Порошенко націлився на другий термін: шлях "шоколадного короля"

Image caption Петро Порошенко під час підписання томосу

Петро Порошенко намагається повторити досягнення Леоніда Кучми - хоче керувати країною в президентському кріслі двічі поспіль.

П'ятий президент України де-факто давно вів виборчу кампанію. Проте він до останнього офіційно не заявляв про намір балотуватись.

Своє бажання йти на другий термін він нарешті підтвердив у вівторок, 29 січня, на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

"Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими й прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України", - заявив політик під час форуму.

На минулих виборах пан Порошенко переміг у першому турі з результатом 54,7%. Цього разу, як свідчать соціологічні опитування, навіть потрапляння до другого туру виборів йому поки що не гарантоване.

Томос, безвіз, армія

Саме ці речі Петро Порошенко називає найбільшими досягненнями за п'ять років президентства.

Останні місяці він майже не обходився без заяв щодо автокефалії та отримання томосу від Вселенського патріарха.

Після об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року та вручення томосу 6 січня 2019 року вся Україна вкрита відповідною рекламою. Сам президент поїхав регіонами представляти грамоту про автокефалію. Деякі журналісти охрестили це "томос-туром".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Безвізовий режим з ЄС запрацював 11 червня 2017 року

Безвізовий режим з ЄС почав діяти 11 червня 2017 року - одне з досягнень, яким хвалиться президент Порошенко. Перемовини щодо безвізу тривали понад десять років, й саме за його керівництва країною Київ виконав останні вимоги ЄС.

На початку січня Порошенко відзвітував, що безвізовим режимом вже скористались понад 2 мільйони українців.

Розбудова армії - ще одна тема, якою пишається чинний президент. Петро Порошенко часто згадує, що в 2014 році українська армія була деморалізована та не готова до бойових дій, а зараз її визнають однією з найпотужніших у Європі.

Донбас і мінський процес

Війна на Донбасі та Мінські угоди - серед головних проблем, якими займався президент Порошенко.

Він очолив країну у червні 2014 року, коли на Донбасі вже тривала антитерористична операція й проросійські бойовики та найманці на чолі з Ігорем Гіркіним контролювали частину Сходу.

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Перші мирні перемовини у Донецьку наприкінці червня не дали результатів, й українська армія з новим головнокомандувачем пішла у наступ.

За кілька місяців влада повернула контроль над значною територією Донбасу, такими великими містами, як Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Проте наприкінці серпня, як твердить Київ, Росія ввела на Донбас регулярні війська і зірвала наступ, який закінчився Іловайським котлом і загибеллю понад 350 українських військових.

Після цього у Мінську уклали перші мирні угоди. Але умовне перемир'я тривало не так довго. У лютому 2015 року, після падіння Донецького аеропорту та відступу з Дебальцевого, Петро Порошенко уклав другі Мінські угоди.

Копирайт изображения AFP Image caption Нормандська четвірка не збиралась два роки

Це сталось після складних нічних перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним за посередництва керівників Франції та Німеччини. Ці угоди, фактично, так і не були виконані.

За п'ять років Петро Порошенко також провів низку зустрічей у так званому Норманському форматі з лідерами Росії, Франції та Німеччини щодо вирішення конфлікту.

Воєнний стан

Петро Порошенко оголосив перший і поки що єдиний воєнний стан в історії України.

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25 листопада 2018 року три українські військові судна намагались перейти з Одеси до Азовського моря через Керченську протоку. Росія не дозволила це зробити, обстріляла українські судна та захопила 24 моряків.

Після цього Україна заявила про збройну агресію Росії. Президент Порошенко оголосив воєнний стан у частині регіонів країни строком на 30 днів.

Саакашвілі та Коломойський

Одним з найгучніших скандалів часів президента Порошенка було протистояння з колишнім другом і соратником Міхеілом Саакашвілі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі у наметовому таборі біля парламенту

Пан Порошенко запросив екс-президента Грузії до України і наприкінці травня 2015 року дав йому український паспорт, а також призначив керувати Одеською областю.

Згодом вони стали політичними опонентами. Після суперечок у листопаді 2016 року Петро Порошенко звільнив пана Саакашвілі. А влітку 2017 року позбавив його українського громадянства.

У вересні 2017 року Саакашвілі зумів прорватись через український кордон та організувати протести з вимогою відставки Порошенка. Всю осінь та зиму 2017-2018 року урядовий квартал був заблокований наметовим містечком прихильників Саакашвілі. У вихідні дні в центрі проводились марші його прихильників.

На мітинги з вимогою відставки президента виходили до кількох десятків тисяч людей.

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Але "майдану" проти Петра Порошенка не вийшло. До весни протести згасли, силовики депортували Міхеіла Саакашвілі, а залишки наметового містечка знесли.

Ще один політичний ворог, якого нажив Порошенко за п'ять років - бізнесмен Ігор Коломойський. Навесні 2015 року президент звільнив пана Коломойського з посади губернатора Дніпропетровської області.

Перед цим влада позбавила бізнесмена контролю над ключовими державними енергетичними компаніями - "Укрнафтою" та "Укртранснафтою". У грудні 2016 року уряд націоналізував "Приватбанк".

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Після цього Ігор Коломойський з-за кордону критикує Петра Порошенка та в інтерв'ю розповідає, що зробить усе, щоб він вдруге не став президентом.

Roshen, "5 канал" і Кононенко

Під час президентського строку Петро Порошенко передав в управління сліпого трасту Rothschild Trust свій найбільший та найвідоміший бізнес - корпорацію Roshen.

Він наполягає, що не має впливу на розвиток бізнесу, але кілька разів декларував отримання від нього дивідендів. Останнього разу - півмільярда гривень у грудні 2018 року.

Загалом за 2018 рік президент задекларував понад 750 млн гривень прибутку, включно з дивідендами від "Міжнародного інвестиційного банку" та інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

Мемом в Україні стало словосполучення "Липецька фабрика" - підрозділ Roshen, який існував у Росії. Президента довго і методично критикували через цю фабрику.

Російський бізнес президента намагались продати, але врешті підприємство просто закрили.

Кондитерські фабрики Roshen відомі на весь світ. Самого Порошенка журналісти часто називають "шоколадним королем".

Навіть Вселенський патріарх Варфоломій перед наданням автокефалії українській церкві згадував про фабрики Порошенка, жартуючи, що президент привозив йому багато цукерок.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся із дітьми у Стамбулі.

Журналісти жартують, що на важливі посади у країні ставили колишніх співробітників Roshen. Саме так було з екс-менеджером корпорації Дмитром Вовком, який очолив національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Петро Порошенко - офіційний власник "5 каналу". Президент відмовився його продати.

Також пана Порошенка пов'язують з інформаційним каналом "Прямий", але його власником є інша людина - Володимир Макеєнко.

В останній рік президентства стало відомо, що фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який керує активами Порошенка, продав завод "Кузня на Рибальському".

Окрім Roshen, також одним з найбільших бізнесів президента є холдинг "Укрпромінвест-Агро".

Видання Forbes кілька років тому оцінювала статки Петра Порошенка у 0,85 мільярда доларів.

Під час президентства Порошенка вся країна дізналась ім'я одного з його друзів та бізнес-партнерів - Ігоря Кононенка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Кононенко - друг та бізнес-партнер президента

Він став одним з найвпливовіших політиків, а ЗМІ почали називати його "тінню президента".

Колишній міністр економіки Айварас Абромавичус, коли йшов у відставку, звинуватив депутата від БПП Ігоря Кононенка в корупції та намаганні вплинути на уряд.

Сам Кононенко ці звинувачення заперечував.

Бендерське дитинство і освіта

Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року у Болграді Одеської області. Місто розташоване на крайньому півдні області на кордоні з Молдовою, де більшість населення складають росіяни та болгари.

У Болграді він пішов до школи, але у 1978 році родина переїхали до міста Бендери Молдавської СССР, що зараз належить невизнаній республіці Придністров'я.

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Саме тут він закінчив школу, після чого в 1982 році вступив до Київського інституту імені Шевченка на факультет міжнародних відносин. В інституті Порошенко познайомився і з Саакашвілі.

За два роки Петра Порошенка призвали до армії. Він має звання майор, за спеціальністю - військовий перекладач. Петро Порошенко вільно володіє українською, російською та англійською мовами. Часто вказує, що може спілкуватись польською та молдовською.

Навчання закінчив у 1989 році, отримав спеціальність економіст міжнародник та референт перекладач. Після цього вступив до аспірантури, а паралельно розпочав свою підприємницьку діяльність і розбудову бізнес-імперії. Кандидатом юридичних наук став набагато пізніше - у 2002 році.

Початок бізнесу

Ще в радянські часи Петро Порошенко почав займатися торгівлею какао, спеціями та автомобілями.

Перша серйозна посада в його біографії позначена 1991 роком - гендиректор ЗАТ Торговий дім "Україна".

У 1993 році він став гендиректором концерну "Укрпромінвест", до якого згодом увійшли більшість його активів.

Політична кар'єра

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко вперше став членом парламенту в 1998 році

В 1998 році Петра Порошенка обрали до парламенту в 12 окрузі Вінниці. Він увійшов до фракції СДПУ(о), до якої належав й Віктор Медведчук.

У 2000 році очолив власну фракцію "Солідарність". Тоді ж заснував однойменну партію, яка невдовзі виступила однією із засновниць Партії регіонів. В цьому ж році став заступником голови ради Національного банку.

У 2001 році пан Порошенко з партією долучився до команди відставленого прем'єр-міністра Віктора Ющенка. У 2002-му був одним з очільників виборчої кампанії блоку "Наша Україна". До парламенту знову обрався у 12 окрузі Вінниці.

Тимошенко і "помаранчева команда"

До виборів президента у 2004 році Петро Порошенко став одним з очільників команди кандидата Віктора Ющенка.

Під час Помаранчевої революції був серед головних "облич протестів", одразу після самого Ющенка та Юлії Тимошенко.

Його "5 канал" в умовах контролю влади над інформаційним простором зіграв у тих подіях ключову роль.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Політичні соратники під час Помаранчевої революції

Новий президент певний час обирав між кандидатурами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко для призначення на посаду прем'єра. В результаті уряд очолила пані Тимошенко, а Петро Порошенко отримав посаду секретаря РНБО.

Так тривало до осені 2005 року, коли через конфлікт між РНБО та урядом, а також корупційні скандали, Віктор Ющенко звільнив обох посадовців.

Поштовхом до звільнення була прес-конференція глави секретаріату президента Олександра Зінченка, який звинуватив Петра Порошенка у корупції. Він зарахував його до групи "любих друзів", які входили до найближчого оточення президента. Сам пан Порошенко звинувачення відкидав.

Петро Порошенко є кумом Віктора Ющенка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колись стосунки Петра Порошенка та Юлії Тимошенко були досить теплими

Після розпуску парламенту в 2007 році Петро Порошенко не балотувався до Верховної Ради, зате отримав посаду голови ради Національного банку.

У жовтні 2009 року за поданням президента Ющенка парламент призначив Петра Порошенка міністром закордонних справ в уряд Юлії Тимошенко. Підлеглим пані Тимошенко він був до обрання уряду Миколи Азарова у березні 2010 року.

Робота в уряді Азарова

З обранням Віктора Януковича у бізнес-структур Петра Порошенка почалися проблеми з контролюючими органами, зокрема митницею та податковою.

У ЗМІ з'являлися повідомлення про тиск на бізнесмена з метою продати частину активів, а також "5 канал".

Офіційного підтвердження ці повідомлення не отримали. Сам Порошенко їх не коментував.

У березні 2012 року, після кількатижневих чуток щодо можливого призначення пана Порошенка на посаду міністра закордонних справ, Віктор Янукович призначив його міністром економічного розвитку в уряді Микола Азарова. Експерти називали цю пропозицію президента такою, "від якої не можна відмовитись".

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На цій посаді серед напрямків діяльності була підготовка Угоди про асоціацію з ЄС. На парламентських виборах восени 2012 року Петро Порошенко як самовисуванець обрався на 12-му окрузі Вінниці й залишив уряд.

У парламенті пан Порошенко почав критикувати політику уряду та президента Януковича.

Євромайдан і перемога

Після відмови Віктора Януковича підписувати Угоду про Асоціацію з ЄС Петро Порошенко брав участь у протестах. "5 канал" активно висвітлював події і був прихильним до протестувальників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На сцені Євромайдану

Влітку 2013 року Росія заборонила ввезення продукції Roshen. Тому Петро Порошенко та його бізнес ще до Євромайдану були в центрі уваги українських та російських ЗМІ.

Навесні 2014 року президентський рейтинг Петра Порошенка значно випереджав конкурентів.

Його політтехнологи на чолі з Ігорем Гринівим обрали чітку тактику перемоги у першому турі, пояснюючи це необхідністю якомога швидше отримати легітимного президента і завершити конфлікт на Донбасі.

З лозунгом "жити по-новому" і обіцянкою, що АТО триватиме години, а не місяці, він переміг у першому турі з 54% голосів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко у 2016 році зумів добитись відставки Арсенія Яценюка з посади голови уряду

Президент Порошенко працював з двома прем'єр-міністрами.

Спочатку урядом керував Арсеній Яценюк. Проте у квітні 2016 року президент домігся його відставки та призначення Володимира Гройсмана.

Родина та переконання

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною (за освітою - лікар) має чотирьох дітей: синів Олексія й Михайла та дочок Євгенію і Олександру.

Олексій Порошенко в 2014 році обрався до парламенту в окрузі у Вінниці.

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Мати Петра Порошенка померла. Також у нього був брат Михайло, який разом з ним займався бізнесом, проте загадково загинув у 1990-х роках.

Петро Порошенко завжди вважався глибоко релігійною людиною.

Відомо, що він хворіє на цукровий діабет.

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