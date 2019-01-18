Трамп представив стратегію ПРО США: до чого тут "зоряні війни" Рейгана

Копирайт изображения AFP Image caption Дональд Трамп представив "Огляд політики в області протиракетної оборони" в Пентагоні

Міністерство оборони США опублікувало доповідь "Огляд політики у сфері протиракетної оборони" (2019 Missile Defense Review) - масштабний документ, який описує дії Сполучених Штатів в цій сфері в майбутні роки.

У документі йдеться про необхідність розвитку новітніх технологій, які мають забезпечити оборону США на найближчі кілька десятків років. Серед них - бойові лазери, космічна система попередження про ракетний напад, винищувачі-перехоплювачі балістичних ракет і багато іншого.

"Наша задача проста: ми маємо бути впевнені, що зможемо відстежити і знищити будь-яку ракету, запущену проти США - де завгодно, коли завгодно, звідки завгодно", - сказав президент США Дональд Трамп, представляючи доповідь в міністерстві оборони США.

Доповідь пропонує ряд радикальних змін в архітектурі протиракетної оборони США. Так, в космосі пропонується не тільки створити мережу сенсорів - свого роду систему попередження про ракетні пуски, але також і розмістити перехоплювачі. Крім того, американці почнуть активно розробляти зброю для ураження ракет на початкових етапах польоту.

При цьому США не відмовляться від ядерного стримування як від основної доктрини щодо зброї масового ураження - протиракетні системи, якими б досконалими вони не були, все одно не зможуть зупинити масований удар з боку країн з розвиненими стратегічними ядерними озброєннями. Протиракетна оборона США залишиться лише частиною системи ядерного стримування, посилюючи її.

Представлений адміністрацією огляд не є остаточним документом - це свого роду аналітичний допис, в якому міністерство оборони розглядає загрози національній безпеці в певній галузі і пропонує шляхи їх вирішення. Зрештою, говорити про остаточне ухвалення тих чи інших програм можна буде тільки після затвердження їх бюджету Конгресом.

Багато з технологій, які згадуються в огляді, розроблялися ще в 1980-х роках в рамках програми "Стратегічної оборонної ініціативи" (програми "зоряних війн") президента Рональда Рейгана і потім були скорочені або згорнуті з технологічних або фінансових причин. Але тепер, як відзначають експерти, завдяки науково-технічному прогресу багато хто з них стали не тільки технологічно доступнішими, але й дешевшими, відповідно, те, що здавалося нереальним в кінці минулого століття, цілком може бути реалізовано зараз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 23 березня 1983 року президент США Рональд Рейган представив програму "Стратегічної оборонної ініціативи" зі створення системи ПРО з елементами космічного базування для протидії СРСР. В ЗМІ її назвали програмою "зоряних війн"

Чотири країни, чотири загрози

У доповіді наголошується, що загрози ракетного удару по території США походять або наростають з боку Північної Кореї, Ірану, Росії і Китаю.

У випадку з КНДР, як йдеться у документі, зараз існує "шлях до миру", проте Пхеньян занадто багато погрожував Вашингтону і його союзникам в минулому і, крім того, дуже багато працював над створенням ядерної зброї та ракет, здатних долетіти до території США.

Копирайт изображения AFP Image caption У доповіді йдеться, що хоча проблему КНДР і можна вирішити мирним шляхом, ця країна зробила занадто багато в області ракетних технологій

Іран, як йдеться в тексті документа, розглядає вплив США на Близькому Сході як перешкоду для своїх власних планів. Тегеран хоче домінувати в цьому регіоні, і у нього вже є найпотужніший серед країн регіону арсенал балістичних ракет, який він продовжує розвивати якісно і кількісно.

При цьому США особливо наголошують на тому, що Іран прагне створити міжконтинентальну балістичну ракету.

Росія, як йдеться в огляді, розглядає США і НАТО як загрозу своїм "ревізіоністським геополітичним амбіціям".

При цьому автори документу зазначають, що новий договір по СНО дозволяє Москві мати значний арсенал з 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет морського базування (балістичні ракети підводних човнів - БРПЛ) і бомбардувальників, а також 1550 розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок.

При цьому Росія розвиває і модернізує свої стратегічні ядерні сили, створюючи також і нові класи стратегічних озброєнь, таких як гіперзвукові плануючі боєприпаси.

Нарешті, Китай американці звинувачують в прагненні витиснути їх з басейнів Індійського і Тихого океанів, ставши головною домінуючою країною в цій зоні.

Автори доповіді водночас відзначають, що Китай вже розгорнув від 75 до 100 МБР, зокрема, мобільні та шахтні пускові установки, у нього є стратегічні підводні човни, кожен з яких здатний нести по 12 БРПЛ.

Потенційно Китай може загрожувати США 125 ядерними ракетами, і цей арсенал буде зростати в найближчі роки.

Космос

У тій частині огляду, де йдеться про нові технології перехоплення балістичних ракет, можна виділити два нових напрямки.

По-перше, США збираються приділяти багато уваги космічним системам, а по-друге, вони також докладуть значних зусиль для розробки технологій перехоплення ракет на ранньому етапі польоту.

Говорячи про космос, автори доповіді мають на увазі, перш за все, систему попередження про ракетний напад, засновану на орбітальних сенсорах.

Розміщення систем стеження на орбіті розширює область контролю, дозволяючи відстежувати пуски практично по всій земній кулі. Це ефективно як у випадку з масованими пусками балістичних ракет з мобільних установок, так і в разі одиничних пусків ракет з території "держав-ізгоїв".

В огляді також йдеться і про можливість створення систем перехоплення в космосі. Такі системи поки не розробляються, але, як каже огляд, Пентагон проведе дослідження, в якому вивчить можливості розробки таких технологій.

Зокрема, військових цікавить, наскільки будівництво орбітальних перехоплювачів буде вигідніше розміщення систем перехоплення ракет на землі, в морі або в повітрі. Дослідження, як йдеться в документі, може передбачати також експерименти та випробування на орбіті.

Ще однією перевагою космічних систем є те, що вони не вимагають ніяких дипломатичних зусиль, укладення спеціальних договорів для розміщення їх на території інших держав.

На ранній стадії

Орбітальні системи перехоплення балістичних ракет, як вважають автори доповіді, можуть виявитися вигідними, перш за все, для ураження МБР на ранній стадії польоту.

Копирайт изображения AFP Image caption База ПРО в Румунії - частина американської глобальної системи протиракетної оборони

Адже в початковій частині траєкторії балістична ракета найбільш вразлива - вона не набрала швидкість, у неї не включилися різні системи подолання ПРО.

Так, сучасні боєголовки, рухаючись до цілі на гіперзвукових швидкостях у фінальній частині траєкторії, роблять різкі маневри, ускладнюючи завдання перехоплювачам.

Перехоплення ракети на початковій стадії польоту також призведе до того, що її частини, зокрема, радіоактивні матеріали, з більшою ймовірністю впадуть на території країни, яка запустила ракету.

Пентагон розглядає можливість створення декількох технологій перехоплення ракет на ранній стадії. Наприклад, розміщення бойового лазера на стратегічному безпілотному літальному апараті.

Інша технологія передбачає розробку систем для відстеження і перехоплення балістичних ракет винищувачем п'ятого покоління F-35. В даний час цей літак вже здатний відстежувати ракетні пуски і перехоплювати крилаті ракети, але в перспективі, можливо, він зможе збивати балістичні ракети відразу після старту.

У доповіді також багато уваги приділяється модернізації існуючих систем перехоплення - THAAD, Aegis, Patriot. Так, США і їх союзники працюють над створенням протиракети SM-3 Block IIA для системи Aegis, яка, як вважається, буде здатна перехоплювати балістичні ракети.

У доповіді також згадується перспективна система Multiple Kill Vehicle (MKV), в рамках якої створюється ракета-перехоплювач відразу з декількома кінетичними боєголовками (тобто такими, що знищують цілі не підривом бойової частини в безпосередній близькості, а врізаючись в неї на величезній швидкості). Ця програма раніше була заморожена.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ракетні технології Ірану продовжують непокоїти США

Розширення системи ПРО

В огляді розглядається можливість розширення вже існуючої системи протиракетної оборони США.

Йдеться про систему перехоплення бойових частин міжконтинентальних балістичних ракет за межами атмосфери на основній ділянці траєкторії. Для вирішення цього складного завдання в США була створена ракета-перехоплювач важкого класу Ground-Based Interceptor (GBI).

Зараз на базі "Ванденберг" в Каліфорнії розміщені чотири перехоплювачі, 40 - на базі "Форт Грилі" на Алясці. До 2023 року кількість протиракет GBI в США планується збільшити до 64 одиниць.

Один із запропонованих варіантів в доповіді, представленій Трампом - збільшення кількості протиракет GBI на ракетній базі "Форт Грилі" на Алясці ще на 40 пускових установок. Таким чином число важких перехоплювачів збільшиться до 104 одиниць.

При цьому сама протиракета GBI наразі також проходить процес модернізації, в ході якої будуть покращені рухова установка і боєголовка.

Ще однією опцією збільшення боєздатності існуючої системи протиракетної оборони, що розглядається в доповіді, є створення третьої бази ПРО.

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