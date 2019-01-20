Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп дав багато обіцянок перед виборами

Прагнучи стати 45-им президентом США, Дональд Трамп під час своєї тривалої передвиборчої кампанії дав чимало обіцянок.

Багато з них потрапили в заголовки новин — від заборони на в'їзд у США всім мусульманам до побудови стіни уздовж кордону з Мексикою.

Минуло два роки від його інавгурації — чи зробив він те, що обіцяв?

Заборона на в'їзд мусульманам

Статус: частково виконано

Перед виборами: Спочатку пан Трамп обіцяв "цілком і сповна" заборонити мусульманам в'їзд до Сполучених Штатів, поки влада "не розбереться, що відбувається".

Після виборів: Цей пункт програми одним із перших наштовхнувся на перешкоди. Ще під час кампанії Трамп замінив термін "повна заборона" на інший - "суворий контроль".

Коли він став президентом, перші дві його постанови щодо обмеження пересування застрягли в судах - і лише третю схвалили.

Верховний суд США постановив, що ініційована паном Трампом заборона на в'їзд для громадян шести країн з переважно мусульманським населенням (Чад, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія та Ємен) набуде чинності за відсутності правових претензій.

Стіна уздовж мексиканського кордону, профінансована Мексикою

Статус: прогрес відсутній

Перед виборами: Зведення стіни уздовж кордону між США та Мексикою - одна з найсуперечливіших обіцянок передвиборчої кампанії пана Трампа.

Він також наголошував, що платитиме за будівництво Мексика.

Копирайт изображения AFP Image caption Через суперечки щодо будівництва стіни у грудні 2018 року стався шатдаун - зупинилася робота федерального уряду США

Після виборів: Жодної цеглини цієї "високої й гарної стіни" ще не закладено.

Демократи принципово проти такої стіни, а багатьох республіканців лякає її вартість - за внутрішнім звітом Міністерства національної безпеки США, вона може сягнути 21,5 млрд доларів.

У грудні 2018 р. в уряді США стався "шатдаун" після того, як демократи не погодились на вимогу пана Трампа виділити на зведення стіни 5 млрд доларів з національного бюджету.

Депортація всіх нелегальних іммігрантів

Статус: прогрес відсутній

Перед виборами: Під час кампанії пан Трамп неодноразово повторював, що депортує всіх, хто перебуває у США без належних документів, - а це понад 11 мільйонів осіб, за оцінками експертів.

Після виборів: З наближенням дати голосування він дещо пом'якшив свою позицію, а після обрання звузив свою мету до депортації двох-трьох мільйонів "злочинців з історією правопорушень, бандитів і продавців наркотиків".

У 2018 фінансовому році відбулося 256 тисяч депортацій - дещо більше, ніж попереднього року, але набагато менше, ніж, скажімо, у 2012, коли адміністрація Обами депортувала рекордне число осіб - 410 тисяч.

Втім, лишається невизначеним майбутнє молодих людей, яких нелегально ввезли до США до досягнення повноліття. Пан Трамп скасував програму відтермінування депортації для дітей іммігрантів (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA), яка була запроваджена за часів Обами і дозволяє лишатися у США приблизно 700 тисячам молодих людей. Тепер їхні справи потрапили у правовий вакуум.

Вихід з Паризької угоди щодо зміни клімату

Статус: виконано

Перед виборами: Під час кампанії пан Трамп казав, що кліматичні зміни - вигадка Китаю і що Паризька угода придушує розвиток США.

Після виборів: Після трьох місяців роздумів президент вийшов з Паризької угоди, підписаної майже 200 країнами.

США звільнять від зобов'язань лише через кілька років, але тут пан Трамп, безумовно, дотримав слова.

Бомбардування "ІД"

Статус: виконано

Перед виборами: Виступаючи в Айові у листопаді 2015 року, пан Трамп оголосив (не гребуючи лайкою), що бомбитиме угрупування "Ісламська держава", допоки не знищить.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США скинули на Афганістан "матір усіх бомб". На фото її випробовують у штаті Флорида у 2003 році

Після виборів: У квітні 2017 року США скинули на базу "ІД" в Афганістані свою найпотужнішу (окрім ядерних) бомбу - "матір усіх бомб".

Президент Трамп ставить собі в заслугу те, що "ІД" втратила значні території в Іраку та Сирії; його словами, це угрупування "переважно подолане".

Хоча бойовики "ІД" справді втратили майже всю колишню територію, його лідер і тисячі послідовників досі проводять свою діяльність.

Повернення додому американських військових

Статус: частково виконано

Перед виборами: Під час кампанії пан Трамп сказав, що на Близькому Сході панує "повний хаос" і пошкодував, що уряд витратив трильйони доларів на дії в тому регіоні замість внутрішніх потреб США.

Після виборів: У вересні 2017 року адміністрація Трампа оголосила про додаткову передислокацію 3000 військових до Афганістану.

Пан Трамп пояснив, що його підхід залежить від ситуації в регіоні.

У Сирії, США очолили коаліцію проти бойовиків ІД, разом з сирійськими курдами й арабськими опозиціонерами; у воєнних діях взяли участь близько 2000 американців.

У грудні 2018 року пан Трамп наказав вивести весь американський контингент із Сирії.

Ще через кілька днів американські ЗМІ повідомили, що президент планує зменшити американську присутність в Афганістані удвічі: з 14 до 7 тисяч.

Після такого рішення пана Трампа подали у відставку двоє поважних посадовців: міністр оборони Джеймс Меттіс і спеціальний представник президента у коаліції проти "ІД" Бретт МакГерк.

Зменшення податків

Статус: виконано

Перед виборами: Пан Трамп обіцяв зменшити податок на прибуток підприємств та суттєво урізати податки для працевлаштованого населення.

Після виборів: Податкову реформу, ініційовану республіканцями, нарешті прийняли у грудні 2017 року, і вона значною мірою втілює обіцянки президента, хоча багато хто в суспільстві заперечує користь від неї.

Пан Трамп мусив піти на деякі компроміси: зокрема корпоративний податок зменшено з 35% до 21% (а не до 15%, як він спочатку обіцяв).

Щодо фізичних осіб, податки для них зменшено на обмежений термін, хоча республіканці стверджують, що майбутній уряд просто подовжить дію цих пільг.

Загалом очікується, що багаті люди отримають більший зиск з цієї реформи, ніж менш заможні.

Удосконалення інфраструктури

Статус: прогрес відсутній

Перед виборами: Інфраструктура США стане "найкращою у світі і, перебудовуючи її, ми повернемо робочі місця мільйонам американців", сказав пан Трамп у промові після своєї перемоги в листопаді.

Після виборів: Президент кілька разів повторював свою обіцянку асигнувати значні кошти на американські дороги, залізницю й аеропорти, проте відчутних змін не спостерігається.

У березні 2018 року Конгрес виділив 21 млрд доларів на оновлення інфраструктури - далеко не ті 1,5 трильйони, які просив Трамп.

Згідно з інфографікою, опублікованою Конгресом, ці гроші підуть на широку низку оновлень та інвестицій.

Нові судді у Верховному суді

Статус: виконано

Перед виборами: Пан Трамп обіцяв ввести до Верховного Суду США консервативного суддю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніл Горсач витримав голосування і став суддею

Після виборів: Він справді призначив двох суддів - Ніла Горсача та Бретта Кавано.

Щоб призначити пана Горсача, довелося внести процедурні зміни до правил Сенату; втім, найбільше суперечок викликало призначення пана Кавано.

Останнього звинуватили в сексуальних домаганнях, що він рішуче заперечив. Врешті його кандидатуру затвердили 50-ма голосами проти 48-ми; це найменша перевага в такому голосуванні з 1881 року.

Окрім змін у складі найвищого суду країни, пан Трамп призначив десятки консервативних суддів у нижчих федеральних судах.

Китай - "валютний маніпулятор"

Статус: Трамп змінив думку

Перед виборами: Пан Трамп неодноразово обіцяв проголосити Китай "валютним маніпулятором" у перший же день на посаді президента.

Він також звинувачував Пекін у "зґвалтуванні" США і придушенні юаня, щоби китайські товари вигравали конкуренцію в порівнянні з американськими.

Після виборів: У квітні 2018 року він сказав у інтерв'ю Wall Street Journal, що Китай уже певний час не поводиться як валютний маніпулятор і, навпаки, намагається не допустити подальшого ослаблення юаня.

Торгові договори

Статус: частково виконано

Перед виборами: Пан Трамп назвав Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) "жахіттям" і попередив, що Транстихоокеанське партнерство (ТТП) "псується, тож ми його припинимо". Він також пообіцяв виправити дефіцит торгового балансу з Китаєм.

Після виборів: У перші ж дні президентства пан Трамп дотримався слова і вийшов з ТТП.

Пізніше він сказав, що обміркує повторний вступ до ТТП, якщо США запропонують кращі умови.

30 листопада після довготривалих перемовин США, Канада і Мексика підписали нову торговельну угоду на заміну NAFTA, хоча вона ще чекає на ратифікацію Конгресу.

Тим часом США і Китай дедалі сильніше втягувалися в торговельну війну: обидві сторони накладали нові мита на товари вартістю мільярди доларів.

У грудні 2018 року вони нарешті домовилися про перемир'я на 90 днів, хоча пан Трамп погрожує запровадити нові мита, якщо вважатиме за необхідне.

Жорсткіша позиція щодо Куби

Статус: частково виконано

Перед виборами: У вересні 2016 року пан Трамп заявив, що скасує домовленість президента Обами про відновлення дипломатичних стосунків і поліпшення торгівлі з Кубою.

Після виборів: Ставши президентом, він сказав під час виступу в Маямі, що "скасовує односторонню домовленість адміністрації Обами".

Та насправді він припинив дію лише окремих її частин, а саме, наклав деякі обмеження на подорожі та бізнес.

Переміщення посольства США в Ізраїлі

Статус: частково виконано

Перед виборами: Пан Трамп пообіцяв, що посольство США в Ізраїлі переїде з Тель-Авіва в Єрусалим - розділене місто, на яке претендують як євреї, так і палестинці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рішення США перенести своє посольство до Єрусалима призвело до протестів у регіоні, але інші країни почали наслідувати американський приклад

Після виборів: У грудні 2017 року він офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і схвалив переїзд американського посольства.

Воно відкрилося на новому місці у травні 2018 року - на 70-ту річницю Ізраїлю; але з тель-авівського посольства туди переїхала лише частина служб.

Навіть і так, ізраїльський уряд вважає цей частковий переїзд видатним дипломатичним досягненням, надаючи йому символічного значення.

Скасування медичної реформи Обами

Статус: частково виконано

Перед виборами: Одним з найважливіших пунктів передвиборчої програми пана Трампа було скасування медичної реформи, проведеної його попередником у спробі охопити державною системою охорони здоров'я близько 15% населення, які на той час не мали медичного страхування. Пан Трамп також обіцяв розробити свою альтернативу.

Після виборів: Хоча республіканці не змогли формально відкликати реформу Обами чи провести власні закони щодо охорони здоров'я, адміністрації Трампа вдалося змінити окремі положення закону - скоротити термін участі у страховій програмі, урізати деякі субсидії та повністю скасувати штраф тим, хто відмовляється купувати медичне страхування.

А у грудні 2018 року федеральний суддя у Техасі постановив, що скасування цього штрафу - "невіддільної" частини закону - робить реформу Обами неконституційною загалом.

Втім, закон Обами зберігає чинність, допоки апеляцію не розгляне Верховний Суд США.

Позбутися видатків на НАТО

Статус: Трамп змінив думку

Перед виборами: Пан Трамп сказав, що західний військовий альянс "віджив своє". Зокрема його непокоїло те, чи справді всі члени НАТО виконують свою частину зобов'язань і "оплачують свої рахунки".

Після виборів: У квітні 2018 року, приймаючи у Білому домі генерального секретаря НАТО, президент США сказав, що загроза тероризму знову актуалізувала потребу у військовому альянсі.

"Я казав, що воно [НАТО] віджило своє, - сказав пан Трамп, - але ситуація змінилася".

На саміті НАТО в липні 2018 року пан Трамп іще раз висловив альянсу свою підтримку, але зауважив, що США можуть і піти з НАТО, якщо союзники не погодяться на їхні вимоги щодо бюджету.

Тортури

Статус: Трамп змінив думку

Перед виборами: Пан Трамп говорив про те, що "відразу ж" дозволить симуляцію втоплення, ще й "посилить" ці тортури, адже "це справді працює".

Після виборів: Після інавгурації президент заявив, що підкориться протилежній думці, якої дотримувались колишній міністр оборони Джеймс Маттіс і Майк Помпео - на той час директор ЦРУ, а нині держсекретар США.

Під час затвердження на посаді директора ЦРУ пан Помпео сказав, що "в жодному разі" не допускатиме таких методів.

Судове переслідування Гілларі Клінтон

Статус: Трамп змінив думку

Перед виборами: "Посадіть її!" - кричали прибічники Трампа на мітингах під час його передвиборчої кампанії. Вони хотіли, щоб його суперниця від демократів Гілларі Клінтон опинилася у в'язниці за користування особистим сервером в електронному листуванні на посаді держсекретаря.

"Якщо я отримаю перемогу, то доручу своєму генеральному прокурору розслідувати вашу ситуацію", - сказав він пані Клінтон на дебатах.

Після виборів: Після перемоги тон новообраного президента майже миттєво змінився - він раптом заявив, що країна "мусить подякувати" тій, кого він раніше називав "паскудною жінкою".

Пізніше він зауважив, що "не особливо думав [про переслідування пані Клінтон]", оскільки мав інші пріоритети.

22 листопада речниця пана Трампа заявила, що він не продовжуватиме розслідування і дасть пані Клінтон можливість "відновити сили".

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