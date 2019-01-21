Кривавий вовчий супермісяць у фото
По всьому світу "зоряні розвідники" вдивлялися у небо, намагаючись побачити унікальне місячне затемнення, яке розпочалося в ніч на понеділок.
Під час астрономічного явища, яке отримало назву "кривавий вовчий супермісяць", виникає враження, що місяць світиться червоним кольором та розташований ближче до Землі.
Спочатку його було видно з Північної та Південної Америки, а також у Західній Європі. Побачити супермісяць можна було й у небі над деякими регіонами України.
Наступне повне місячне затемнення очікується за два роки, 26 травня 2021 року.
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Повне місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем. При цьому Місяць потрапляє в конус тіні, яку відкидає Земля.
Місяць набуває кривавого кольору. Сонячні промені, що проходять по дотичній до земної поверхні, розсіюються в атмосфері Землі й частково досягають Місяця.
"Трохи сонячного світла переломлюється атмосферою Землі й досягає Місяця, згинаючись по краях Землі", говорить Уолтер Фрімен, асистент професора в Університеті Сіракуз в штаті Нью-Йорк.
"Ця невелика кількість червоного світла освітлює Місяць настільки, щоб ми могли його побачити".
Затемнення почалося о 02:35 GMT у понеділок і закінчилося о 07:49 GMT, але момент найбільшого затемнення зафіксували о 05:12 GMT.
Таке рідкісне явище називають "супермісяцем", тому що у ці дні повний місяць поєднується з максимальним наближенням Землі та Місяця.
"Вовчим" місяцем називають повний місяць у січні.
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