Автосалон у Детройті: за електрикою майбутнє, а сьогодні - ставка на бензин

Копирайт изображения Getty Images Image caption На експозиції Детройтського автосалону показували передові авто

Тема номер один на Детройтському автосалоні - електромобілі. Однак наразі від великих "пожирачів пального" ніхто відмовлятися не збирається. Автовиробникам потрібні традиційні транспортні засоби, які принесуть гроші для фінансування мрій про електричні авто.

Ще до відкриття цієї автомобільної виставки компанії General Motors і Ford оголосили, що збираються розширювати лінійки електричних авто.

До 2020 компанія Ford планує інвестувати 11 мільярдів доларів у створення 40 гібридів і авто на повністю електричній тязі.

Під маркою Cadillac, що належить GM, також планується створити нову архітектуру електромобілів.

За словами президента Cadillac Стіва Карлайсла, цей дизайн дозволить розміщувати акумулятори в автомобілі, як "кубики льоду в формочці".

Така концепція означає, що електрокари Cadillac матимуть передній, задній чи повний привод з однаковим дизайном. Це дасть компанії можливість запропонувати ширший спектр електромобілів.

Дату випуску нових автомобілів компанія наразі не афішує. Генеральний директор GM Мері Барра повідомила, що наступного року буде "вдосталь можливостей", і прокоментувала рішення зробити Cadillac флагманом електромобілів GM.

GM уже випускає свій електромобіль - Chevrolet Volt. Однак аналітики переконані: якщо марка Cadillac буде флагманом електромобілів, то компанія спробує позмагатися з Tesla в сегменті люкс-класу.

"Сьогодні ця галузь переживає перехідний період", - розповіла Мішель Кребс, аналітик компанії Cox Automotive.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На автосалоні представили тридцять нових авто (менше, ніж у попередні роки)

За словами пані Кребс, автовиробники в США вважають, що електричні й безпілотні автомобілі зрештою таки стануть прибутковими.

Але доти компанії потроху реструктуруватимуть свій бізнес, покладаючись на традиційну популярність великих машин: пікапів і позашляховиків (SUV), бо саме вони дають прибуток.

Електричні амбіції

Ще до початку виставки точилося багато розмов про Infiniti QX Inspiration, концепт-кар SUV на повністю електричній тязі.

Але автомобіль заглух на старті й не зміг виїхати на сцену, коли його презентували.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Infiniti QX Inspiration виникли технічні труднощі, коли його анонсували на виставці

Але, попри весь хайп, на цій автовиставці представили замало інших нових авто на повністю електричній тязі.

Перш ніж автовиробники зможуть перейти на електромобілі, потрібно інвестувати в їхню розробку.

Саме тому нові моделі на Детройтському автосалоні були переважно великими: позашляховики, кросовери й пікапи.

Великі машини й коштують дорожче. Останні кілька років продаж великих авто приносить надприбутки. Американські автовиробники сподіваються, що так буде й надалі.

"Покупці прагнуть кермувати великими машинами, але їх ще й ненав'язливо скеровують, щоб купували автомобілі, які приносять більші прибутки", - розповідає Браян Муді, головний редактор журналу Autotrader.

Серед найбільш очікуваних новинок були збільшені чи вдосконалені версії вже популярних моделей. Наприклад, новий Cadillac XT6, версія наявного кросовера з трьома рядами крісел.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий Cadillac XT6

Ford продемонстрував новий позашляховик Explorer. Це гібридна версія, здатна подолати 800 кілометрів з одним повним баком бензину, без дозаправляння.

А виробнича версія 2020 Kia Telluride продемонструвала свої можливості, проїхавши по треку, який імітує умови бездоріжжя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2020 Kia Telluride проїхав по "бездоріжжю" на автовиставці

Не все безхмарно

Проте деякі аналітики не впевнені, що нарощування виробництва великих авто допоможе компаніям отримувати прибуток досить довго, аби створити модельний ряд електромобілів і безпілотних машин.

Процентні ставки в США зростають. У 2019 році очікується спад продажу автомобілів. Дехто з економістів навіть прогнозує кризові явища на ринку.

"Розумні капіталовкладення - це правильна політика Toyota, Lexus, Chevrolet, виробників, у яких портфель інвестицій різноманітний", - каже пан Муді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Toyota продемонструвала очікувану новинку - Supra, спорткар - "вогонь", як назвав його генеральний директор

"Коли відбудуться зміни в економіці, покупцям потрібні будуть прийнятні варіанти", - додає головний редактор журналу Autotrader.

Автовиробники, що беруть участь у Детройтському автосалоні, прагнуть, аби водії більше зосереджувались на технологіях майбутнього, а не на можливих кризах.

Але обговорення можливостей електромобілів триває, і скоро водії можуть поцікавитись, коли вже нарешті ці моделі з'являться в продажу.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.