"Не витримав бетон": річниця оборони Донецького аеропорту
Чотири роки тому - 21 січня 2015 року - з нового терміналу Донецького аеропорту вийшли останні українські бійці.
Бої за контроль над летовищем, які почалися у травні 2014 року, тривали вісім місяців і завершилися після повного руйнування старого й нового терміналів аеропорту.
Ми зібрали головні матеріали ВВС Україна, присвячені обороні ДАП.
1. Про хоронологію боїв та значення аеропорту читайте в статті "Як обороняли Донецький аеропорт".
2. У боях за аеропорт загинули, за офіційними даними, 100 українських військових.
Серед них був Ігор Брановицький, якого застрелив бойовик "Моторола".
Ось розповідь очевидця - Юрія Сови, який також потрапив у полон, про це вбивство.
3. Комбат Олег Кузьміних, який побував у полоні сепаратистів, розповідає, як зараз сприймає ті події.
А ось відео його розповіді - "Про честь і трагедію 90-го батальйону".
4. Спогади бійця Руслана Боровика, який відзняв ексклюзивні кадри боїв за аеропорт.
А ось - самі ці фото.
5. Ще одна фотогалерея - про будні військових у Донецькому аеропорту від кореспондента Los Angeles Times Сергія Лойка.
6. "Так виглядає Армагедон": кореспондент ВВС із аеропорту Донецька.
7. Після того, як на екрани вийшов фільм "Кіборги", ми поцікавилися, зокрема, що думають про нього бійці.