала за потрібне".

Що пропонує змінити Садовий

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Передвиборча програма Андрія Садового складається з 11 пунктів. У питанні обороноздатності та захисту країни він пропонує підвищити зарплату військовим до тисячі доларів, змінити систему командування й управління у Збройних силах України відповідно до стандартів НАТО, відсторонити від державного управління тих громадян України, які допомагали й допомагають ворогові під час війни.

В аграрному секторі Садовий хоче дозволити купувати землю тільки громадянам України і в обмеженій кількості, а також приватизувати більшість державних підприємств.

Крім того, він планує відновити роботу всіх аеропортів та створити умови для розвитку річкових перевезень.

Також кандидат пропонує скоротити кількість депутатів парламенту до 300 людей та ліквідувати обласні й районні держадміністрації.

Зі стандартного: посадити за ґрати корупціонерів, конфісковані у них гроші віддати на будівництво лікарень, шкіл тощо, підвищити прожитковий мінімум, а разом з ним - зарплати медикам і вчителям.

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