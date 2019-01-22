"Марія - королева Шотландії": кому варто дивитися цей фільм

Копирайт изображения © 2018 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED Image caption Роль Марії Стюарт у фільмі виконує ірландська акторка Сірша Ронан

На українські екрани вийшов фільм "Марія - королева Шотландії". Свою оцінку фільму дає кінокритик BBC Radio 1 Алі Пламб.

Сюжет: Швидше за все, ви чули про Марію Стюарт під час навчання у школі, але якщо ви не дуже цікавилися британською історією XVI століття, перенесемося у 1561 рік, коли католики та протестанти ведуть боротьбу за контроль над Шотландією.

Католичка Марія Стюарт (у виконанні Сірши Ронан) - повноправна королева Шотландії, а також можлива спадкоємиця англійського престолу, оскільки її кузина - королева Англії, протестантка Єлизавета I (у виконанні Марго Роббі), не має дітей.

18-літня Марія залишає Францію, де навчалася протягом 13 років при дворі французького короля, і прибуває в Шотландію попри небезпеку з боку потенційних наречених, найманих вбивць та з боку своєї кузини. Чи буде Єлизавета захищати її або боротиметься з нею попри родинні зв'язки?

"За": Фільм не є надзвичайно проривним, але Сірша Ронан у ролі королеви Марії чудова. Це дуже важлива роль, багатогранна та з багатьма викликами. Від Ронан вимагалося говорити французькою, говорити з шотландським акцентом, їхати на коні галопом, зіграти у сцені пологів і т.і. І вона досягла успіху.

Втілення в життя того, що звикли вважати дуже "заяложеною" епохою британської історії, є справжнім дивом. Сценарій від Бо Віллімона, що був сценаристом перших чотирьох сезонів "Карткового будинку", режисерський дебют у кіно театрального режисера Джозі Рурка, різкі та розумні діалоги, та гра акторів перетворили фільм в потужний та швидкоплинний, хоча він міг легко стати затягнутим через висвітлення багатьох історичних подій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марія Стюарт опинилася на шотландському престолі у вирі протистояння між протестантами та католиками

Зі зрозумілих причин події розгортаються на тлі похмурих та сірих пейзажів, у замках або туманній шотландський сільській місцевості. Водночас можна відзначити прекрасне, розкішне фільмування, завдяки якому отримуєш насолоду від перегляду. Пейзажі, інтер'єри та актори виглядають чудово, навіть у сцені, коли Єлизавета починає хворіти на віспу.

Варто зняти капелюха перед акторами, що виконують ролі другого плану - Гі Пірсом, який виконує роль держсекретаря Єлизавети I Вільяма Сесіла, Девідом Теннантом, виконавцем ролі лідера шотландських протестантів Джона Нокса, Джеком Лоуденом, що грає Лорда Дарнлі - чоловіка Марії.

"Проти": Реалії тих часів частково зображені у фільмі. Якщо бути прискіпливим, можна побачити багато суперечливих моментів - від того, що Марія у фільмі спілкується з шотландським акцентом, хоча вважається, що вона розмовляла англійською з французьким акцентом, і до повної відсутності доказів того, що Марія та Єлизавета колись взагалі зустрічалися - хоча це ключова частина і трейлеру, і фільму.

Але річ у тому, що це фільм, а не спроба абсолютно правдиво відтворити реальні події. Це більше історія про двох надзвичайних жінок, що увійшли в історію, і про те як це - бути жінкою-монархом у XVI столітті, коли ви не могли довіряти ані душі, побоюючись, що втратите вплив.

Взагалі вам варто знати, який саме фільм ви збираєтеся подивитися. Пам'ятайте, що це традиційна історична драма. Якщо вас не дуже цікавлять драматичні чвари XVI століття, я не впевнений, що вас зацікавить цей фільм. Це фільм для відповідної аудиторії, і завдяки розкішному фільмуванню та грі Сірши Ронан, він є чудовим для цієї аудиторії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марго Роббі (зліва) виконує роль Єлизавети I, але в неї немає колосальної присутності у фільмі, на першому плані - саме Марія у виконанні Сірши Ронан (справа)

Якщо ви шукаєте у фільмі багато чутливої, невротичної та розчарованої Єлизавети у виконанні Марго Роббі, ваші надії не справдяться - її не так багато у фільмі. Вибачте за це. Плакати "Марго Роббі у ролі Єлизавети I", розвішані в британських автобусах, можуть вказувати на її колосальну присутність у фільмі, але у цьому фільмі на першому плані саме Ронан.

Огляд фільму у трьох словах: Сірша Ронан чудова.

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