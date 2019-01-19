Штучний інтелект виявив раніше невідомого пращура людини

Копирайт изображения SCIENCE PICTURE CO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Зліва направо: австралопітек, людина уміла (homo habilis), людина прямоходяча (homo erectus) та людина розумна (homo sapiens). Але здається, що тут не вистачає ще однієї ланки...

Десятки тисяч років тому на землю жила невідома науці група людиноподібних приматів, які активно схрещувалися з відомими нам предками людини - така сенсаційне відкриття зробив штучний інтелект, після того як міжнародна команда вчених з Німеччини, Іспанії та Фінляндії використали комп'ютер для детального аналізу геному декількох вихідців з Азії,

Судячи зі структури ДНК, давно вимерлий примат був нащадком неандертальців та денисівських людей, і схрещувався в Азії з нашими пращурами, які вийшли з території Африки.

Це відкриття пояснює рештки, знайдені минулого літа в Денисовій печері, що спантеличили вчених: мати загадкового примата була неандертальцем, а батько - денисівською людиною.

Тепер зрозуміло, що це не унікальний випадок міжвидового схрещування, а поширене явище, яке залишило відбиток в ДНК мешканців Азії.

А це означає, що у давніх людей залишилися нащадки від невідомого досі вченим виду приматів.

Третій пращур

Один з основних принципів, що дозволяють біологам провести межу між видами, простий: представники близьких видів можуть схрещуватися - але, як правило, не здатні зробити здатне до розмноження потомство. Відомий приклад - мул, гібрид коня та осла.

Однак у випадку з вимерлими видами справа дещо складніша. Наприклад, ДНК людини з усією очевидністю доводить, що наші пращури, які вийшли з Африки неодноразово схрещувалися і з неандертальцями, і з денисівцями, які мешкали у Євразії понад 40 тисяч років тому.

Тепер створений вченими алгоритм виявив ще один споріднений вид приматів, що залишив слід в геномі мешканців Азії.

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"Близько 80 тисяч років тому стався так званий вихід з Африки, коли частина предків людини, серед яких вже були й перші сучасні люди, залишили африканський континент та переселилися на інші континенти, звідки і походять всі сучасні популяції", - пояснює один з авторів дослідження Хауме Бертранпетіт з Інституту еволюційної біології.

"Ми знаємо, що відтоді сучасні люди схрещувалися як з неандертальцями (на всіх континентах, крім Африки), так і з денисівськими людьми (в Океанії та, можливо, у Південно-Східній Азії). Однак якихось переконливих доказів схрещувань з третім вимерлим видом приматів до сьогоднішнього дня не було", - пояснює він суть відкриття.

Існування невідомого "третього пращура" було запропоновано як теорію, що пояснює походження деяких фрагментів людської ДНК. Але провести конкретні паралелі між ділянками геному та демографією давніх родичів людини вдалося лише за допомогою глибинного комп'ютерного аналізу з використанням алгоритму, здатного до самонавчання.

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