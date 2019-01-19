Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри поважний вік, королева Єлизавета II досі водить машину. Правда, тільки на неофіційні заходи

У другій половині дня 17 січня у графстві Норфолк автомобіль Land Rover зіткнувся з легковиком KIA. Пасажири та водії відбулися легким переляком і невеликими травмами.

Здавалося б, нічого особливо цікавого в цій історії немає, але за кермом позашляховика сидів чоловік британської королеви - герцог Единбурзький, принц Філіп.

Друга, не цілком звичайна обставина полягає в похилому віці водія: принцу 97 років, а це вік, коли більшість людей за кермо вже не сідає.

Чому ж герцог Единбурзький керує автомобілем самостійно? Адже в королівської родини є кілька шоферів, і кожен із них завжди в розпорядженні її величності та її чоловіка.

Який герцог не любить швидкої їзди

Якщо вірити людям, близьким до королівської родини, принц Філіп завжди любив швидку їзду.

Копирайт изображения GEOFF PUGH Image caption Принц Філіп завжди любив керувати автомобілем. Два роки тому він особисто возив Барака Обаму з дружиною Мішель і королеву Єлизавету по Віндзорському парку

Біограф та друг принца Джайлз Брендрет розповів, що керує автомобілем принц дуже добре, але, за звичай, їздить дуже швидко.

Одного разу дядько Філіпа лорд Маунтбатен сидів з королевою в машині, а принц був за кермом.

Філіп гнав машину по дорогах маєтку "Коудрі парк" з такою швидкістю, що королева просто зойкала від жаху.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато років тому був випадок, коли з таким водієм королева зойкала від жаху - за словами лорда Маунтбатена

Після чергового зойку коханої дружини, підданим якої він офіційно є, Філіп повернувся до неї і сказав: "Ще раз зойкнеш, висаджу з машини".

Її величність затихла. Після цих божевільних перегонів лорд Маунтбатен запитав її: "А чому ж ти не наказала йому їхати повільніше, ти ж все-таки королева?"

На це Єлизавета II відповіла: "Але ти ж чув, що він сказав!"

Цю історію лорд Маунтбатен розповів своїй доньці, а та поділилася нею з Брендретом.

В останній раз?

Копирайт изображения Max Mumby/Indigo Image caption Швидше за все, за кермо принц Філіп вже не сяде. На цій фотографії - він за кермом минулого літа

Цілком можливо, що після свого дивовижного порятунку з цієї аварії (а воно дійсно було дивовижним, враховуючи і вік герцога, і те, що його машина перекинулася), Філіп все ж зрозуміє, що настала пора відмовитися від самостійних поїздок.

Джайлз Брендрет вважає, що це буде великим ударом для принца, але він людина прагматична і зрозуміє, що кінець - це кінець. Хоча немає ніякої гарантії, що він не буде при цьому лаятися пошепки.

І, швидше за все, про розумність такого кроку йому скажуть і дружина, і страхові компанії, і поліція графства Норфолк.

Водій має рацію

Її величність королева Єлизавета II - єдина людина у Великій Британії, яка може керувати автомобілем, не маючи водійського посвідчення.

Крім того, вона - єдина людина (крім доглядачів парку), якій дозволено їздити автомобілем по так званій "Довгій стежці" (The Long Walk) - чотирикілометровій дорозі, прокладеній від Віндзорського замку до пагорба, на якому встановлена кінна статуя короля Георга III.

Копирайт изображения Bob Haswell Image caption Королева навчилася керувати автомобілем під час війни. На цій фотографії вона за кермом на виставці у Віндзорі в 1958 році

Керувати автомобілем Єлизавета II навчилася ще за часів Другої світової війни, коли служила в Жіночому допоміжному територіальному корпусі.

Королева досі самостійно керує своїм Range Rover у королівських угіддях в Шотландії або коли повертається в замок після недільної служби в церкві Всіх святих в Віндзорському парку.

Зрозуміло, що і мови бути не може про її самостійну поїздку на якийсь офіційний захід. Ба більше, від королеви очікують, що вона буде вітати підданих та туристів легким помахуванням руки, а це далеко не найкраща практика для керування автомобілем.

Хоча, водійського посвідчення її в жодному разі не позбавлять, оскільки в неї його немає.

Бути як усі

Будь-який член королівської родини може ніколи взагалі не сідати за кермо: їх і відвезуть куди треба, і привезуть назад. Проте багато хто з них користується будь-якою можливістю, щоб побути за кермом.

Копирайт изображения Max Mumby/Indigo Image caption На Різдво до бабусі. Принц Вільям, герцогиня Кейт та принцеса Шарлотт: як звичайна британська родина

У листопаді минулого року, коли принц Чарльз святкував своє сімдесятиріччя, обидва його сини самостійно привезли своїх дружин на родинний обід.

В одному з інтерв'ю офіційний біограф принца Гаррі, колишній королівський кореспондент таблоїду Sun Дункан Ларкомб повідомив, що і Вільям, і Гаррі, і герцогиня Кембриджська Кейт вважають, що керування автомобілем додає трохи "нормальності" в їх абсолютно нестандартний стиль життя.

"Вони намагаються жити настільки звичайним життям, наскільки це взагалі можливо. Їм дуже приємно, що вони можуть самі керувати автомобілем і бути незалежними", - сказав він журналу Town&Country.

Але "нормальність" закінчується відразу ж, якщо заглянути на заднє сидіння королівського автомобіля. Там ви виявите офіцера служби безпеки, який навіть в такій неформальній ситуації не може залишити своїх підопічних без нагляду.

А за королівським лімузином буде слідувати ще й пара автомобілів з озброєними охоронцями.

Не той бік дороги

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кажуть, що принц Гаррі сам допомагав своє молодій дружині з США звикати до лівостороннього руху

Коли американська актриса Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі, вона перетворилася в герцогиню Сассекську.

Все це означало не просто повну зміну способу життя, а й освоєння нових навичок керування автомобілем, оскільки у Великій Британії рух лівосторонній, а в США навпаки.

Кажуть, що принц Гаррі сам допомагав Меган навчатися. І якщо вона захоче сама водити машину, їй доведеться складати іспит для отримання водійського посвідчення в Британії - як теорію, так і практику керування автомобілем.

Оскільки зараз Меган чекає дитину та одночасно виконує обов'язки герцогині, імовірно, з правами доведеться трохи почекати. Втім, численні королівські шофери за необхідності допоможуть їй потрапити з пункту А в пункт Б.

Правила етикету

Копирайт изображения Getty Images Image caption На офіційних заходах королева має бути пасажиром

Експерт з королівського етикету Вільям Хенсон каже, що питання бути чи не бути водієм залежить від характеру заходу, в якому бере участь певний член королівської родини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А ось у неформальній обстановці королева може побути і за кермом

На офіційні зустрічі та прийоми члена королівської родини зобов'язаний доставити шофер.

Вирушаючи на приватні вечірки, можна і покерувати автомобілем, але все одно з охороною. Становище зобов'язує.

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