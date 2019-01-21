Кривавий вовчий супермісяць у фото

Копирайт изображения Reuters Image caption Початок повного місячного затемнення, Сан-Дієго, Каліфорнія

По всьому світу "зоряні розвідники" вдивлялися у небо, намагаючись побачити унікальне місячне затемнення, яке розпочалося в ніч на понеділок.

Під час астрономічного явища, яке отримало назву "кривавий вовчий супермісяць", виникає враження, що місяць світиться червоним кольором та розташований ближче до Землі.

Спочатку його було видно з Північної та Південної Америки, а також у Західній Європі. Побачити супермісяць можна було й у небі над деякими регіонами України.

Наступне повне місячне затемнення очікується за два роки, 26 травня 2021 року.

Повне місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем. При цьому Місяць потрапляє в конус тіні, яку відкидає Земля.

Місяць набуває кривавого кольору. Сонячні промені, що проходять по дотичній до земної поверхні, розсіюються в атмосфері Землі й частково досягають Місяця.

"Трохи сонячного світла переломлюється атмосферою Землі й досягає Місяця, згинаючись по краях Землі", говорить Уолтер Фрімен, асистент професора в Університеті Сіракуз в штаті Нью-Йорк.

"Ця невелика кількість червоного світла освітлює Місяць настільки, щоб ми могли його побачити".

Копирайт изображения Reuters Image caption Так повне місячне затемнення побачили у Мадриді

Копирайт изображения Reuters Image caption Найкраще кривавий супермісяць було видно о 05:12 GMT

Затемнення почалося о 02:35 GMT у понеділок і закінчилося о 07:49 GMT, але момент найбільшого затемнення зафіксували о 05:12 GMT.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Всі фази так званого "кривавого вовчого супермісяця" зняті з Панами

Таке рідкісне явище називають "супермісяцем", тому що у ці дні повний місяць поєднується з максимальним наближенням Землі та Місяця.

"Вовчим" місяцем називають повний місяць у січні.

Копирайт изображения PA Image caption За астрономічною подією вдалося поспостерігати у Ліверпулі до того моменту, поки небо не затягнули хмари

Копирайт изображения EPA Image caption "Кривавий вовчий супермісяць" над скульптурою у Дрездені, Німеччина

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