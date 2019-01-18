Кільця Сатурна - дуже молоді, кажуть вчені. Як вони це зрозуміли?

Копирайт изображения Cassini Imaging Team/SSI/JPL/ESA/NASA Image caption Знамениті кільця планети дуже молоді - вони утворилися не більше 100 мільйонів років тому, коли динозаври все ще ходили по Землі

На думку вчених, ми дивимося на Сатурн у дуже особливий час в історії Сонячної системи.

Науковці підтвердили, що знамениті кільця планети дуже молоді - вони утворилися не більше 100 мільйонів років тому, коли динозаври все ще ходили по Землі.

Таке осяяння зійшло на вчених після аналізу фінальних вимірювань, які отримав американський зонд Cassini.

Зонд відправив свої останні показники перед тим, як згорів в атмосфері газового гіганта у 2017 році.

"Попередні оцінки віку кілець Сатурна вимагали ретельного моделювання та були набагато більш невизначеними. Але ми тепер маємо прямі вимірювання, які дозволяють нам дуже добре обмежити їх вік", - розповів BBC News Лучіано Айесс з римського університету Сапіенца.

Команда професора опублікувала звіт про свою роботу з зондом "Кассіні" у журналі Science.

Кассіні: місія "дивовижних відкриттів"

Суперечки про вік кілець Сатурна точилися протягом довгого часу. Дехто стверджував, що ці розкішні петлі крижаних частинок, швидше за все, утворилися разом із самою планетою, приблизно 4,5 мільярда років тому.

Інші припускали, що це нещодавній феномен - можливо, уламки місяця або комети, яка зіштовхнулася із планетою.

Копирайт изображения NASA Image caption Кассіні занурився у проміжок між кільцями і хмарами довкола планети

Американсько-європейська місія Кассіні в свої останні місяці біля газового гіганта мала вирішити цю суперечку.

Останні дні супутник постійно літав крізь проміжок між кільцями Сатурна та вершечками хмар, що оточили планету.

Ці маневри зробили можливими безпрецедентні гравітаційні вимірювання.

По суті, Кассіні виміряв вагу кілець, і виявив, що їх маса виявилася у 20 разів меншою, ніж думали раніше: приблизно 15 400 000 000 000 000 тонн, або близько двох п'ятих від маси Мімасу - це супутник Сатурна, який виглядає, як зброя "Зірки смерті" з фільму "Зоряні війни".

Копирайт изображения Cassini Imaging Team/SSI/JPL/ESA/NASA Image caption Фанати Сатурна найбільше полюбляють його супутник Мімас, який порівнюють із "Зіркою смерті" з "Зоряних воєн"

Точна інформація про масу стала ключовим елементом у головоломці, яку намагалися розгадати вчені.

Завдяки іншим вимірюванням Кассіні вони вже знали частку пилу в кільцях і швидкість, з якою вона зростала. А інформація про остаточну масу кілець дала можливість вирахувати їхній вік.

Команда професора Айесса каже, що він може варіюватися від 10 млн до 100 млн років, але не старше. З точки зору повного віку Сонячної системи, можна сказати, що це "вчора".

Ці підрахунки збігаються з даними іншої групи вчених, які минулого місяця дослідили наскільки швидко частинки кільця падають на Сатурн - кожні півгодини і розміром, який описали як еквівалент басейну для олімпійських змагань.

Після розгляду всіх факторів, це свідчить про те, що, напевно, ці кільця взагалі зникнуть через "максимум 100 мільйонів років", сказав доктор Том Сталлард з Лейчестерського університету у Великій Британії.

"Кільця, які ми бачимо сьогодні, насправді не виглядають настільки вражаючими в порівнянні з тим, як вони виглядали 50-100 мільйонів років тому. Тоді вони були ще більшими і навіть яскравішими. Отже, незалежно від того, через що вони утворилися, ви були би вражені цим видовищем, якби були астрономом 100 мільйонів років тому", - сказав він BBC News.

Дослідження Кассіні не можуть пролити світло на природу події, що породила кільця, але за своїми масштабами це мав бути справжній катаклізм.

Як зазначає доктор Сталлард, геологія супутників навколо Сатурна може містити важливі підказки. Адже після того як на Землі пробурили свердловини в породі та льодовиках для отримання кернів - виявили уламки від давніх метеоритних і кометних ударів. Можливо, так само, супутники Сатурна могли б зафіксувати докази кільцеутворюючої події в їх глибших шарах.

Можливо, ми доберемося до таких, як Мімас і Енцелад ... одного дня.

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