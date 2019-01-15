Марші проти насильства і тисячі свічок: Польща вшанувала вбитого мера Гданська

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Тисячі людей вийшли на вулиці польських міст на марші проти насильства, аби вшанувати пам'ять мера Гданська Павела Адамовича. Він помер на наступний день після нападу, який стався 13 січня під час благодійного концерту.

Пана Адамовича вдарив ножем на сцені чоловік на очах у сотень людей. 53-річного політика шпиталізували із пораненням серця та черевної порожнини та оперували протягом п'яти годин.

Поліція затримала підозрюваного - це 27-річний місцевий житель на ім'я Стефан, який нещодавно вийшов з в'язниці. Підозрюваний пройде психологічну експертизу.

У Гданську портрет мера розмістили поблизу Золотих Воріт у центрі старого міста - недалеко від того місця, де на мера напали. На протести проти насильства тисячі людей прийшли із свічками.

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У церемонії вшанування також взяв участь президент Європейської Ради Дональд Туск.

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Фотографії заповнених людьми вулиць Гданська у Facebook також викладали користувачі соцмережі.

Люди також тримали в руках польські прапори.

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Пам'ять політика вшунували також і у Кракові, в руках були плакати із закликами проти ненависті.

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Більшість прийшла на головну площі Кракова.

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Свічки залишали біля портретів Павела Адамовича.

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У Варшаві тисячі людей пройшлися містом під гаслами "Зупиніть ненависть".

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В акції також взяв участь мер Варшави Рафал Тшасковфький (на фото - у центрі).

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Павел Адамович обіймав посаду мера Гданська протягом 20 років. У листопаді його обрали на шостий строк на посаду, яку він мав обіймати до 2023 року.

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