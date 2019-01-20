Життя з клаустрофобією: "Я боюся замикати двері ванної"

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Коли мені було 10 років, лікарі вперше виявили в мене сильний тривожний розлад і призначили лікування препаратами. Пригадую, що в цьому ж віці я вперше відчула напад клаустрофобії - хоча її офіційну назву дізналася значно пізніше.

Я гралася в хованки в гостях у родичів і залізла у вбудовану шафу. Але коли спробувала вибратися, дверцята не відчинялися зсередини. Мені було спекотно, я плакала й кричала. До шафи прибігли люди, вони намагалися допомогти мені, відчинити дверцята, але, чесно кажучи, відчуття було таке, наче я там помру. В тій шафі я просиділа хвилини зо дві, але в моїй уяві вони розтяглися на години.

Минуло кілька років. В обідню перерву ми з друзями їли бутерброди в шкільній класній кімнаті, де були масивні дерев'яні двері. Хтось із наших зачинив їх, а потім їх заклинило й ми просто не змогли відчинити.

Моїм друзям це здалося кумедним, але я закричала, розплакалася, в мене почалася панічна атака. Зрештою нас почула вчителька. Вона натиснула на ті двері плечем і спромоглася відчинити. Після того випадку я почала перевіряти двері й замки скрізь, куди б не пішла.

Клаустрофобія і донині щодня впливає на моє життя.

Я не можу заходити в туалетні кабінки, де немає вільного простору під дверима чи вгорі, щоб можна було в разі необхідності вибратися. Туалети в кав'ярнях, де лише одна щільно зачинена кабінка, лякають мене буквально до запаморочення.

У готелях мені залишається тільки сподіватися, що ніхто не зайде, бо я не замикаю дверей зсередини. Це такі дрібнички, які інші люди роблять на автоматі - а я не можу. Мені навіть важко сідати в таксі чи до когось у машину, коли побоююсь, що двері автоматично замкнуться чи почую клацання замка.

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З 16 років я працювала в різних магазинах, але торік звільнилася і стала працювати на себе. Робота в крамницях виявилась непосильною тому, що я боялася заходити в ліфти й роздягальні.

Це було жахливо. Мене доводили до істерики звичайні речі: наприклад, зайти в підсобку, щоб узяти вішак для одягу. Доводилося ногою притримувати двері й тягтися по якусь річ, якою я могла б їх заблокувати, щоб не зачинилися. Або я просила когось із колег допомогти з цим.

Але найстрашніший мій тригер - це ліфт. Навіть від погляду на цю коробку мене охоплює паніка, і я не можу навіть торкнутися його дверей, не кажучи вже про те, щоб зайти всередину. Думаю, замкнений простір не подобається нікому, але люди чомусь вважають, що мої відчуття схожі на відразу.

Чого вони не розуміють, то це абсолютного страху, панічних атак і нічних жахіть, які приносить із собою клаустрофобія. Люди мені часто кажуть: "Мені теж не подобаються ліфти, але я ж ними користуюся". Наче це така дрібничка, яку я легко можу в собі перебороти. Але насправді це щось значно серйозніше.

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Клаустрофобія - це ірраціональний страх замкненого простору, а не природна тривога, яку більшість людей відчувають у ситуації, коли справді можуть на невизначений період потрапити у пастку. Люди, що живуть з таким станом, як у мене, відчувають небезпеку, яка в уяві роздмухується до величезних масштабів.

Симптоми тривожного розладу й клаустрофобія в мене інколи накладаються. Хоча де в чому тривожність абсолютно не пов'язана з фобією.

За приблизними підрахунками NHS, в 10% людей на певному етапі життя починається клаустрофобія. Але як 20-річна жінка, яка боїться замикати двері й користуватися ліфтом, я почуваюся дуже невпевнено.

Клаустрофобію часто лікують за допомогою когнітивно-поведінкової психотерапії. Але я ще не проходила курс такого лікування, а просто намагалася впоратися з нею самотужки. Це може здатися дивним, особливо зважаючи на те, що від тривожного розладу мене лікували в 13 чи 14 років. Але цей розлад дуже сильно псував мені життя - я боялася великих натовпів народу, мені важко було з кимось подружитися, я сиділа на дієтах і намагалася дати лад навалі думок. Ситуація вже була такою нестерпною, що довелося покинути школу ще до випускних іспитів.

Тоді клаустрофобія непомітно відійшла на задній план. Вона не приголомшувала мене з такою силою, як раніше, бо я завжди знаходила спосіб не дати їй розгулятись.

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Але тепер, коли я старша й краще контролюю тривожний стан, клаустрофобія стала важливішою. Мені доводиться продумувати свій день, щоб уникати ситуацій, які можуть викликати в мене напад, а це надзвичайно непросто. Я мушу дізнаватися, якими будуть туалетні кабінки, чи є в тому місці сходи, а не тільки ліфт, і в чиїй машині я поїду - і все це заздалегідь.

Моє щастя, що бойфренд, з яким я давно живу, дуже мене підтримує. Він спокійно і з розумінням ставиться до моєї фобії. Друзі теж не бачать у ній нічого такого. Та коли доводиться спілкуватися з незнайомими людьми, буває важко. Мені завжди незручно казати водієві, що я не сяду до нього в машину, бо в ній двері з центральним замком. Тому я просто сиджу мовчки й намагаюся не панікувати.

Я стараюсь не занепадати духом через клаустрофобію. Але вона псує мені життя. Ми з хлопцем дуже любимо їздити в Лондон і завжди роздивляємось чужі гарні фотки зі "Скалки" чи "Лондонського ока" (The Shard, або "Скалка скла", - хмарочос у Лондоні, має 87 поверхів; "Лондонське око" - одне з найбільших оглядових коліс у світі - Ред.). Мені бракує сміливості навіть подумати про те, щоб вибратися на щось таке, хоч і дуже хочеться. Але тіло й розум просто цього не допустять.

Але справа не така вже й безнадійна. Усього рік тому я подолала одну з найкрутіших перепон для людини з моїм станом - вперше в житті літала літаком. А ще тоді ж мені вперше поставили діагноз "клаустрофобія".

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Я пішла до психотерапевта, щоб поговорити про свою тривожність і як вона може вплинути на переліт. На сеансах лікарка змушує мене проговорювати певні ситуації, які викликають у мене тривогу. І того дня ситуації, які я описувала, були насправді клаустрофобними. Хоча на той час я не вдавалася в деталі, розмовляючи з нею. Але почувши, як вона вимовляє ці слова - "це схоже на клаустрофобію" - я змогла нарешті впевнено визнати це.

Застрягнути у велетенській металевій трубі, де ти навіть вікно не можеш відчинити, - це кошмар для людей з клаустрофобією. Але в листопаді 2017 року я нарешті піднялася на борт літака.

Рейс на Мальту був дуже раннім. Коли я, все ще сонна, приїхала в аеропорт, мені, як людині з тривожним розладом, надали допомогу. Тобто я могла не стояти в чергах контролю й посадки, а на Мальті мені мали дозволити першою зійти з літака.

Усе було нормально, аж поки не настав час зайти в телескопічний трап. Побачивши двері літака, я просто розплакалась. Доти я переконувала себе, що все буде в порядку, повторювала подумки, що багато людей літають - і нічого. Але щойно це стало реальністю, я сильно засумнівалася, що витримаю переліт.

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Зрештою я все-таки зайшла в літак, але на борту мене охопила страшна, огидна паніка. Я зосередилась на диханні. (А перед тим прийняла пігулки, які мені призначали від тривожності.) Та коли літак рушив, я знову запанікувала. І весь переліт дихала й відволікала себе гортанням журналів.

Але я це зробила. І страшенно пишаюсь тим, що після того літала ще раз.

Незважаючи на всі труднощі, мені є чим пишатись, окрім перельотів. Я покинула школу, щоб лікуватись, але за рік повернулась і вступила в коледж. Тепер мені 20 років, я навчаюсь в університеті на психолога. Також я започаткувала власний бізнес у галузі соціального підприємництва, який навчає людям важливості фітнесу в підтриманні душевного здоров'я та рівноваги. Я можу працювати вдома, а для мене це набагато краще, ніж ходити на роботу в замкнений простір - крамницю чи офіс.

Попри те, що клаустрофобія керує моїм життям, я вживаю деяких заходів, щоб від неї звільнитися. Я кажу собі: якщо я вже так багато досягла в інших сферах життя, то і з фобією здатна позмагатися. І хтозна: може, одного дня все-таки тріумфально піднімуся на дах хмарочосу The Shard.

Записала Пурна Белл

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