Тренінг з успіху, захист тварин і смертна кара. Як Ляшка висували в президенти

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У понеділок "Радикальна партія" провела з'їзд, на якому очікувано висунула свого лідера Олега Ляшка кандидатом у президенти.

Від з'їзду цієї партії очікували ексцентрики та шоу, адже її лідер - Олег Ляшко не в останню чергу саме цим і відомий.

Це він приводив до Кабміну корів, їв землю з трибуни, сперечався й бився з колегами-депутатами, дзвонив у прямому ефірі міністру інфраструктури через ескалатор на вокзалі й прем'єру - через невиплату пенсій.

Інше очікування - масштабність, адже навіть для простого виступу в парламенті чи спілкування зі ЗМІ поруч з паном Ляшком стоїть майже вся його фракція.

Передчуття шоу підігрівала й локація, яку обрала партія для свого з'їзду, - павільйон кіностудії у Києві, де зазвичай знімають шоу, кліпи та проводять рейв-концерти.

Напередодні з'їзду головний "радикал" вийшов у Facebook-лайв, де сказав, що "є Ляшко, Тимошенко, Порошенко. Всі інші - це так, лузери, які йдуть щоби погратися".

Генеральна репетиція

Ззовні кіностудія - абсолютно непримітна будівля у промисловому районі Києва. Про те, що з'їзд парламентської партії проходить саме там, можна було здогадатись із невеликого намету, прикрашеного партійною символікою.

У наметі - місця для реєстрації делегатів і рамки металошукачів.

Ті з партійців, хто мав виступати, виглядали дещо знервовано і повторювали свої промови.

"Вибачте, нічого не можу сказати. Я маю виступати й уся голова у промові", - сказав BBC News Україна один з делегатів.

Прості ж учасники з'їзду активно спілкувались і жартували. Вони казали, що розраховують на те, що партія "перетворить формальний захід на цікавий" та запевняли у підтримці свого лідера.

Перед початком організатори провели генеральну репетицію з понад тисячею учасників з'їзду.

Через гучномовець суворим голосом попередили, що усіх "видно через камеру" і будь-яка недостойна поведінка стане предметом для обговорення на засіданні партії.

Учасники тренувались синхронно скандувати "Ляшко - президент" та дещо довшу версію "Олег Ляшко - народний президент".

Вони співали гімн, аплодували, а також активно махали прапорами.

Image caption Попри репетицію, організаторам все ж довелося нагадувати прапороносцям про необхідність невпинно махати під час виступу лідера

Окремий вхід організатори передбачили для преси й керівництва партії, тому спіймати пана Ляшка до з'їзду було неможливо.

Натомість, на вході для журналістів ми поспілкувались із Надією, яка підпрацьовує стюардом на матчах й масових заходах.

"Якби знала, що працюватимемо на з'їзді у Ляшка, то не пішла б", - зізналась вона, пояснивши, що не любить його через "популізм".

Потім вона дістала з кишені вату й сказала, що послухає гімн на початку, а "як почнеться, то встромлю собі у вуха, аби не чути".

"Я добився і вам покажу як"

Олег Ляшко - досвідчений і сильний оратор. На з'їзді він говорив майже півтори години, лише іноді послуговуючись нотатками, які лежали на трибуні.

Виступ нагадував щось середнє між тренінгом з успіху і харизматичною політичною проповіддю.

Image caption Під час виступу пан Ляшко був емоційним та розповів історію свого життя

Пан Ляшко говорив увесь час голосно, дуже експресивно й емоційно. Він наводив приклади з власного життя, чи з життя людей, яких він знає.

Цитував "Якби ви знали, паничі" Тараса Шевченка й навіть натякнув на Євангеліє від Матвія.

"Нам потрібно доносити слово правди, слово істини, слово Ляшка", - сказав кандидат, додавши, аби після з'їзду його учасники розповсюджували почуті на ньому ідеї.

Але почався з'їзд з іншого - з відео, де розповіли історію успіху майбутнього кандидата.

Голос за кадром розповів про складне дитинство "хлопчика з інтернату" і те, як він "став лідером політичної сили".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Ляшко зі своєю вчителькою з інтернату

Потім на сцену вийшла вчителька Олега Ляшка з інтернату, яка розповіла про його любов до навчання та знову згадала непросте дитинство.

Соратник Олега Ляшка Андрій Лозовий розповів дуже зворушливу історію про те, що пан Ляшко народився з пуповиною навколо шиї та мав померти, але вижив. Пізніше цю ж розповідь повторив уже сам кандидат.

Потім говорили про його успіхи.

Фермер подякував за мораторій на продаж землі.

Ветеран АТО з трибуни говорив про те, як пан Ляшко не боявся приїжджати на фронт, де "надихав на бої, які тоді точились".

"Навів жорстку дисципліну в своїй фракції й таку ж дисципліну наведе в країні", - резюмував ветеран.

Організатори дійства, таким чином, заклали підвалини образу Олега Ляшка, як простого хлопця, який усього добився сам.

Тоді до слова запросили й самого "винуватця події", який увесь цей час сидів у середині залу. Піднявшись на сцену, він зробив селфі з натовпом "радикалів" й відразу опублікував його у соціальних мережах.

"Хорошому так, поганому - ні, трохи епатажу"

Саме цією фразою можна коротко схарактеризувати представлену Олегом Ляшком програму.

За прикладом президента США Дональда Трампа, головний "радикал" заявив, що йде "в президенти, аби вичистити це болото", а своєю місією проголосив "зробити країну сильною і щасливою".

Пан Ляшко так описав сучасний стан українців: "У багатьох сімей обід - це чай з булочкою, навіть без масла".

Відповіддю на труднощі кандидат вважає "радикальні зміни". Ось деякі з них:

Збільшити кількість населення

Зробити доступними кредити

Знизити податки

Підвищити зарплати й пенсії

Забезпечити оновлення і модернізацію підприємств

Створити середній клас

Зберегти мораторій на землю

Стимулювати фермерство й платити по п'ять тисяч гривень на корову

Встановити мінімальну зарплату вчителям і медикам у 25 тисяч гривень

Виділити 3% ВВП на потреби людей з інвалідністю.

Зачепив він і тему газу.

Кандидат не уточнив, у скільки разів знизить тарифи, проте сказав, що "уряд нам дав німецькі ціни на газ, а я українцям дам зарплати й пенсії як у Німеччині, а тарифи знижу".

Потім він і взагалі заявив, що, ставши президентом, зможе "скасовувати рішення уряду" і пообіцяв, що першим же указом знизить тарифи.

Image caption Час від часу виступ Олега Ляшка переривали скандуванням гасла: "Олег Ляшко - народний президент

Після оголошення кожної з цих ініціатив учасники з'їзду вставали й скандували відоме ще з репетиції гасло: "Олег Ляшко - народний президент".

Фінансувати ж свої соціальні обіцянки пан Ляшко планує, поборовши "схеми" на митниці та у податковій, а також забезпечивши розвиток економіки.

Президент-прем'єр та смертна кара

Поки Олег Ляшко оголошував своє бачення майбутнього країни, у частини журналістів, які слухали, виникло питання: яким чином президент може впливати на економіку й соціальну політику, адже це - повноваження уряду.

Дещо прояснила цей момент наступна заява пана Ляшка. Він хоче скасувати посаду прем'єр-міністра і сам очолити уряд.

Також він хотів би скоротити склад Верховної Ради до 250 депутатів, дозволивши перебувати в парламенті не більше двох термінів.

Пообіцяв кандидат і виборних суддів, і закон про імпічмент президента.

Оплески викликала ідея лідера Радикальної партії про відновлення смертної кари в Україні за корупцію, державну зраду і тероризм.

"На Хрещатику розстріляти 10 корупціонерів, і решта зарікуться аж до внуків від того, аби брати хабарі", - заявив пан Ляшко.

Водночас він сказав, що є однозначним захисником тварин.

"При президенті Ляшку не будуть вбивати ні котів, ні собак", - запевнив він.

З підтримкою кандидата виступила і його дружина Росіта Ляшко, яка супроводжувала чоловіка і на прес-конференції.

Завершився з'їзд молитвою, яку виголосив запрошений священик.

Зеленський і Ляшко

Image caption Олег Ляшко не хвилюється через висунення Володимира Зеленського

Пізніше вже перед пресою Олег Ляшко заявив, що хоче аби Україна була сучасною і "написав звернення до Ілона Маска".

"Хочу зустрітись з Ілоном Маском, щодо відкриття виробництва в Україні", - сказав Олег Ляшко.

Він підкреслив, що впевнений у своїй перемозі. На запитання BBC News Україна, чи не хвилюється, що Володимир Зеленський відбере у нього частину електорату, Олег Ляшко сказав, що ні і що "боїться він тільки Господа Бога".

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