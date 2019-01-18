10yearchallenge: фото України-2009

У соцмережах шириться флешмоб #10YearChallenge, коли користувачі викладають свої фотографії десятирічної давнини. А яким було життя України рівно 10 років тому, в січні 2009-го?

Кінець 2008 - початок 2009 року став часом газової кризи між Росією та Україною.

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1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну через суперечки щодо боргу та ціни.

На фото - учасники молодіжного руху проводять акцію протесту проти російського газової політики перед посольством Росії в Києві 15 січня 2009 року.

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Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та її російський колега Володимир Путін 19 січня 2009 року підписали контракт, який мав припинити суперечки щодо газу і відновити його транзит з України до Європи.

Угоду строком на 10 років підписали під час церемонії, яку транслювали по телебаченню.

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Президент України Віктор Ющенко купається в ополонці на свято Водохреща поблизу Києва 19 січня 2009 року.

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Учасники урочистого віча з нагоди Дня Соборності України тримають найбільший на той час прапор України в Києві, 22 січня 2009 року.

Прапор привезли з Донецька, його розмір становив 35 Х 40 метрів - як половина футбольного поля.

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Іще не анексований Крим.

Це - дитячий табір "Артек" в Криму поблизу Гурзуфа, 27 січня 2009 року. Незадовго до цього керівництво "Артеку" поскаржилося на брак коштів, а в Росії закликали українську владу врятувати табір від закриття через проблеми з фінансуванням.

Верховна Рада на початку лютого 2009 року ухвалила закон про державну підтримку "Артеку" і відновила бюджетне фінансування табору.

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А отак 2009 року виглядали Даріо Срна і Донецький аеропорт. Туди 21 травня прибули гравці "Шахтаря", які щойно виграли кубок УЄФА.

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Учасники факельної ходи, присвяченої пам'яті Героїв Крут, підпалюють прапор "Донецької республіки" в Донецьку 29 січня 2009 року.

Цього дня активісти націоналістичних організацій зібралися провести факельну ходу і хотіли пройти до пам'ятника "Борцям за радянську владу", але їм перешкодили активісти донецької міської організації "Донбасівська Русь" і ПСПУ.

Учасники факельної ходи повернулися до пам'ятника Шевченку, де публічно спалили прапори ПСПУ і "Донецької республіки", а також розкидали свої листівки.

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Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко та голова парламентського комітету Павло Костенко закладають у фундамент на НСК "Олімпійський" символічну капсулу з посланням до майбутніх поколінь в Києві. Це - 30 січня 2009 року.

Капсулу заклали в останню палю фундаменту нижнього ярусу трибун стадіону.

Тоді завершився перший етап будівельних робіт стадіону, який готували до чемпіонату "Євро-2012".

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Брати Володимир (зліва) та Віталій Кличко тримають чотири своїх чемпіонських пояси під час прес-конференції в Києві 28 січня 2009 року.

Українські брати-боксери не приховували, що прагнуть разом зібрати повну колекцію чемпіонських поясів у суперважкій вазі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Києві встановили пам'ятник герою мультфільму "Їжачок в тумані". Сфотографований тут 27 січня 2009 року.

У центрі Києва встановили пам'ятник герою легендарного мультфільму "Їжачок у тумані". Автор - скульптор Костянтин Скретуцький.

За роки у "Їжачка" кілька разів цупили його клунок, але творці або прості кияни раз за разом відновлювали його. "Їжачок у тумані" досі на цьому ж місці.

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