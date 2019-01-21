"Не витримав бетон": річниця оборони Донецького аеропорту

Копирайт изображения Руслан Боровик

Чотири роки тому - 21 січня 2015 року - з нового терміналу Донецького аеропорту вийшли останні українські бійці.

Бої за контроль над летовищем, які почалися у травні 2014 року, тривали вісім місяців і завершилися після повного руйнування старого й нового терміналів аеропорту.

Ми зібрали головні матеріали ВВС Україна, присвячені обороні ДАП.

1. Про хоронологію боїв та значення аеропорту читайте в статті "Як обороняли Донецький аеропорт".

Копирайт изображения SOPA Images Image caption Зруйнований БТР на злітній смузі аеропорту

2. У боях за аеропорт загинули, за офіційними даними, 100 українських військових.

Серед них був Ігор Брановицький, якого застрелив бойовик "Моторола".

Ось розповідь очевидця - Юрія Сови, який також потрапив у полон, про це вбивство.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прощання з Брановицьким у Києві

3. Комбат Олег Кузьміних, який побував у полоні сепаратистів, розповідає, як зараз сприймає ті події.

А ось відео його розповіді - "Про честь і трагедію 90-го батальйону".

Image caption Олег Кузьміних разом зі своїми бійцями пішов на допомогу захисникам ДАПу, але потрапив у полон.

4. Спогади бійця Руслана Боровика, який відзняв ексклюзивні кадри боїв за аеропорт.

А ось - самі ці фото.

Копирайт изображения Руслан Боровик

5. Ще одна фотогалерея - про будні військових у Донецькому аеропорту від кореспондента Los Angeles Times Сергія Лойка.

Копирайт изображения Сергій Лойко

6. "Так виглядає Армагедон": кореспондент ВВС із аеропорту Донецька.

Копирайт изображения SOPA Images

7. Після того, як на екрани вийшов фільм "Кіборги", ми поцікавилися, зокрема, що думають про нього бійці.