Кривавий вовчий супермісяць у фото

  • 21 січня 2019
Повний місяць сходить поміж хмар в той самий час, як комерційнйи літак приземляється в аеропорту Копирайт изображения Reuters
Image caption Початок повного місячного затемнення, Сан-Дієго, Каліфорнія
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По всьому світу "зоряні розвідники" вдивлялися у небо, намагаючись побачити унікальне місячне затемнення, яке розпочалося в ніч на понеділок.

Під час астрономічного явища, яке отримало назву "кривавий вовчий супермісяць", виникає враження, що місяць світиться червоним кольором та розташований ближче до Землі.

Спочатку його було видно з Північної та Південної Америки, а також у Західній Європі. Побачити супермісяць можна було й у небі над деякими регіонами України.

Наступне повне місячне затемнення очікується за два роки, 26 травня 2021 року.

Повне місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем. При цьому Місяць потрапляє в конус тіні, яку відкидає Земля.

Місяць набуває кривавого кольору. Сонячні промені, що проходять по дотичній до земної поверхні, розсіюються в атмосфері Землі й частково досягають Місяця.

"Трохи сонячного світла переломлюється атмосферою Землі й досягає Місяця, згинаючись по краях Землі", говорить Уолтер Фрімен, асистент професора в Університеті Сіракуз в штаті Нью-Йорк.

"Ця невелика кількість червоного світла освітлює Місяць настільки, щоб ми могли його побачити".

Місяць видно біля статуї "Вікторія Алада" на вершині будівлі Метрополь в Мадриді, Іспанія Копирайт изображения Reuters
Image caption Так повне місячне затемнення побачили у Мадриді
Кривавий супермісяць зі сторони Encinitas, California Копирайт изображения Reuters
Image caption Найкраще кривавий супермісяць було видно о 05:12 GMT
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Затемнення почалося о 02:35 GMT у понеділок і закінчилося о 07:49 GMT, але момент найбільшого затемнення зафіксували о 05:12 GMT.

Presentational white space
Фотокомпозиція показує всі фази так званого вовчого супермісяця у неділю 20 січня, 2019 Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Всі фази так званого "кривавого вовчого супермісяця" зняті з Панами
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Таке рідкісне явище називають "супермісяцем", тому що у ці дні повний місяць поєднується з максимальним наближенням Землі та Місяця.

"Вовчим" місяцем називають повний місяць у січні.

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Місяць у небі над Ліверпулем Копирайт изображения PA
Image caption За астрономічною подією вдалося поспостерігати у Ліверпулі до того моменту, поки небо не затягнули хмари
"Кривавий вовчий супермісяць" над скульптурою у Дрездені, Німеччина Копирайт изображения EPA
Image caption "Кривавий вовчий супермісяць" над скульптурою у Дрездені, Німеччина

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