Як Зеленський жартував про бізнес до скандалу з його компаніями в Росії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Висміювання бізнес-інтересів політиків - традиційна тема для шоу студії Володимира Зеленського. Утім, з фактичним початком виборчої кампанії сам шоумен опинився у центрі журналістських розслідувань.

Журналісти "Схем" минулого тижня опублікували розслідування, у якому ідеться, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський разом з бізнес-партнерами причетний до трьох російських компаній, щонайменше одна з яких і далі приносить суттєві прибутки.

Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" актор та власник студії "Квартал 95" пояснив: від російських партнерів він отримує роялті за продкути, створені до 2014 року, тобто до анексії Криму Росією та початку конфлікту на Донбасі.

Володимир Зеленський також запевнив, що планує повністю вийти з компанії, яка працює у Росії.

Але від роялті не відмовиться - через десятирічний контракт, укладений ще 2011 року.

BBC News Україна зібрала кілька жартів Володимира Зеленського та його студії про політику і бізнес.

Як Зеленський пояснив прибутки з Росії

"Ми ці гроші отримуємо. Що ж нам треба зробити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні. Ми візьмемо ці гроші, вони переходять на нашу кіпрську компанію, з Кіпру вони приходять в Україну і на це (ці гроші. - Ред.) ми знімаємо тут. Ми все знімаємо тільки в Україні, і це правда", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також розповів, що потроху передає і повноваження щодо свого основного бізнесу - управління студією.

Актор та його "Квартал 95" самі часто жартували про бізнес українських політиків, до яких може незабаром приєднатися і сам Зеленський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Шоу "Кварталу-95" переповнені політичною сатирою

Левова частина таких жартів стосувалися фабрики "Рошен" президента України Петра Порошенка - можливого конкурента Зеленського на президентських виборах.

Утім, діставалося від "кварталівців" й іншим. Традиційні образи на сцені його шоу - Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Віктор Янукович, Олег Лашко. Жартували вони і про власника телеканалу "1+1", на якому виходить їхнє шоу, Ігоря Коломойського.

Візи і Липецьк

Окрім шоу "Вечірній квартал", студія Зеленського виробляє інші телепродукти, зокрема "Чисто News", у яких актори "Кварталу" з гумором обговорюють новини.

У жовтні 2016 року в одному з випусків цього шоу Володимир Зеленський так жартував про спроби депутатів розглянути питання візового режиму з Росією:

"У Раді було стільки суперечок, що його навіть не поставили на голосування. За нашими даними, деякі депутати з "Блоку Петра Порошенка" пропонували поправку, що візовий режим треба ввести для всієї Росії, окрім Липецька".

Липецьк - російське місто, де розташована одна з фабрик корпорації ROSHEN, що належить президенту Петру Порошенку. З 2014 року вона призупинила роботу, а у 2017 році оголошено про її ліквідацію.

Тим не менше, "фабрика у Росії" досі є однією з причин критики на адресу Порошенка з боку його політичних опонентів.

Скандал в Юрмалі

Копирайт изображения Студія "Квартал 95" Image caption Виступ "кварталівців" у Юрмалі викликав скандал в Україні

Також восени 2016 року стався один з найбільших скандалів навколо жартів "Кварталу 95".

Під час шоу у литовській Юрмалі Володимир Зеленський в образі президента Порошенка просив литовців надати кредит і при цьому порівняв Україну з порноактиросою.

"Що стосується кредитування, то Україна, якщо чесно, нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих. Тобто готова прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку…", - пожартував актор.

На цьому жарт не закінчився.

"Напевно, вас цікавить, куди потім підуть ваші гроші. Вважаю, що це неетичне питання. Чи переймаємося ми питанням, куди піде нагодований нами котик? Ні! Радість від участі - ось найголовніше", - додав Володимир Зеленський.

І продовжив: "Україна - це не просто країна. Це частина великого європейського братства. А так буває у сім'ях, коли один брат гарний, а інший став алкоголіком, виносить з дому речі. Але почекайте, латиші. Сьогодні на цьому місці ми, а завтра, цілком можливо, ви… Хоча, скоріше за все, знову ми".

Після цього виступу "кварталівців" звинуватили у непатріотичності та формуванні негативного образу України.

Пізніше Володимир Зеленський вибачився за ці жарти, але пояснив: він висміював не Україну, а її політичне керівництво, що набирає кредити.

"Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, не про людей і не про нашу країну", - сказав він.

Продати ROSHEN

В черговий раз бізнес Порошенка Володимир Зеленський висміяв наприкінці 2017 року.

За сюжетом, актор в образі президента записує новорічне звернення до народу після того, як в Україні "легалізували рошенівські кексики з марихуаною за голландським рецептом".

"Шановні українці! Я цей рік дуже важко працював. Працював як "пчела"... Але я виконав все, що обіцяв. Тому що я "пчеловек" слова. Тільки я не продав "Рошен". А знаєте чому? Тому що жалко. А жалко у кого? У "пчелки", - жартував "під кайфом" Порошенко-Зеленський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Попри заяви Петра Порошенка про те, що він передав все управління корпорацією "Рошен" у "сліпий траст", вона все одно залишається предметом критики на адресу глави держави

У нещодавньому новорічному шоу "Кварталу" Володимир Зеленський знову не обійшов увагою ROSHEN. Жарт вийшов "на межі фолу".

В одному з номерів він в образі Петра Порошенка співає "блюз".

"Мені 53 роки, 40 з яких я "штовхаю" свій товар. Я "штовхаю" його всім, щоб прогодовути свою родину. Я "штовхаю" його навіть дітям. Але подивіться на мої зуби. Вони білі. Знаєте чому? Тому що у нашому шоколадному бізнесі є закон - ніколи сам не пробуй те лайно, яким торгуєш", - прочитав актор на манер блюзового співака.

"Багато хто мені говорить - продай свою фабрику. Почекай, брат, почекай. Моя фабрика для мене - як мама. Іншими словами - mother-фабрика", - підсумував він.

Коломойський і Ахметов

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Коломойський" і "Ахметов" у виконанні "кварталівців"

В інтерв'ю "Українській правді" Володимир Зеленський запевнив, що з олігархом та власником каналу "1+1" Ігорем Коломойським у нього виключно робочі стосунки. І додав: якщо стане президентом - не повертатиме бізнесмену "Приватбанк", націоналізований наприкінці 2016 року.

Ігор Коломойський також періодично стає об'єктом жартів "Кварталу" - так студія показує, що вона може жартувати з усіх.

Один з номерів, який періодично показують "кварталівці", - сцена про те, як Ігор Коломойський (у виконанні Володимира Зеленського) обговорює новини з іншим олігархом Рінатом Ахметовим (у виконанні актора Євгена Кошевого).

У новорічному випуску шоу "Коломойський" та "Ахметов" провели такий діалог:

"Рінат Ахметов": Чому Коломойський вийшов сумний зі стриптиз-клубу.

"Ігор Коломойський": Чому?

"Рінат Ахметов": Тому що залишився без привату.

"Ігор Коломойський: Ти вважаєш, що це смішно?

"Рінат Ахметов": А що, ні?

"Ігор Коломойський": Ну добре, поржемо всією країною, коли зі стриптиз-клубу ти вийдеш без "Київенерго".

Продати "Квартал-95"

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Зрештою, жартує Володимир Зеленський і про власний бізнес.

Утім, попри нещодавні заяви, у жовтні минулого року актор зі сцени напівжартома розповів, що не планує продавати бізнес.

"Важливе питання, яке мені ставлять: чи продам я "Квартал"? Відповідаю одразу - ні!" - заявив актор, який у цей момент нікого не пародіював, а виступав від власного імені.

"Поясню дуже просто. Дивіться, наш президент створив колись кондитерський завод і назвав його на честь себе. Я - ні. У мене була команда, яку я назвав на честь того місця в улюбленому місті, де ми народилися. Тому я вважаю так - завод продати можна. А місце, в якому ти народився, - ніколи", - відзначив Володимир Зеленський.