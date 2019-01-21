Тренінг з успіху, захист тварин і смертна кара. Як Ляшка висували в президенти
У понеділок "Радикальна партія" провела з'їзд, на якому очікувано висунула свого лідера Олега Ляшка кандидатом у президенти.
Від з'їзду цієї партії очікували ексцентрики та шоу, адже її лідер - Олег Ляшко не в останню чергу саме цим і відомий.
Це він приводив до Кабміну корів, їв землю з трибуни, сперечався й бився з колегами-депутатами, дзвонив у прямому ефірі міністру інфраструктури через ескалатор на вокзалі й прем'єру - через невиплату пенсій.
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Інше очікування - масштабність, адже навіть для простого виступу в парламенті чи спілкування зі ЗМІ поруч з паном Ляшком стоїть майже вся його фракція.
Передчуття шоу підігрівала й локація, яку обрала партія для свого з'їзду, - павільйон кіностудії у Києві, де зазвичай знімають шоу, кліпи та проводять рейв-концерти.
Напередодні з'їзду головний "радикал" вийшов у Facebook-лайв, де сказав, що "є Ляшко, Тимошенко, Порошенко. Всі інші - це так, лузери, які йдуть щоби погратися".
Генеральна репетиція
Ззовні кіностудія - абсолютно непримітна будівля у промисловому районі Києва. Про те, що з'їзд парламентської партії проходить саме там, можна було здогадатись із невеликого намету, прикрашеного партійною символікою.
У наметі - місця для реєстрації делегатів і рамки металошукачів.
Ті з партійців, хто мав виступати, виглядали дещо знервовано і повторювали свої промови.
"Вибачте, нічого не можу сказати. Я маю виступати й уся голова у промові", - сказав BBC News Україна один з делегатів.
Прості ж учасники з'їзду активно спілкувались і жартували. Вони казали, що розраховують на те, що партія "перетворить формальний захід на цікавий" та запевняли у підтримці свого лідера.
Перед початком організатори провели генеральну репетицію з понад тисячею учасників з'їзду.
Через гучномовець суворим голосом попередили, що усіх "видно через камеру" і будь-яка недостойна поведінка стане предметом для обговорення на засіданні партії.
Учасники тренувались синхронно скандувати "Ляшко - президент" та дещо довшу версію "Олег Ляшко - народний президент".
Вони співали гімн, аплодували, а також активно махали прапорами.
Окремий вхід організатори передбачили для преси й керівництва партії, тому спіймати пана Ляшка до з'їзду було неможливо.
Натомість, на вході для журналістів ми поспілкувались із Надією, яка підпрацьовує стюардом на матчах й масових заходах.
"Якби знала, що працюватимемо на з'їзді у Ляшка, то не пішла б", - зізналась вона, пояснивши, що не любить його через "популізм".
Потім вона дістала з кишені вату й сказала, що послухає гімн на початку, а "як почнеться, то встромлю собі у вуха, аби не чути".
"Я добився і вам покажу як"
Олег Ляшко - досвідчений і сильний оратор. На з'їзді він говорив майже півтори години, лише іноді послуговуючись нотатками, які лежали на трибуні.
Виступ нагадував щось середнє між тренінгом з успіху і харизматичною політичною проповіддю.
Пан Ляшко говорив увесь час голосно, дуже експресивно й емоційно. Він наводив приклади з власного життя, чи з життя людей, яких він знає.
Цитував "Якби ви знали, паничі" Тараса Шевченка й навіть натякнув на Євангеліє від Матвія.
"Нам потрібно доносити слово правди, слово істини, слово Ляшка", - сказав кандидат, додавши, аби після з'їзду його учасники розповсюджували почуті на ньому ідеї.
Але почався з'їзд з іншого - з відео, де розповіли історію успіху майбутнього кандидата.
Голос за кадром розповів про складне дитинство "хлопчика з інтернату" і те, як він "став лідером політичної сили".
Потім на сцену вийшла вчителька Олега Ляшка з інтернату, яка розповіла про його любов до навчання та знову згадала непросте дитинство.
Соратник Олега Ляшка Андрій Лозовий розповів дуже зворушливу історію про те, що пан Ляшко народився з пуповиною навколо шиї та мав померти, але вижив. Пізніше цю ж розповідь повторив уже сам кандидат.
Потім говорили про його успіхи.
Фермер подякував за мораторій на продаж землі.
Ветеран АТО з трибуни говорив про те, як пан Ляшко не боявся приїжджати на фронт, де "надихав на бої, які тоді точились".
"Навів жорстку дисципліну в своїй фракції й таку ж дисципліну наведе в країні", - резюмував ветеран.
Організатори дійства, таким чином, заклали підвалини образу Олега Ляшка, як простого хлопця, який усього добився сам.
Тоді до слова запросили й самого "винуватця події", який увесь цей час сидів у середині залу. Піднявшись на сцену, він зробив селфі з натовпом "радикалів" й відразу опублікував його у соціальних мережах.
"Хорошому так, поганому - ні, трохи епатажу"
Саме цією фразою можна коротко схарактеризувати представлену Олегом Ляшком програму.
За прикладом президента США Дональда Трампа, головний "радикал" заявив, що йде "в президенти, аби вичистити це болото", а своєю місією проголосив "зробити країну сильною і щасливою".
Пан Ляшко так описав сучасний стан українців: "У багатьох сімей обід - це чай з булочкою, навіть без масла".
Відповіддю на труднощі кандидат вважає "радикальні зміни". Ось деякі з них:
- Збільшити кількість населення
- Зробити доступними кредити
- Знизити податки
- Підвищити зарплати й пенсії
- Забезпечити оновлення і модернізацію підприємств
- Створити середній клас
- Зберегти мораторій на землю
- Стимулювати фермерство й платити по п'ять тисяч гривень на корову
- Встановити мінімальну зарплату вчителям і медикам у 25 тисяч гривень
- Виділити 3% ВВП на потреби людей з інвалідністю.
Зачепив він і тему газу.
Кандидат не уточнив, у скільки разів знизить тарифи, проте сказав, що "уряд нам дав німецькі ціни на газ, а я українцям дам зарплати й пенсії як у Німеччині, а тарифи знижу".
Потім він і взагалі заявив, що, ставши президентом, зможе "скасовувати рішення уряду" і пообіцяв, що першим же указом знизить тарифи.
Після оголошення кожної з цих ініціатив учасники з'їзду вставали й скандували відоме ще з репетиції гасло: "Олег Ляшко - народний президент".
Фінансувати ж свої соціальні обіцянки пан Ляшко планує, поборовши "схеми" на митниці та у податковій, а також забезпечивши розвиток економіки.
Президент-прем'єр та смертна кара
Поки Олег Ляшко оголошував своє бачення майбутнього країни, у частини журналістів, які слухали, виникло питання: яким чином президент може впливати на економіку й соціальну політику, адже це - повноваження уряду.
Дещо прояснила цей момент наступна заява пана Ляшка. Він хоче скасувати посаду прем'єр-міністра і сам очолити уряд.
Також він хотів би скоротити склад Верховної Ради до 250 депутатів, дозволивши перебувати в парламенті не більше двох термінів.
Пообіцяв кандидат і виборних суддів, і закон про імпічмент президента.
Оплески викликала ідея лідера Радикальної партії про відновлення смертної кари в Україні за корупцію, державну зраду і тероризм.
"На Хрещатику розстріляти 10 корупціонерів, і решта зарікуться аж до внуків від того, аби брати хабарі", - заявив пан Ляшко.
Водночас він сказав, що є однозначним захисником тварин.
"При президенті Ляшку не будуть вбивати ні котів, ні собак", - запевнив він.
З підтримкою кандидата виступила і його дружина Росіта Ляшко, яка супроводжувала чоловіка і на прес-конференції.
Завершився з'їзд молитвою, яку виголосив запрошений священик.
Зеленський і Ляшко
Пізніше вже перед пресою Олег Ляшко заявив, що хоче аби Україна була сучасною і "написав звернення до Ілона Маска".
"Хочу зустрітись з Ілоном Маском, щодо відкриття виробництва в Україні", - сказав Олег Ляшко.
Він підкреслив, що впевнений у своїй перемозі. На запитання BBC News Україна, чи не хвилюється, що Володимир Зеленський відбере у нього частину електорату, Олег Ляшко сказав, що ні і що "боїться він тільки Господа Бога".
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