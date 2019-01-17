Тенісні діаманти. Топ-5 українок, здатних вистрелити слідом за Ястремською

Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Даяна Ястремська вийшла у третє коло турніру Australian Open у Мельбурні

Українка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії. Хто ще з українок може стати світовою зіркою тенісу?

На Відкритому чемпіонаті Австралії, першому в 2019 році турнірі із серії Grand Slam, визначилися всі пари 1/16 фіналу. Одним із найнесподіваніших у цьому списку, враховуючи чоловіків та жінок, є прізвище 18-річної українки Даяни Ястремської, котра в 1/32 фіналу створила сенсацію, обігравши 23-тю ракетку світу Карлу Суарес-Наварро з Іспанії.

Зрештою, рівень Даяни нині вже такий, що її перемога в стартовій зустрічі над чемпіонкою US Open-2011 Самантою Стосур з Австралії не здивувала вже нікого. Стрімкий злет одеситки намітився ще минулої осені, коли вона перемогла на турнірі з серії WTA в Гонконзі.

В 1/16 фіналу Ястремська зіграє з найтитулованішою тенісистокою в історії, американкою Сереною Вільямс, котра тільки Australian Open вигравала сім разів. Однак якщо легендарна спортсменка програє молодій українці, сильно дивуватися не варто.

Перспективні тенісистки світового рівня в Україні з кінця першого десятиліття 2000 років з'являються регулярно. І, судячи з усього, з'являтимуться. 2019-й Україна розпочала із трьома тенісистками найвищого рівня — шостою ракеткою світу, переможницею Підсумкового чемпіонату-2018 Еліною Світоліною, 24-ю в поточному світовому рейтингу Лесею Цуренко і згадуваною Ястремською.

Поряд із ними є ще ряд зірочок, яких називають майбутнім світового тенісу. З огляду на вік вони ще у затінку, але можуть спалахнути вже впродовж цього року.

Дарина Лопатецька

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15-річну харків'янку називають однією з найобдарованіших тенісисток світу. Говорити про себе Дарина змусила ще торік, коли після серії непоганих виступів на турнірах із серії ITF заробила перші дорослі очки в скарбничку рейтингу WTA.

Увійшовши списку в червні 2018-го, рік Лопатецька завершила у топ-500, а після двох поспіль перемог на турнірах ITF у Гонконзі українка піднялася відразу на 124 позиції і зараз посідає 365-те місце у світовій класифікації.

Враховуючи динаміку прогресу Дарини, можна очікувати, що напередодні наступного "мейджора", Roland Garros у Парижі, українка отримає змогу пробитися в основну сітку крізь кваліфікацію.

Марта Костюк

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Талановита киянка заявила про себе на повен голос ще торік, коли через кваліфікацію пробилася в основний турнір Australian Open, а там дійшла до 1/16 фіналу і поступилася Світоліній.

Після того був чвертьфінал "прем'єру" в німецькому Штутгарті. Прогрес 15-річної Костюк почали порівнювати зі стрімким злетом легендарної швейцарки Мартіни Гінґіс у середині 90-х років минулого сторіччя.

Втім, наблизившись до першої сотні світового рейтингу, Марта починаючи з весняної частини сезону-2018 трохи здала. Сповільнили прогрес також травми.

Як наслідок, рік Костюк завершила 118-ю, а після непотрапляння в основну сітку цьогорічного Australian Open помітно втратить рейтингові позиції. До Марти була прикута величезна увага і нині їй доводиться витримувати випробовування славою.

На думку фахівців, ігрові проблеми юної українки приховані саме в області психології. Чим швидше вона здобуде моральну рівновагу, тим раніше зможе повернути собі рівень гри, який торік дозволяв перемагати тенісисток рівня першої двадцятки.

Вікторія Дема

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17-річна тенісистка гарно проявила себе серед молоді. Торік вона грала у чвертьфіналі юніорського Wimbledon, виходила в друге коло Roland Garros, а на юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі дійшла до 1/8 фіналу в одиночному і до чвертьфіналу в парному розряді.

Наприкінці року Вікторія здобула перший одиночний титул, здобувши перемогу на турнірі ITF Pro Circuit у Каїрі (Єгипет).

Любов Костенко

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Восени минулого року збірна України сенсаційно вийшла до фіналу юніорського Кубка Федерації. Особливий резонанс викликала перемога українок у півфіналі над росіянками.

Цей успіх став можливим зусиллями згадуваної вже Лопатецької та 15-річної Любові Костенко з Чорноморська на Одещині. Причому у фінальному поєдинку проти американок єдине очко українській команді, перемігши Алексу Ноель, принесла саме Костенко.

Ця дівчина представляє Україну в міжнародних змаганнях ще з 12-річного віку. Захоплюється землячкою Світоліною. І мріє, що колись зможе виступати на такому ж рівні сама.

Маргарита Білокінь

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Маргариті теж 17 і вона подає великі надії найперше як парниця. Втім, потенціал міцної одиночниці в Білокінь теж є.

Це вона продемонструвала, вигравши торік у червні турнір із серії ITF Juniors у німецькому Ґладбеку.

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