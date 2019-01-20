Вегани: які бувають, що їдять, чи носять одяг з шерсті

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У січні люди шукають в Google інформацію про веганство набагато частіше, ніж зазвичай. Дієти, в основі яких рослинна їжа, дуже популярні на початку року, коли люди намагаються влаштовувати "веганський січень" або, англійською, Veganuary (тобто Vegan January). Так що не дивно, що саме у цю пору року виникає так багато питань про веганство.

Веганство - сувора форма вегетаріанства, повністю виключає споживання продуктів тваринного походження.

Існують інші близькі до вегетаріанства дієти й життєві філософії:

Пескетаріанство - відмова від вживання в їжу м'яса теплокровних. Допускається вживання в їжу риби, крабів і молюсків.

Поллотаріанство - це харчування, що виключає вживання в їжу червоного м'яса. При цьому допускаються м'ясо птиці, риба, а також яйця і молоко.

Флексітаріанство - переважно рослинна дієта, яка допускає вживання м'яса. Флексітаріанці прагнуть їсти якомога менше м'яса, але повністю не виключають його зі свого раціону.

Фріганізм - стиль життя, який заперечує принципи споживацтва. Як джерело харчових продуктів та інших матеріальних благ фрігани використовують звалища, сміттєві контейнери та інші місця, де можна знайти відходи цивілізації.

Фрукторіанство - харчування плодами рослин, переважно сирими - як фруктами і ягодами, так і овочами, без додавання горіхів, бобових, зернових і насіння. Фрукторіанці їдять тільки ту їжу, заради якої рослини не потрібно знищувати.

Лакто-ово-вегетаріанство (походить від латинських слів: lacto - молоко, ovo - яйце, vege - рослинність). Дієта допускає вживання в їжу молока і молочних продуктів, яєць і будь-яких продуктів рослинного походження. Виключаються м'ясо, птиця, риба або морепродукти.

Пропонуємо вам відповіді на найпопулярніші питання про веганство.

Чому веганів називають веганами?

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Веган - це людина, яка утримується від використання і вживання в їжу товарів і продуктів тваринного походження.

Цей термін ввели в обіг в сорокові роки 20 століття з ініціативи засновника Британського товариства веганів Дональда Вотсона як слово, яке описує немолочних вегетаріанців.

"Більшість термінів, таких як пескетаріанец, фріган і лакто-ово-вегетаріанець, створені для того, аби ідентифікувати спосіб харчування, в той час як веганство пов'язане не тільки з їжею, це принцип життя, спрямований на скорочення будь-якого виду експлуатації тварин", - пояснює Рауль з The Vegan Corner, першого професійного каналу кулінарії на YouTube, повністю присвяченого рослинній кухні.

"Поширена помилка - думати, що веган - це просто той, хто не вживає продукти тваринного походження, оскільки в реальності все складніше", - говорить він.

Як вегани отримують кальцій і білок?

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З юних років нам кажуть, що кальцій робить наші кістки міцнішими.

Зазвичай кальцій асоціюється з продуктами тваринного походження, наприклад, з молоком або йогуртом.

Якщо ви плануєте перейти на рослинну дієту, вам потрібно запастися такими продуктами як салат, рукола, петрушка і капуста, а також тими, які ви зазвичай не купуєте: боби едамаме або сушений інжир.

Ті, хто пробує вегетаріанство часто хвилюються з приводу того, чи достатньо в їх раціоні білка.

Але зараз є великий вибір продуктів, які містять білок, наприклад, горіхи, насіння або протеїнові батончики.

Не забувайте про продукти з цільного зерна: ви можете придумати смачне білкове меню, поєднуючи коричневий рис з бобовими, такими як нут і сочевиця.

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У наші дні ви зможете навіть приготувати пасту з сочевиці. Бобові всіх видів також можуть бути хорошим джерелом білка, а ще - соєві продукти, такі як тофу і темпі. Варіантів багато.

Але вегани ризикують недоотримати необхідні поживні речовини, яких потребує організм - наприклад, вітамін B12, який міститься тільки в продуктах тваринного походження. Тому так важливо планувати свій раціон.

Як вегани ставляться до домашніх тварин?

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На це питання немає однозначної відповіді.

Емі Кеннеді, 21-річна веган з Ессексу поділилася в інтерв'ю BBC: "Я думаю, що домашні тварини - це дуже розмита сфера для веганства, причина в тому, як саме їх отримують. Я особисто проти домашніх тварин, яких купують через зоомагазини".

"Якщо ви рятуєте тварину і володієте всіма необхідними засобами та здібностями, аби утримувати її щасливою і здоровою, то я не бачу проблем", - говорить вона.

Рауль з The Vegan Corner каже, що не вірить веганським кампаніям проти домашніх тварин, але все залежить від того, як з ними поводяться.

"Наприклад, тримати пташку або хом'яка в маленькій клітці цілодобово для власного задоволення я особисто не вважаю правильним. Зараз у мене немає домашніх тварин, але раніше були собаки. І я завжди намагався, аби нам добре жилося разом".

Як вегани готують торти й пироги?

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Яйця, молоко, борошно, цукор, масло, шоколад.

Всі ці звичні інгредієнти для приготування пирогів є веганськими або доступні в веганській формі. Крім яєць.

Багато веганів люблять використовувати замінники яєць, які легко приготувати в домашніх умовах. Типові замінники - банани, насіння льону, яблучне пюре або насіння чіа.

Вегани проти шерсті?

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За словами Рауля, багато веганів виступають проти використання шерсті тварин, тому що шерсть отримують шляхом розведення овець з єдиною метою: стригти.

Емі каже, що вона проти одягу з шерсті. "Тому що це недобре - носити пальто, по суті зроблене з тварини", - говорить вона.

"Якщо ви вирішили стати веганом і у вас є речі, які містять продукти тваринного походження - їх краще передарувати комусь, аби не гаяти корисну для когось річ", - радить вона.

Вегани більш здорові?

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Згідно з даними недавніх досліджень, які порівнюють здоров'я вегетаріанців і веганів зі здоров'ям м'ясоїдів, перші мають більш міцне здоров'я.

Автори дослідження дійшли висновку, що у веганів нижче ризик розвитку серцево-судинних і онкологічних захворювань.

При цьому рослинне харчування не означає, що ви неодмінно проживете довше.

24-річна Софі Блейклі з Селфорда розповіла BBC, що з січня практикує вегетаріанство і тому краще усвідомлює, що вона їсть. Вона робить це, тому що спосіб життя без м'яса і продуктів тваринного походження, на її погляд, етичніший.

"Я думаю, що деякі веганські дієти корисніші, наприклад, сира веганська дієта і чиста веганська дієта. Але навколо як і раніше багато нездорової їжі, яка підходить для веганів, так що раціон дійсно залежить від уподобань людини", - підсумовує вона.

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