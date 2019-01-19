Кейтлін Охаші: як гімнастка підкорила серця мільйонів і що вона про це думає

Копирайт изображения Richard Quinton / UCLA Image caption Кейтлін Охаші виконала вільну програму на змаганні так, що не тільки отримала найвищі оцінки суддів, але й захоплення мільйонів глядачів

21-літня американська гімнастка Кейтлін Охаші звикла до напружених змагань та об'єктивів камер. Але вона визнає, що рівень уваги з боку публіки цього тижня дозволив їй відчути себе "дійсно інакше".

Вона викликала справжню бурю захоплення в соцмережах після того, як стало вірусним відео виконання нею вільної програми, за яке гімнастка отримала найвищі оцінки суддів.

Відеозапис виступу Кейтлін, де вона здається кидає виклик гравітації своїми сальто та робить зухвалі танцювальні рухи, переглянули понад 60 мільйонів разів, і продемонстрували ЗМІ по всьому світу.

Але як це, бути в центрі такого урагану уваги?

"Досвід був абсолютно божевільний", - розповідає ВВС Кейтлін. - Мій телефон просто розривався, коли розмістили відео. Це була немов лихоманка".

Вона сподівається, що іноді зможе "розчинитися в натовпі", і жартує, що "співчуває нинішнім знаменитостям. Це ж їх життя".

На запитання, кому з тих, хто побачив її виступ, гімнастка радіє найбільше, Кейтлін одразу каже: "Жан-Ралфіо з "Парків та зон відпочинку".

Роль Жан-Ралфіо у популярному сатиричному ситкомі "Парки та зони відпочинки" виконує актор Бен Шварц. І це натяк на одну зі сторін особистості гімнастки. У соцмережах багато хто назвав її "сповненою радістю", "пристрастю, яка підкорює" і "такою веселою".

Кейтлін чітко усвідомлює, що саме ці риси, разом з її незаперечною технікою, роблять її виступ настільки переконливим.

"Мій тренер пані Вал завжди нагадує мені, що коли люди дивляться на мене, їм потрібно весело провести час. - говорить Кейтлін. - Ось чому я дійсно зворушена, що люди говорять такі речі, як "це той самий гарний настрій, якого ми потребуємо зараз ". Це гарна зміна".

Хоча Кейтлін подобається велика увага, вона не забуває про потенційні пастки.

"Я знаю, що важливо залишатися скромною, - говорить вона. - Я не хочу втрачати себе в цьому. Я знаю, що завтра все може бути втрачено".

Кейтлін усвідомлює крихкість успіху спортсменів.

Коли гімнастка була дещо молодшою, їй натякали, що вона може бути олімпійською надією, кимось на кшталт сучасної олімпійської чемпіонки Сімони Байлс, зіркою у світі елітної гімнастики.

Але її сходження швидко обірвалося через серію травм, операції та необхідність шукати "певний шлях".

Копирайт изображения Richard Quinton / UCLA

У 2015 році 18-літня дівчина вирішила відійти від елітної гімнастики та змагатися за Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, де вивчає гендерні студії.

"Я перебуваю в дивовижному місці в даний момент - я дійсно стала собою в коледжі, і я маю дивовижну силу підтримки навколо мене".

Саме ця нова особиста впевненість дає Кейтлін можливість впоратися зі своєю незвичною глобальною популярністю.

"Я думаю, що я у найкращому місці, щоб впоратися з цією увагою в цей момент", - зазначає вона.

"Як спортсменка я тривалий час стикаюся з тиском. Але я тепер зрозуміла скільки людей навколо підтримують мене", - говорить гімнастка.

Кейтлін каже, що сподівається використати свою нову славу в Інтернеті, щоб підвищити обізнаність про деякі важливі для неї питання.

Вона прагне підвищити впевненість людей у собі та своєму тілі, готовність молодих людей прийняти себе такими, якими вони є.

А яка її порада для молодих людей, що спостерігають за її успіхом?

"Бути самим собою. Це дуже важливо не намагатися бути кимось іншим", - каже Кейтлін.

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