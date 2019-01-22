Метод Марі Кондо: чистий дім - чистий розум?
Ви ще не чули про Марі Кондо? Скоріше за все, це ненадовго.
Японка Марі Кондо із січня показує дива прибирання у власному телешоу на Netflix. Вона - авторка популярного методу організації простору "КонМарі", покликаного забезпечити порядок не лише в будинку, але і у думках.
"Коли ви наводите лад у домі, ви також наводите лад у своєму житті й навіть в своєму минулому", - описує Марі Кондо метод організації побуту в своєму бестселері 2014 року "Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди" (The Life-Changing Magic of Tidying).
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У 2015 році журнал Time назвав японську гуру прибирання серед найвпливовіших людей у світі.
Метод, який просуває Марі Кондо, за її словами, простий: вирішуючи, що залишати, а що викидати, треба питати себе, чи приносить та чи інша річ радість. Якщо відповідь - ні, то сміливо викидайте. Решту потрібно згорнути в трубочки й акуратно скласти в коробки.
Але чи так все просто?
Стосунки, а не реліквії
Джеррі Шарп і її чоловік, надихнувшись прикладом Марі Кондо, позбулися приблизно третини речей у своєму лондонському будинку, і це, як вони зізнаються, пішло їм на користь.
"У мого чоловіка біполярний розлад, і те, що ми прибрали у його кабінеті, йому дуже допомогло. Раніше у нього був там просто завал", - каже вона.
"Я стала більше встигати просто тому, що мене нічого не відволікає. На полицях стоять лише мої улюблені книги, і мені більше не доводиться думати про те, що ось цю книгу я ще не читала".
Ще одна послідовниця методу "КонМарі" Абігейл Еванс каже, що їй він допоміг майже відразу.
"Я не можу спокійно сидіти, поки в моїй кімнаті не буде чисто", - каже пані Еванс. Вона втілила в життя ще одну порада Марі Кондо - не прибирати за один раз, а робити це в кілька етапів, і це їй дуже допомогло.
"Я завжди любила порядок, а її метод допомагає прибирати без зайвих зусиль", - каже Абігейл.
З таким підходом згоден професор психології університету Де Поля в Чикаго Джозеф Феррарі.
Він сам кілька років тому провів дослідження "Темний бік будинку" і дійшов висновку, що чим більше у людей речей, тим менше вони задоволені життям і менш продуктивні.
"Ми живемо в суспільстві, в якому наші бажання стають потребою. Нам слід відпускати речі. Я кажу людям: не колекціонуйте реліквії, колекціонуйте стосунки", - каже він.
Пані Кондо і пан Феррарі далеко не єдині прихильники методу позбавлення зайвого.
Система керування електронною поштою Inbox Zero в теорії повинна стежити за тим, щоб до кінця дня в ящику вхідних повідомлень не було б жодного імейлу.
Для багатьох з нас розібрати електронну пошту здається недосяжною мрією, однак ті, хто досяг імейл-нірвани, обіцяють, що це допоможе і психічному здоров'ю.
"Найбільше я переймаюсь через думку, що я щось забув або не помітив, і ця система просто знахідка для мене", - розповідає один з користувачів.
Однак манія прибирання, яка охопила інтернет, не закінчується на тому, що ви викинете останню річ, яка не приносить радість. Величезну популярність останнім часом отримали і сторінки в соцмережах, де розповідають, як правильно прибирати будинок.
У Instagram-аккаунта Софі Гінчліфф, відомої як місіс Гінч, 1,6 мільйона фоловерів. Вона вже підписала контракт з видавництвом Penguin, і незабаром в тираж вийде її книга. І все це лише завдяки її порадам, як краще робити прибирання.
Ось у кого вдома - буквально - жодної плямочки.
Але хоча її вимогливий підхід до прибирання подобається багатьом, у деяких він викликає лише почуття неповноцінності.
"Через неї мій власний будинок викликав почуття депресії, і я відписалась від неї", - таки зізнання з'являються, наприклад, на британському сайті Mumsnet.
Деякі критикують і методи Марі Кондо, бо вважають, що її поради лише збільшують стрес у їхньому житті.
"ЗМІ - як традиційні, так і соцмережі - постійно нагадують нам, що наш особистий, персональний простір треба оптимізувати так само, як і нас самих, і нашу кар'єру", - пише Енн Гелен Пітерсен на порталі Buzzfeed.
"В результаті маємо не просто втому, а тотальне емоційне виснаження", - пише вона.
"Чи вважаємо ми, що позбавлятися речей - добре лише тому, що це протилежне до збирання мотлоху?" - писала нью-йоркський психолог Вівіен Діллер про пацієнтів, які відчувають хворобливу потребу викидати речі, у своїй статті, опублікованій у журналі Atlantic ще в 2015 році.
"Якщо перед вами людина, яка не в змозі миритися з безладом, і не може просто сісти, а постійно щось чистить або щось викидає, то це сигналізує про симптом хвороби", - зазначає вона.
Але що ж робити тим, хто не дуже переймається через незначний безлад у будинку і хто не хоче замислюватися про те, чи приносять їм радість їхні власні шкарпетки?
Для таких людей теж є своєрідний гуру.
Тім Гарфорд - колумніст, радіоведучий і автор книги "Безлад: як бути креативним і сильним у світі, що переймається порядком і чистотою".
Але і він робить зізнання:
"Взагалі-то я застосував метод Марі Кондо до свого одягу, і це спрацювало".
Втім, пан Гатфорд додає, що безлад на робочому столі - не кінець світу, і що часто неможливо на автоматі розкласти все по "правильних" місцях.
"Якщо ви зайняті чимось творчим, навколо вас виникне безлад", - сказав він в інтерв'ю ВВС.
"Якщо ви будете прибирати занадто рано або занадто часто, ви тільки зайвий раз будете себе критикувати", - вважає він.
А тим з нас, хто засмучується через те, що не в змозі позбутися нагромадженого мотлоху, зробити так, щоб у будинку не було жодної пилинки, або повністю розібрати папку "Вхідні", слід шукати розради у одного з батьків-засновників США - Бенджаміна Франкліна.
"Він вів щоденник, у якому записував, що йому слід зробити для того, щоб стати кращим", - говорить Тім Гарфорд.
"Наприкінці життя, дивлячись у минуле, він сказав, що цей щоденник спрацював. Але, додав він, одну річ мені так і не вдалося опанувати - як прибирати і тримати все в порядку".
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