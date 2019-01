Вихідні у Чорнобилі. Думаєте це не романтично?

Дорога губиться прямо у чорній темряві засніженого березового лісу. На вулиці -5 градусів, небо кольору сірого шиферу, і ми сидимо у заповненому паром мікроавтобусі з незнайомцями. Не дуже романтично, подумаєте ви, але я ще не сказав вам, куди ми їдемо.

Моя дружина Бі запропонувала розвіятися у невеликій подорожі на Новий рік. Лише двоє нас, без дітей. "Здивуй мене", - сказала вона.

Потім я познайомився з хлопцем на 50-му дні народження друга. Він розповів мені, як сильно їм сподобалася поїздка до Чорнобиля - так-так, це саме та атомна електростанція, що вибухнула в 1980-х роках та спричинила найгіршу цивільну ядерну катастрофу в історії.

"Не хвилюйся, - заявив мій новий друг, тримаючи великий келих вина в руці. - Зараз це безпечно".

Ну, вона сказала, що хоче щось, що запам'ятається.

Я забронював рейси та екскурсію по величезній зоні відчуження, яку створили після того, як радянська влада евакуювала 300 тисяч жителів. Я почав сумніватися лише після того, як поділився своїми планами з кількома подружками.

"Ти жартуєш", - змогли лише видавити вони між нападами сміху.

Бі однозначно здивувалася, коли дізналася про кінцевий пункт нашої подорожі біля виходу на злітне поле аеропорту.

"Справді? Чорнобиль?", - запитала вона, насупивши брови.

Вже в літаку вона визнала, що це може бути цікавим, проте вона дуже тривожилася - і мала не це поважні причини.

Як і я, вона згадала, як радіоактивний шлейф ширився по всій Європі до Великої Британії. Він містив радіоактивного матеріалу у 400 разів більше, ніж утворилося під час бомбардування Хіросіми і Нагасакі.

Через день ми сіли в екскурсійний автобус. Наш гід Анастасія тримала в руках лічильник Гейгера для вимірювання радіації. Вона показала 0,23 мікрозіверта на годину в центрі Києва. Це менше, ніж в Лондоні.

"В зоні буде ще нижче", - запевнила вона.

Та ситуація не здавалася безпечною. Солдати, озброєні Калашніковими, оглядають ваші документи на двох контрольно-пропускних пунктах на головній дорозі, і, щойно ми перетинаємо кордон, дорога стає страхітливо порожньою.

Перша зупинка - це дитячий садок, який розташований на відстані декількох кілометрів від четвертого реактора, який вибухнув. Попередні відвідувачі розклали ляльки на зруйнованих ліжках - вам просто залишається клацнути затвором фотокамери та обрати моторошний фільтр.

Поки ми роздивляємося покинуту будівлю, Бі дуже напружена, проте вона однозначно у захваті. А місто Прип'ять, яке збудували для працівників Чорнобильської АЕС, вражає похмурістю навіть більше.

По дорозі в автобусі Анастасія поставила надзвичайне відео часів розквіту міста: висотні будинки, широкі бульвари і зелені галявини в супернасичених кольорах 1970-х.

Усміхнені мешканці катаються на велосипедах.

"Це було зразкове місто, - розповідає нам вона. - Іноземних гостей спеціально привозили туди, щоб вони побачили, яким може бути життя по інший бік залізної завіси".

Зараз це місто-привид, різко монохромне взимку, Помпеї Радянського Союзу.

Велика центральна площа поступово заростає лісом. Дерева пробилися крізь бетон і асфальт. Величезні житлові будинки дивляться мертвими очима.

Анастасія вказує на плакат, який дотепер висить на одному з них: "Нехай атом буде робітником, а не солдатом", - написано на ньому.

Ми робимо обов'язке фото навпроти великого колеса у занедбаному парку розваг.

Але лічильник Гейгера, який тримає Анастасія, демонструє, що ми ризикуємо не так сильно, як змушують нас думати моторошні пейзажі.

Уламки четвертого реактора вкриті новим "саркофагом" вартістю 1,7 млрд доларів. Він має утримувати випромінювання протягом 100 років, поки завод демонтують.

Навіть тут, на оглядовій платформі, на відстані 300 м від гігантської структури - так, там є оглядова платформа, - прилад показує всього 0,95 мікрозіверта на годину. Ви отримуєте понад два мікрозіверта на годину під час польоту на літаку середньої дальності.

Ми зупиняємося біля пам'ятника ліквідаторам - пожежникам, які загинули під час прибирання після аварії. Це грубий бетонний монумент, але очевидно, що для Анастасії він - неначе "серце" візиту.

Ці герої померли жахливими смертями, розповідає вона нам. Радянська влада ввела їх в оману про реальну небезпеку катастрофи, наслідки якої вони долали.

Коли ми проходимо через останній контрольно-пропускний пункт, на вулиці вже вечір. Разом з Бі ми купуємо гарячий чай з сувенірного кіоску і сміємося над радіоактивними наклейками і магнітами на холодильнику з фотографіями руїн Реактора № 4.

"То що ти думаєш?" - нервово питаю у неї.

Навколо нас кружляє сніг. Бі повільно відпиває свій гарячий чай.

"Знаєш, що? - каже вона, очевидно насолоджуючись моментом. - Я думаю, що цей візит був нагадуванням про те, наскільки стійкою може бути природа".

Вона пильно дивиться на мене. Ми на довго замовкаємо, а потім обоє починаємо сміятися.

Я нахиляюся та цілую її.

