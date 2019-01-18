Водії похилого віку: чи важливий вік за кермом?

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Після того як чоловік британської королеви герцог Единбурзький потрапив в аварію, коли був за кермом, чимало подиву викликало те, що він досі водить авто у віці 97 років.

Але принц Філіп такий не один. У Британії зростає кількість людей похилого віку, які мають посвідчення водія.

Станом на листопад, в країні налічувалося понад 5 мільйонів водіїв, старших за 70 років. З них понад 100 тисяч - віком старше 90 років.

В Україні люди літнього віку також нерідко їздять за кермом. Тож чи варто кермувати в такому віці?

Чи становлять літні водії потенційну небезпеку?

Статистика свідчить, що твердження про те, що водії похилого віку становлять небезпеку, є необґрунтованими.

Президент британської Автомобільної асоціації Едмунд Кінг розповідає, що після великих аварій за участю літніх водіїв часто лунають заклики про заборону або обмеження, але більше ризику становлять саме водії молодшого віку.

За його словами, молоді водії, здебільшого чоловічої статі, мають більше шансів потрапити в аварію протягом півроку після складання іспиту на права, ніж досвідчені водії похилого віку протягом такого ж періоду.

Він пояснює: "Водії літнього віку часто самі застосовують до себе застереження - не їздять в темний час доби і обирають лише знайомі дороги".

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Дослідження, яке провів у 2016 році Університет Свонсі, виявило, що водії у 70-річному віці потрапляють у ДТП втричі або вчетверо менше, ніж чоловіки віком від 17 до 21 року.

В асоціації британських страховиків кажуть, що страхування автомобіля в середньому обходиться дорожче водіям, старшим за 80 років.

Але вік - це не єдиний фактор, який враховують страхові компанії у Британії. Великий стаж і відсутність порушень теж позначається на вартості страховки, тож у цьому разі похилий вік може стати перевагою.

Скільки 90-річних водіїв керують автомобілем у Британії?

У Британії 110 790 людей віком 90 років або старше досі мають посвідчення водія, згідно з даними Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів, оприлюдненими в листопаді.

314 власника водійського посвідчення мають вік 100 років або старше. Найстаршим з них, а таких четверо, - по 107 років.

Герцог Единбурзький, якому за п'ять місяців виповнюється 98 років, часто їздить за кермом.

Зокрема він кермував під час візиту Барака та Мішель Обами, коли президент США з дружиною завітали до Віндзора у 2016 році.

Копирайт изображения GEOFF PUGH Image caption Принци Філіпу було 94 роки, коли він возив свою дружину Королеву та подружжя Обам у 2016 році

Принц Філіп завжди був дуже незалежним і заперечував проти того, щоб у нього забрали право водити авто самостійно.

Що каже закон?

За британським законодавством, після досягнення 70-річного віку посвідчення водія автоматично перестає діяти. Щоб його поновити, водію доведеться заповнити форму, в якій самостійно оцінити свій стан здоров'я і засвідчити, що він чи вона досі в змозі кермувати. Але проходити огляд чи складати іспит не потрібно.

Далі британські водії поновлюють посвідчення кожні три роки.

Зокрема, згідно з британським законодавством, щоб мати право водити автомобіль, слід бути в змозі побачити номерний знак автомобіля з відстані 20 метрів.

В Україні обмежень на вік для кермування автомобілем, як у Британії, немає, як поки що немає і вимог проходити додатковий медогляд для водіїв при досягненні певного віку.

Втім, існує низка медичних протипоказань для водіїв, частина з яких може бути пов'язана з віковими змінами у здоров'ї.

Коли ж варто відмовитися від кермування?

107-річна Ейлін Еш з міста Норфолк в Англії розповіла, що їздила за кермом з того часу, як склала іспит на водіння 82 роки тому, але вирішила, що "настав час" припинити.

За її словами, особливої причини на це немає, просто таким було її рішення, хоча вона й дуже сумує за місцем водія.

Image caption Британка Ейлін Еш отримала посвідчення водія у 1937 році

"Настав час. Ти просто це вирішуєш - адже сама знаєш, коли треба припинити", - розповіла пані Еш.

Таку думку підтримує британський сайт для літніх водіїв Older Drivers. Водій сам має вирішити, коли час припинити кермувати, у разі якщо в людини немає інших проблем зі здоров'ям, які можуть цьому завадити.

На сайті радять поговорити про це з друзями, родичами або лікарем, оскільки вони можуть допомогти побачити проблеми, яких ви самі не помічаєте.

Як відмовити літню людину їздити за кермом?

Якщо ви вважаєте, що комусь з ваших родичів чи знайомих не варто їздити за кермом, оскільки це стає небезпечним для їхнього життя чи оточуючих, вашою відповідальністю є поговорити з ними про це, каже Керолайн Ебрамс з благодійної організації для літніх людей Age UK.

На сайті організації пропонують спершу дослідити це питання, щоб запропонувати альтернативні варіанти, аби допомогти людині залишитися незалежною. Наприклад, можна пошукати варіанти як добиратися громадським транспортом.

"Важливо підходити до цього питання з розумінням і тактом. Це може бути складно, якщо людина починає захищатися, засмучується або почувається приниженою", - радить організація.

Там також рекомендують заохотити людину подумати чи не ризикує вона своїм життям і життям інших. Це може допомогти їм задуматися над тим, чи варто їм кермувати.

Коли варто непокоїтися?

В організації Older Drivers Forum, що піклується про безпеку літніх водіїв, радять звернути увагу, якщо спостерігаються наступні ознаки:

Повільніша реакція

Водію важко повертатися, коли здає назад

Тримання ноги на гальмах

Інші водії сигналять

Неправильна подача сигналів

Важко повертати або розвертати машину

Плутанина на перехрестях або з'їздах

Важко їздити в сутінках або в темний час доби

Уникання нових або незнайомих доріг

Подряпини та пошкодження на автомобілі

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