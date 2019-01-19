#НеПроґавте: згода на секс, мер Гданська і нові кандидати в президенти
Аби ви нічого не пропустили та провели вихідні з користю, ми підібрали для вас добірку найцікавіших матеріалів тижня.
Згода на секс
11 січня набули чинності зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо обов'язкової добровільної згоди секс. Соцмережі відреагували на це по-різному, дехто почав жартувати і постити вигадані "акти згоди на статеві стосунки".
Зміни до кодексу, що набули чинності, визнають системне насильство в сім'ї злочином.
Загибель мера Гданська
У лікарні помер мер Гданська Павел Адамович, наступного дня після того, як на нього напав з ножем чоловік під час благодійного концерту.
Напад стався прямо на сцені на очах у сотень людей.
Він був мером Гданська понад 20 років і користувався повагою серед містян. Люди стояли в чергах до лікарні, щоб здати для нього кров.
Із сумом відреагували на його загибель і в Україні: Адамовича називали великим другом країни.
Вибори-2019
В Україні продовжують висувати кандидатів у президенти України. До 3 лютого партії і самовисуванці можуть подавати документи до Центральної виборчої комісії. Хто вже подав документи?
Аварія на Харківщині
Поблизу міста Чугуїв зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП чотири людини загинули, 9 пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.
Обвал будинку
Ще один обвал житлового будинку в Росії. Цього разу вибух газу стався в місті Шахти Ростовської області.
Церква України
Верховна Рада схвалила законопроект, який визначає умови зміни релігійними громадами підлеглості від однієї церкви до іншої.
А священний синод Вселенського патріархату призначив голову київської Ставропігії - тобто Андріївської церкви, яка є постійним представництвом Константинопольської церкви в українській столиці.
Архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США відіграв одну з ключових ролей у створенні автокефальної Православної церкви України. В інтерв'ю BBC він розповів про її майбутнє.
Брекзит
Цей тиждень був напруженим у політичному житті Британії. Спочатку члени парламенту відхилили угоду про умови виходу з ЄС, яку уклала з Євросоюзом Тереза Мей.
Опозиція ініціювала вотум недовіри, але уряд Терези Мей витримав голосування. Далі є кілька варіантів розвитку подій.
- Брекзит: уряд Терези Мей уникнув відставки під час голосування в парламенті
- Брекзит у простих графіках
Соцмережі
Реклама Gillette, в якій ідеться про булінг, рух #MeToo та токсичну маскулінність спричинила бурхливе обговорення в інтернеті. Дехто хвалить компанію, а деякі віднині бойкотують її продукцію.
Понад 31 мільйон людей вподобали просту світлину яйця на Instagram, зробивши це фото найпопулярнішим в історії соцмережі. Це навіть побило попередній рекорд, що належав Кайлі Дженнер.
А Паризька опера відмовилася співпрацювати з танцівником українського походження Сергієм Полуніним. Усе - через його дописи в соцмережах.
А також здоров'я, наука, культура
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... і пітон
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