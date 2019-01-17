Науковці розробили дієту, що "врятує життя, планету та всіх нагодує"

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Науковці розробили дієту, яка, як вони обіцяють, може врятувати життя, прогодувати 10 мільярдів людей і все це, не завдавши катастрофічних збитків планеті.

Вчені намагалися з'ясувати, як ми збираємося годувати мільярди людей протягом наступних десятиліть.

Їхня відповідь - "планетарне здорове харчування" - аж ніяк не виключає м'ясо і молочні продукти.

Але нова дієта передбачає величезні зміни в тому, що ми кладемо на власні тарілки, та спонукає їсти те, чого ми раніше ледве торкалися.

Які зміни мені доведеться зробити?

Якщо ви звикли їсти м'ясо кожного дня, то станете першим, кому доведеться поступитися власними звичками. Відтепер, якщо захочете червоного м'яса - то можете дозволити собі бургер раз на тиждень або великий стейк раз на місяць - така ваша доля.

Ви все ще можете дозволити собі кілька порцій риби та курятини на тиждень, але решта протеїну має надходити до вашого організму із рослинної їжі.

Замість м'яса дослідники рекомендують горіхи та хорошу порцію бобових культур (це квасоля, нут та сочевиця).

Варто також "вдарити" по овочах та фруктах, які повинні становити половину кожної тарілки їжі, яку ми їмо.

Втім, науковці забракували "крохмалисті" овочі, такі як звичайна картопля та маніок, який їдять по всій Африці.

То які ж деталі дієти?

Якщо ви дотримуєтесь всіх правил, то ось, що вам дозволено щодня:

Горіхи - 50г на день Квасоля, нут, сочевиця та інші бобові - 75г на день Риба - 28г нa день Яйця - 13г на день (тобто одне на тиждень) М'ясо - 14г на день червоного м'яса та 29г курятини на день Вуглеводи - цільнозернові, такі як хліб і рис - 232г на день і 50г на день крохмалистих овочів Молочні продукти - 250г - еквівалент одного стакана молока Овочі (300г) та фрукти (200г)

Дієта також дозволяє вживати 31г цукру і близько 50г олії, наприклад, оливкової.

А смак буде жахливим?

Професор Волтер Віллет з Гарварду розповів, що після дитинства на фермі, коли він по три рази на день їв червоне м'ясо, зараз він більш-менш дотримується здорової та корисної для планети дієти.

Він сказав: "Існує величезна різноманітність".

"Ви можете брати ці продукти і поєднувати їх у тисячі різних способів. Ми не говоримо про обмежений раціон, це здорове харчування, гнучке та приємне".

Копирайт изображения Molly Katzen Image caption Це деякі страви, які відповідають "планетним" правилам здоров'я.

Чи це справжнє життя, чи це просто фантазія?

Цей план вимагає змін у дієтах у майже кожному куточку світу.

Європі та Північній Америці необхідно значно скоротити обсяги виробництва червоного м'яса, Східній Азії - риби, а Африці - крохмалистих овочів.

"Людство ніколи не намагалося змінити систему харчування в таких масштабах і на такій швидкості", - каже Лінія Гордон, професор Stockholm Resilience Centre.

"Незалежно від того, чи це фантазія чи ні, вона не така вже й погана ... час мріяти про хороший світ", - говорить вона.

Податок на червоне м'ясо - один з багатьох варіантів, який, на думку дослідників, може переконати нас змінити дієту.

Кому в голову прийшла така ідея?

Група з 37-ми вчених з усього світу увійшла до складу комісії EAT-Lancet.

Їх об'єднали з експертами у сфері сільського господарства, зміни клімату, та харчування. Всім їм знадобилося два роки на те, що дійти висновків, які були опубліковані в Lancet.

Чому нам потрібна дієта для 10 мільярдів людей?

Світове населення досягло 7 мільярдів людей у 2011 році, і зараз - становить близько 7,7 мільярда.

Очікується, що ця цифра сягне 10 мільярдів до 2050 року і продовжуватиме зростати.

Чи врятує це життя?

Дослідники стверджують, що дієта зможе запобігти близько 11 мільйонам смертей щорічно.

Ця кількість значною мірою зводиться до скорочення захворювань, пов'язаних з нездоровими дієтами, такими як інфаркти, інсульти та деякі види раку.

Наразі це головні "вбивці" людей у розвинених країнах.

Наскільки сільське господарство шкодить планеті?

Мет МакГрет

Кореспондент з питань навколишнього середовища

Експлуатація землі для вирощування продовольства та лісового господарства продукує близько чверті глобальних викидів парникових газів, приблизно так само, як від електроенергії та опалення, і значно більше, ніж від усіх поїздів, літаків та автомобілів на планеті.

Якщо ви уважніше придивитеся до того, який вплив на довкілля чинить харчова промисловість, то побачите, що найбільше впливає виробництво м'яса та молочних продуктів - у всьому світі на них припадає від 14,5 до 18% викидів парникових газів.

Сільське господарство також є одним з провідних джерел викидів метану та окису азоту.

Сільське господарство також є важливим джерелом забруднення повітря аміаком з ферм, що, за словами ВООЗ, загрожує здоров'ю людей по всьому світу.

Про такі проблеми йдеться і коли ми говоримо про воду, бо сільське господарство та виробництво харчових продуктів споживають 70% глобальних джерел прісної води для зрошення.

Чи збереже планету нова дієта?

Мета дослідників - нагодувати більше людей, але водночас:

мінімізувати викиди парникових газів, які спричиняють зміни клімату

запобігти вимиранню будь-яких видів

не розширювати площу сільськогосподарських угідь

берегти воду

Тим не менше, просто змінити дієту буде не достатньо.

Для того, щоб досягти омріяних показників, людству потрібно зменшити кількість харчових відходів удвічі, а також збільшити кількість продуктів, які виробляються на фермах, що вже існують.

Чому не заборонили м'ясо?

"Якщо б ми мали просто мінімізували викиди парникових газів, ми б сказали, що всі мають бути веганами", - сказав професор Віллет.

Але, за його словами, незрозуміло, чи є веганська дієта найбільш здоровим варіантом.

Так що ж відбувається зараз?

Комісія EAT-Lancet збирається донести свої висновки до урядів у всьому світі та таких організацій, як Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб дізнатися, чи можуть вони почати змінювати те, що ми їмо.

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