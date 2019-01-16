Роман Насіров йде у президенти. Чим він відомий

Копирайт изображения Unian

Колишній головний податківець країни Роман Насіров подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти.

У 2018 році він потрапив у медійне поле після рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним звільнення пана Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України.

ВВС News Україна підготувала огляд кар'єри Романа Насірова - від торгівлі цінними паперами до депутатства, керівництва Фіскальною службою, скандального звільнення та історії з картатою ковдрою.

Цінні папери і зерно

В офіційній біографії пана Насірова значиться, що він має дві вищі освіти: фінансиста і юриста. А протягом двох років на посаді керівника ДФС, ще й здобув наукові ступені доктора економічних наук та кандидата юридичних наук.

Трудову діяльність, як йдеться у досьє, Роман Насіров почав ще у 1994 році. Однак, чим саме він займався до 2009 року - в офіційних документах не уточнюється.

За даними ЗМІ, пан Насіров працював у сфері інвестицій та цінних паперів.

Це підтверджується вже першою його посадою з офіційної біографії: виконавчий директор інвестбанку "Ренессанс Капітал", де майбутній чиновник працював у 2009-2013 роках.

У березні 2013 року він потрапив у Державну продовольчу зернову корпораці. України (ДПЗКУ), де був заступником голови.

Копирайт изображения УНІАН Image caption З інвестиційної сфери Роман Насіров на якийсь час переходив у аграрну

Ця корпорація - одне з найпотужніших держпідприємств у аграрній сфері й займається експортом зерна.

Вже після зміни влади в Україні фінінспекція виявила порушення у корпорації в той період, коли там працював пан Насіров.

"Результати, м'яко кажучи, вражаючі - інспекція встановила мільйонні збитки, завдані корпорації в період з 1 січня 2013 по 31 грудня 2014 року", - повідомив влітку 2015 року тодішній аграрний міністр Олексій Павленко.

Він додав, що втрати складають понад 55 мільйонів доларів. Щоправда, на кар'єру Романа Насірова це мало вплинуло. Головним винуватцем порушень назвали його колишнього керівника у ДПЗКУ.

Далі пан Насіров повернувся до інвестиційного бізнесу. Він очолив українське представництво бразильської інвесткомпанії BTG Pactual.

Політика і держслужба

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роман Насіров у часи свого нетривалого депутатського періоду

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Роман Насіров потрапив до прохідної частини списку пропрезидентського "Блоку Петра Порошенка". Він був першим у другій п'ятдесятці й успішно отримав мандат.

У парламенті депутат одразу очолив комітет з питань податкової та митної політики.

Утім, пропрацював у Раді він недовго. Через шість місяців пан Насіров подався на конкурс на посаду голови Держфіскальної служби й переміг всіх інших 66 кандидатів.

У травні 2015 року 35-річний Роман Насіров офіційно став головним податківцем країни.

iPhone та квартира у Лондоні

Після приходу до ДФС Роман Насіров почав активно потрапляти в медіаполе.

Наприклад, у вересні 2016 року він назвав злочинцями всіх, хто в Україні має iPhone 7: "Хочу для всіх сказати - усі iPhone 7, які завезені в Україну, завезені нелегально… Якщо бачите такий iPhone 7, то можете сказати цим людям, що вони злочинці".

Копирайт изображения EPA Image caption Насіров боровся з нелегальними iPhone

Втім, за кілька днів сьомі iPhone таки отримали офіційний статус й претензії податківця зникли.

Звинувачення лунали і на адресу самого Романа Насірова. Восени 2015 року його звільнений заступник Костянтин Лікарчук опублікував документ із земельного кадастру Великої Британії, за яким Роман Насіров нібито володіє нерухомістю в Лондоні.

Причому вона не була задекларована в Україні.

Сам керівник Фіскальної служби заявив, що квартири не є його власністю, а перебувають лише у тимчасовому володінні.

Копирайт изображения UNIAN

Тим не менше, саме тоді Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо пана Насірова.

Фігурував він і у заявах депутата в розшуку Олександра Онищенка, який звинуватив головного податківця у тому, що саме він за згодою президента Петра Порошенка допомагав з тіньовими схемами. А отримані кошти нібито йшли для фінансування голосувань у парламенті.

І у Романа Насірова, і у президента такі звинувачення категорично відкидають.

Роману Насірову закидали також нове оподаткування для ФОПів, а журналіст Савік Шустер звинувачував його у тиску на свою студію.

Критику пан Насіров пояснював власною активною роботою з реформування фіскальної системи та боротьбою з ухиленням від сплати податків.

Справа проти Насірова

2 березня 2017 року співробітники НАБУ вручили Роману Насірову підозру у скоєнні злочину.

Копирайт изображения Unian Image caption Легендарними стали ковдри пана Насірова, якими він накривався у лікарні та у залі суду

Його звинуватили у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема йому інкримінують розтрату 2 млрд грн державних коштів.‎

Наступного дня Кабмін відсторонив Романа Насірова від посади голови ДФС на час слідства, а 31 січня 2018 року його звільнили за подвійне громадянство.

Шевченківський суд Києва 7 грудня 2017 року розпочав розглядати справу проти колишнього керівника ДФС по суті.

Це найгучніша справа Національного антикорупційного бюро проти високопосадовців України.

Затримання Романа Насірова супроводжувалось драматичними подіями - він заявив про важку хворобу та ліг у державну лікарню у Феофанії.

Дуже довго детективи НАБУ не могли потрапити у лікарню та затримати Романа Насірова. Згодом його таки вдалось доправити до суду для обрання запобіжного заходу, проте через нібито поганий стан здоров'я судовий розгляд затягнувся.

Легендарними стали ковдри пана Насірова, якими він накривався у лікарні та у залі суду.

Згодом його арештували, але з правом застави у 100 мільйонів гривень, хоча звинувачення просило про два мільярди.

Роман Насіров майже одразу сплатив кошти та вийшов на свободу під заставу. Також він здав паспорти для виїзду за кордон.

Копирайт изображения Unian

Згодом антикорупційна прокуратура заявила, що пан Насіров має британський паспорт і не здав його, а тому порушив умови перебування під заставою.

Проте у червні 2017 року Солом'янський суд Києва відмовився стягувати заставу, адже звинувачення нібито не надало доказів британського громадянства Насірова.

Роман Насіров стверджував, що не має британського громадянства.

У справу навіть втрутилось посольство Великої Британії в Україні, адже саме на інформацію від дипломатів посилалось НАБУ.

У посольстві зробили спеціальну заяву, в якій наполягали на британському громадянстві Насірова й навіть вказували на його можливе кримінальне переслідування в Британії.

Відновлення на посаді

У грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади. Уряд це оскаржує.

Копирайт изображения UNIAN

Проте до виконання своїх обов'язків пан Насіров не приступив, оскільки Кабмін не ухвалив рішення про його відновлення на посаді.

Навпаки, у грудні уряд прийняв рішення про поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Таким чином, посада, на якій Насірова відновив суд, перестане існувати.

Матеріальний стан

За даними декларації Романа Насірова за 2017 рік, яку він подав при реєстрації, екс-податківець має готівкою 55 тисяч доларів та 1,25 млн грн. Тоді як на рахунках у банках - 200 гривень, а ще 297 тисяч доларів - на брокерському рахунку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пан Насіров обіймає посаду президента Федерації дзюдо України

Він також має три цінні годинники, дві картини, два антикварні вироби, зброю, колекцію монет і вин, бібліотеку та комплект домашнього срібла.

Задекларував також два тренажери й килим.

Він орендує більше десяти земельних ділянок.

Дружина пана Насірова задекларувала понад 50 цінних рухомих об'єктів: коштовності, годинники, сумочки, одяг, картини, антикваріат та столовий сервіз.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.