Таємниця генів: чому в Україні популярний тест на етнос і що він дає

В Україні набирає популярності ДНК-експертиза, результати якої мають показати етнічне походження людини. В останні роки кількість охочих пройти таку перевірку зросла у рази. Наскільки вона правдива і безпечна, що хочуть дізнатися люди та як це впливає на їхнє життя?

BBC News Україна спробувала розібратися.

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"Результати вразили"

"Бачила, як мої друзі це роблять, і мені було цікаво дізнатися щось про себе", - розповідає Олена Сініцина, керівник освітньої програми для лікарів і медсестер благодійного фонду "Таблеточки".

Мені було цікаво дізнатися про себе Олена Сініцина, замовник ДНК-тесту

Вона провела таку експертизу і отримала цікаві результати.

Олена каже, що завжди знала про наявність у себе українського та російського коріння. "Але дивлячись на моїх батьків, було помітно, що в них не зовсім слов'янська зовнішність. І мені було цікаво дізнатися трошки більше", - пояснює вона.

Копирайт изображения Фото надане Оленою Сініциною Image caption Олена каже, що результати тесту її вразили

Результати показали, що дівчина має немалий відсоток польських генів, наявні гени з Балкан, трохи з Африки та Східної Азії. А найбільше її здивували в переліку гени ашкеназьких євреїв.

"Мені здалося це цікавим. Результати мене справді вразили", - каже Олена.

За її словами, це не змінює життя, але задовольняє власний інтерес до походження.

Цікавість зросла в рази

В Україні цікавість до ДНК-тестів на походження зросла у 5-6 разів Сергій Фазульянов, генеалог

За останні десятиліття генетика пішла далеко вперед, а індустрія подібних тестів розвивалася вибуховими темпами, особливо в США.

Західні ЗМІ повідомляли, що станом на 2017 рік 12 мільйонів людей з усього світу вже зробили ДНК-тести - це удвічі більше, ніж дані попереднього року. І судячи з попиту на ці послуги, кількість буде суттєво зростати.

Перші ДНК-експертизи на етнічне походження в Україні почали замовляти в кінці 2000-х років. Тоді це було досить дорого і складно.

"В останні два роки я спостерігаю зростання бажаючих провести такий тест. Я думаю, що цікавість зросла у 5-6 разів", - каже в розмові з BBC News Україна генеалог (той, хто вивчає походження та родинні зв'язки осіб) Сергій Фазульянов.

За його словами, це як пізнати таємницю, розгадати загадку, своєрідний невеличкий детектив.

На Заході такі послуги вже давно популярні, тепер вони в тренді й в Україні. Люди хочуть дізнатися, з яких континентів їхнє коріння, де можуть жити їхні родичі та які несподівані факти приховують гени.

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Директор з маркетингу одного з медико-генетичних центрів Києва Марина Савельєва в розмові з BBC News Україна твердить, що попит на такі тести значний. "Експертиза досліджує аутосомні хромосоми, тобто такі, що ми успадковуємо наполовину від батька та наполовину від матері. Вона визначає етнічний склад у відсотках кожної етнічної групи, наприклад, Східна Європа - 60%, Центральна Азія - 25%, Єврейська діаспора (ашкеназі) - 15%", - пояснює пані Савельєва.

Вона каже, щомісяця в її центрі ДНК-тест на походження замовляють 40-50 клієнтів. Тобто за рік таку експертизу лише через один центр проходять півтисячі людей.

Дехто вважає, що такий тест допоможе людям зрозуміти ганебність расової чи національної ксенофобії.

Але є і противники такого, які апелюють до того, що результати ніяк не впливають на життя людини, а коштують грошей. "Мені не дуже цікаво. Ця інформація практично не вплине на моє життя", - каже ріелтор Максим Захарченко.

Як проходить експертиза

Копирайт изображения Фото Сергія Фазульянова Image caption Так виглядає набір для забору ДНК-тесту на етнічне проходження

В Україні немає лабораторій, які проводять таку експертизу.

Однак з'явилося чимало фірм, що є посередниками між замовником та виконавцем послуг. Ціна такого дослідження коливається від 50 до 200 доларів, залежно від складності.

Експертиза проходить безболісно: в людини беруть мазок з внутрішньої сторони щоки та відправляють його до лабораторії, переважно у США. Для цього навіть не приходять до спеціального пункту збору, це можна зробити вдома самому і відправити поштою.

Вже за два-три місяці після аналізу приходять результати, у яких міститься відсотковий розподіл етнічного походження. Зазвичай він містить географічну карту, яка показує, з яких регіонів походять ваші предки.

Лабораторії можуть навіть порівняти дані генетичних значень з результатами інших протестованих. Так є шанси знайти своїх далеких родичів.

Копирайт изображения testdnk.com.ua Image caption Приклад результату ДНК-тесту на етнічне походження з сайту testdnk.com.ua

Сергій Фазульянов стверджує, що найбільша база даних - в США, а тому доцільніше замовляти таке дослідження в американських лабораторіях. Так у вас більше шансів знайти споріднені ДНК.

"Є варіанти російських або європейських контор. Але коли ми говоримо про колишні республіки СРСР, то ми розуміємо, що вони мають не дуже великий обсяг даних", - пояснює він.

Наскільки правдиво?

Спеціалісти, які роблять забір генетичних аналізів, запевняють у правдивості експертизи на походження.

"Результат генетичного тестування етнічного складу - це 700 000 ДНК-маркерів, тобто строк із значеннями конкретних локацій хромосом. Ці дані не змінюються протягом життя людини та виявляються однаковими при аналізі в різних лабораторіях", - каже Марина Савельєва.

За її словами, завдяки інформації, що зберігається в базах даних генетичних лабораторій, люди знаходять своїх родичів, а криміналісти - злочинців.

Інша річ - інтерпретація генетичних даних щодо етнічного складу.

Оскільки кожна лабораторія має власні алгоритми та референтні бази, результати щодо етнічних груп можуть відрізнятися. А от результати етнічного складу по регіонах більш-менш збігаються.

ДНК-тест скоріше покаже історію мандрів ваших предків Ольга Утєвська, науковець

"Деякі лабораторії додатково роблять розширений аналіз аж до окремих країн, але це вважається "спекулятивним" рівнем, тобто в цих висновках немає впевненості. У сусідніх країнах зі спільною історією значення ДНК дуже схожі. Неможливо чітко відрізнити їх", - уточнює пані Савельєва.

Американське видання Bloomberg, досліджуючи цю тему, висловило кілька застережень щодо генетичних досліджень.

Вони стосуються правдивості результатів такого аналізу. У минулому люди постійно змішувалися, а тому важко визначити конкретну етнічну приналежність. До того ж кожна лабораторія використовує різні алгоритми та набори даних.

Доктор біологічних наук, професор кафедри генетики Харківського національного університету імені Каразіна Ольга Утєвська вважає, що генетичний тест дає інформацію про географію предків, а не про етнічну належність.

"Ці цифри покажуть історію мандрів ваших предків, які за довгу історію людства переміщувалися планетою і збирали генетичні варіанти тих регіонів, де вони були", - заявила науковець в коментарі BBC News Україна.

Визначити етнічне походження таким чином неможливо, запевняє вона.

"Річ у тім, що кожен етнос являє собою суміш різних генетичних варіантів", - пояснює пані Утєвська.

Можливі "сюрпризи"

Найбільше сумнівів висловлюють щодо надійності цієї процедури.

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На Заході, де індустрія генетичних експертиз розвивається неймовірними темпами, побоюються конфіденційних ризиків на фоні масової популярності таких тестів.

Людина, яка передає свою ДНК, дає згоду на використання персональної інформації. Ніхто не знає, де ці дані згодом можуть з'явитися.

Інформацію можуть передавати правоохоронцям, до того ж ми живемо в часи хакерських атак.

В США вже було кілька скандалів, пов'язаних з витоком генетичних даних клієнтів, після чого гостро постало питання вдосконалення законодавства у цій сфері.

Замовляючи генетичну експертизу, клієнт сам підписує договір, де мова йде про використання персональних даних. При цьому багато хто не розуміє, що це стосується і даних родичів.

Та є в цьому і етичний момент. Американські ЗМІ пишуть про випадки, коли одній людині, яка раніше пройшла ДНК-тест на географію предків, дзвонить інша і повідомляє, що аналіз ДНК показав родинний зв'язок між ними.

Виникає питання, чи хотіла перша дізнатися про цей зв'язок? Або навпаки - безліч історій, коли виявляють відсутність родинних зв'язків.

Тому з того моменту, коли до бази даних потрапляє ваша ДНК, будьте готовими до можливих "сюрпризів". Адже окрім нових пізнань на шляху формування родинного дерева, це ще й "скринька Пандори", яка може змінити ваше життя. І вам вирішувати - чи готові ви до цього.

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