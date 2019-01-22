Метод Марі Кондо: чистий дім - чистий розум?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марі Кондо має власне телешоу на Netflix

Ви ще не чули про Марі Кондо? Скоріше за все, це ненадовго.

Японка Марі Кондо із січня показує дива прибирання у власному телешоу на Netflix. Вона - авторка популярного методу організації простору "КонМарі", покликаного забезпечити порядок не лише в будинку, але і у думках.

"Коли ви наводите лад у домі, ви також наводите лад у своєму житті й навіть в своєму минулому", - описує Марі Кондо метод організації побуту в своєму бестселері 2014 року "Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди" (The Life-Changing Magic of Tidying).

У 2015 році журнал Time назвав японську гуру прибирання серед найвпливовіших людей у світі.

Метод, який просуває Марі Кондо, за її словами, простий: вирішуючи, що залишати, а що викидати, треба питати себе, чи приносить та чи інша річ радість. Якщо відповідь - ні, то сміливо викидайте. Решту потрібно згорнути в трубочки й акуратно скласти в коробки.

Але чи так все просто?

Стосунки, а не реліквії

Джеррі Шарп і її чоловік, надихнувшись прикладом Марі Кондо, позбулися приблизно третини речей у своєму лондонському будинку, і це, як вони зізнаються, пішло їм на користь.

"У мого чоловіка біполярний розлад, і те, що ми прибрали у його кабінеті, йому дуже допомогло. Раніше у нього був там просто завал", - каже вона.

"Я стала більше встигати просто тому, що мене нічого не відволікає. На полицях стоять лише мої улюблені книги, і мені більше не доводиться думати про те, що ось цю книгу я ще не читала".

Ще одна послідовниця методу "КонМарі" Абігейл Еванс каже, що їй він допоміг майже відразу.

"Я не можу спокійно сидіти, поки в моїй кімнаті не буде чисто", - каже пані Еванс. Вона втілила в життя ще одну порада Марі Кондо - не прибирати за один раз, а робити це в кілька етапів, і це їй дуже допомогло.

"Я завжди любила порядок, а її метод допомагає прибирати без зайвих зусиль", - каже Абігейл.

З таким підходом згоден професор психології університету Де Поля в Чикаго Джозеф Феррарі.

Копирайт изображения Netflix Image caption Марі Кондо показує іншим, як правильно застосовувати її метод

Він сам кілька років тому провів дослідження "Темний бік будинку" і дійшов висновку, що чим більше у людей речей, тим менше вони задоволені життям і менш продуктивні.

"Ми живемо в суспільстві, в якому наші бажання стають потребою. Нам слід відпускати речі. Я кажу людям: не колекціонуйте реліквії, колекціонуйте стосунки", - каже він.

Пані Кондо і пан Феррарі далеко не єдині прихильники методу позбавлення зайвого.

Система керування електронною поштою Inbox Zero в теорії повинна стежити за тим, щоб до кінця дня в ящику вхідних повідомлень не було б жодного імейлу.

Для багатьох з нас розібрати електронну пошту здається недосяжною мрією, однак ті, хто досяг імейл-нірвани, обіцяють, що це допоможе і психічному здоров'ю.

"Найбільше я переймаюсь через думку, що я щось забув або не помітив, і ця система просто знахідка для мене", - розповідає один з користувачів.

Однак манія прибирання, яка охопила інтернет, не закінчується на тому, що ви викинете останню річ, яка не приносить радість. Величезну популярність останнім часом отримали і сторінки в соцмережах, де розповідають, як правильно прибирати будинок.

У Instagram-аккаунта Софі Гінчліфф, відомої як місіс Гінч, 1,6 мільйона фоловерів. Вона вже підписала контракт з видавництвом Penguin, і незабаром в тираж вийде її книга. І все це лише завдяки її порадам, як краще робити прибирання.

Ось у кого вдома - буквально - жодної плямочки.

Але хоча її вимогливий підхід до прибирання подобається багатьом, у деяких він викликає лише почуття неповноцінності.

"Через неї мій власний будинок викликав почуття депресії, і я відписалась від неї", - таки зізнання з'являються, наприклад, на британському сайті Mumsnet.

Деякі критикують і методи Марі Кондо, бо вважають, що її поради лише збільшують стрес у їхньому житті.

"ЗМІ - як традиційні, так і соцмережі - постійно нагадують нам, що наш особистий, персональний простір треба оптимізувати так само, як і нас самих, і нашу кар'єру", - пише Енн Гелен Пітерсен на порталі Buzzfeed.

"В результаті маємо не просто втому, а тотальне емоційне виснаження", - пише вона.

"Чи вважаємо ми, що позбавлятися речей - добре лише тому, що це протилежне до збирання мотлоху?" - писала нью-йоркський психолог Вівіен Діллер про пацієнтів, які відчувають хворобливу потребу викидати речі, у своїй статті, опублікованій у журналі Atlantic ще в 2015 році.

"Якщо перед вами людина, яка не в змозі миритися з безладом, і не може просто сісти, а постійно щось чистить або щось викидає, то це сигналізує про симптом хвороби", - зазначає вона.

Але що ж робити тим, хто не дуже переймається через незначний безлад у будинку і хто не хоче замислюватися про те, чи приносять їм радість їхні власні шкарпетки?

Для таких людей теж є своєрідний гуру.

Тім Гарфорд - колумніст, радіоведучий і автор книги "Безлад: як бути креативним і сильним у світі, що переймається порядком і чистотою".

Копирайт изображения Library of Congress Image caption Бенджамін Франклін - приклад того, що безлад на робочому столі не проблема

Але і він робить зізнання:

"Взагалі-то я застосував метод Марі Кондо до свого одягу, і це спрацювало".

Втім, пан Гатфорд додає, що безлад на робочому столі - не кінець світу, і що часто неможливо на автоматі розкласти все по "правильних" місцях.

"Якщо ви зайняті чимось творчим, навколо вас виникне безлад", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

"Якщо ви будете прибирати занадто рано або занадто часто, ви тільки зайвий раз будете себе критикувати", - вважає він.

А тим з нас, хто засмучується через те, що не в змозі позбутися нагромадженого мотлоху, зробити так, щоб у будинку не було жодної пилинки, або повністю розібрати папку "Вхідні", слід шукати розради у одного з батьків-засновників США - Бенджаміна Франкліна.

"Він вів щоденник, у якому записував, що йому слід зробити для того, щоб стати кращим", - говорить Тім Гарфорд.

"Наприкінці життя, дивлячись у минуле, він сказав, що цей щоденник спрацював. Але, додав він, одну річ мені так і не вдалося опанувати - як прибирати і тримати все в порядку".

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