100 років Соборності: що подивитися, почитати, у що пограти

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100 років тому, 22 січня 1919 року відбулося проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

В Україні цю дату офіційно відзначають уже 20 років, з 1999 року.

Тим, хто бажає трохи дізнатися про ту епоху, BBC News Україна вирішили запропонувати дещо почитати, подивитись та трохи пограти.

Навчаємось граючи

Почнемо з того, у що можна пограти по дорозі на роботу або з роботи.

Нещодавно Український інститут національної пам'яті презентував гру для мобільних пристроїв "100 років боротьби. Українська революція".

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На гру витратили бюджетні кошти, а зроблена вона силами однієї людини.

"100 років боротьби" - це така собі вікторина, де кожен з гравців відповідає на питання про події 1917-1921 років.

Перед початком гри учасники мають обрати собі героя з 12 історичних постатей, серед них командувач звільненням Криму від більшовиків полковник Петро Болбочан, командир Січових стрільців Євген Коновалець, артилерист Олекса Алмазів та одна жінка - військова лікарка Христина Сушко.

Вибір героя на перебіг гри не впливає, проте корисно дізнатись про діячів тієї епохи.

Копирайт изображения УІНП Image caption У грі можна пограти за командувача звільненням Криму від більшовиків Петра Болбочана, командира Січових стрільців Євгена Коновальця та військову лікарку Христину Сушко

Фактично це портована версія однойменної настільної гри й найкраще підходить для компанії до чотирьох людей.

Питання умовно розділені за регіонами: Київщина-Лівобережжя, Волинь, Галичина, Поділля, Південь і Схід.

Переможцем стане той, хто першим правильно відповість на чотири питання з кожного регіону, як зазначають творці гри, "символічно об'єднавши українські землі".

"100 років боротьби" доступна як на Android, так і на пристроях Apple і є безкоштовною.

Копирайт изображения Facebook/valiantheartsgame

Українські визвольні змагання відбувалися на тлі загальносвітової катастрофи - Першої світової війни. І хоча темі Великої війни на українських землях не присвячені ігри, проте є гра, яка допоможе відчути драматизм тих подій.

Valiant Hearts від французької Ubisoft Montpellier розповідає про події Першої світової війни на західному фронті.

Особливісь її у тому, що хоч гра й зроблена у мультяшному стилі, але цікаво розповідає про зворушливі історії простих людей на тлі реальних історичних подій війни.

Її герої: Еміль - французький фермер, якого мобілізували до війська та Карл - німець, зять Еміля, якого у 1914 році депортували до Німеччини, а там мобілізували до армії.

Таким чином, члени однієї родини опинились по різні сторони барикад.

Копирайт изображения Facebook/valiantheartsgame Image caption Одним з героїв гри можна назвати й санітарну собаку, які дійсно існували у часи війни та мали шукати поранених солдат

Пізніше нас знайомлять з американським добровольцем у французькій армії Фредді, який втратив дружину під час німецького обстрілу та медсестрою Анною, яка допомагає пораненим солдатам і шукає зниклого батька.

Valiant Hearts доступна на мобільних пристроях і на стаціонарних комп'ютерах та коштує 282 гривні.

Серйозне читання

Акт злуки - важлива історична подія, адже тоді вперше в історії про об'єднання заявили землі Наддніпрянської та Західної України, а тому без доброї літератури тут не обійтись.

Як розповів BBC News Україна кандидат історичних наук, працівник Інституту історії України Віталій Скальський, тим, хто хоче дізнатися про події січня 1919 року, варто почитати історичне есе дослідника Івана Лисяка-Рудницького.

У своїй праці пан Лисяк-Рудницький аналізує, чому Акт злуки є важливим символом, хоча так і не призвів до фактичного об'єднання УНР та ЗУНР.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Історик Іван Лисяк-Рудницький вважає. що проголошення Акту злуки у Києві не призвело до фактичного об'єднання двох українських держав

"Це ще не була реальна соборність, себто злиття всіх українських територій в одну державу", - пише Лисяк-Рудницький.

"Наддніпрянщина й Галичина існували далі: до самого кінця визвольних змагань як два окремі державні тіла", - відзначає дослідник.

Тим, хто бажає знати чому так сталося і чи винне у цьому тодішнє керівництво держави, варто прочитати 12 сторінок есею класика історичної думки.

Умовно "інший бік" процесу об'єднання двох держав, що відрізняється від викладеного у шкільних підручниках, описує Лонгин Цегельський.

Пан Цегельський - активний політичний діяч Галичини, один з головних перемовників з УНР. Саме він підписав попередній договір з УНР про об'єднання, який і став основою Акту злуки.

22 січня він навіть став заступником міністра закордонних справ УНР.

За словами пана Скальського, спогади Цегельського "Від легенд до правди" демонструють нам, що "не все так добре є у тій Злуці, як ми собі це уявляємо".

Пан Цегельський, описуючи 22 січня 1919 року, говорить про відчуття "непевності у завтрашньому дні" та відсутність народної підтримки у тодішньої влади УНР.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діяч ЗУНР Лонгин Цегельський у дні проголошення Акту злуки не відчував впевненості у завтрашньому дні та не бачив широкої народної підтримки влади

Якщо політичних інтриг вам досить у сьогоденні, то можливо ви захочете дізнатись, як все було від факту до факту.

У такому випадку краще витратити час і сили не просто на Вікіпедію, а на дійсно наукову працю і прочитати відповідні розділи другого тому "Нарисів історії Української революції 1917-1921 років".

У цій праці професійні історики менш ніж на 30 сторінках виклали, як відбувались переговори між ЗУНР та УНР про об'єднання та які політичні ігри вело керівництво уже формально єдиної держави.

Всі вищезазначені праці можна знайти у вільному доступі в інтернеті.

Кіно

З найсвіжішого про ту епоху можна подивитись український фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри", знятий в рамках програми державної підтримки патріотичного кіно.

Копирайт изображения Facebook/TheSecretDiaryOfSymonPetliura

Фільм у форматі щоденника Петлюри, якого насправді не існує, розповідає про життя цього діяча в часи визвольних змагань і в останні роки життя в еміграції.

Фільм варто сприймати як художній твір, знятий на тлі історичних подій і про саме 22 січня 1919 року там не згадується.

У "Щоденнику" є відомі діячі епохи: Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, начальник Польської держави Юзеф Пілсудський, полковник Петро Болбочан та інші.

Аби пройнятися відчуттям початку XX століття фільм варто подивитись.

Онлайн він поки не доступний.

Достатньо цікавим є й знятий з реальними акторами документально-ігровий фільм "Легіон. Хроніка Української галицької армії 1918-1919", який розповідає про виникнення Західноукраїнської республіки на основі спогадів очевидців.

Фільм є у вільному доступі.

Копирайт изображения Facebook/kruty1918film Image caption У лютому у прокат виходить фільм "Крути 1918"

Скоро у прокат виходить фільм "Крути 1918", який присвячений однойменному бою між силами УНР та більшовиками.

Фільм знятий за державної підтримки, а міністр культури Євген Нищук свого часу казав, що на такому героїзмі, який проявили учасники оборони Крут "будується народ, нація, країна".

Прем'єра запланована на 29 січня, а вихід у широкий прокат - 7 лютого.

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