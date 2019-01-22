Як змінилася Тимошенко за 22 роки в політиці - фото

Партія "Батьківщина"висунула свого лідера, колишнього прем'єр-міністра країни, депутата Верховної Ради Юлію Тимошенко кандидатом в президенти на виборах 2019 року. За деякими рейтингами вона найбільш популярний кандидат, але в другому турі може програти.

Про висунення Тимошенко оголосили на з'їзді партії "Батьківщина".

Чергові президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня 2019 року. Кандидати можуть подавати документи на реєстрацію до 3 лютого.

Це другі президентські вибори після революції 2014 року і анексії Криму. Чинний президент Петро Порошенко буде висуватися на другий термін.

На відміну від російських президентських виборів, українським кандидатам не треба збирати підписи виборців і у них немає обмеження для участі в залежності від приналежності до політичної партії: досить заплатити виборчу заставу в розмірі 2,5 млн гривень. Станом на 21 січня ЦВК України зареєструвала вже 12 кандидатів в президенти.

Останні дані соціологічних служб показують, що у Тимошенко найбільше шансів вийти в другий тур. Так, опитування служби "Соціс" від 8-18 грудня 2018 року говорить, що за неї готові віддати голоси 14,4% тих, хто вже визначився за кого голосуватиме. Чинний президент Петро Порошенко набирає 10,8% голосів.

Київський міжнародний інститут соціології дає їй 11,5% голосів (якщо в бюлетені буде більше 20 прізвищ) і 12,6% голосів (якщо в бюлетені буде близько десяти прізвищ). Опитування КМІС проводилося з 30 листопада по 14 грудня 2018 року.

Проте в разі виходу до другого туру шанси Тимошенко не такі однозначні. За неї готові проголосувати більше, ніж за Порошенка, і більше, ніж за Юрія Бойка, але менше, ніж за Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка (опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова від 19-25 грудня 2018 року).

Тимошенко в українській політиці з 1997 року, коли вона вперше стала народним депутатом. Двічі була прем'єр-міністром України, три рази висувалася на президентських виборах. У 2004 році разом з Віктором Ющенком була організатором і лідером Помаранчевої революції. У жовтні 2011 року, під час президентства Віктора Януковича, її засудили на сім років тюремного ув'язнення у справі про перевищення повноважень під час укладання газових контрактів з Росією. У 2014 році, після зміни влади в Україні, її звільнили.

На президентські вибори 2019 року Тимошенко йде з програмою "Новий курс України", закликаючи до створення нового суспільного договору, нового економічного курсу, та нової стратегії миру.

Тимошенко вже багато років дотримується образу, що запам'ятовується: товста коса поверх рівно зачесаного волосся. Вперше вона приміряла цю зачіску в 2001 році, після цього кілька разів пробувала і інші стилі, але в підсумку саме ця коса стала частиною її політичного іміджу. У 2005 році вона з'явилася на обкладинці українського Elle.

Кілька разів вона з'являлася на публіці з іншою зачіскою і навіть з розпущеним волоссям - кожен раз це викликало бурхливе обговорення. У 2007 році вона розпустила волосся в день, коли блок Юлії Тимошенко ініціював початок розпуску Верховної Ради.

Під час ув'язнення в 2011 році Тимошенко змінила імідж. Світлі костюми змінила сіра водолазка, коса була перекинута через плече, а волосся утримував тонкий обідок. У 2014 році Тимошенко виходить з лікарні, де вона проходила лікування останні два роки, і відразу ж вирушає на Майдан. На мітингу вона виступає з інвалідного крісла - знову з косою.

Наступні два роки Тимошенко знову експериментувала з образами. Тепер це пряме світле волосся та окуляри в яскравій оправі.

На вибори президента 2019 року Тимошенко, ймовірно, вперше піде без коси. На з'їзді "Батьківщини" вона виступала з рівно зачесаним волоссям, низьким пучком і в окулярах.

Використано фотографії Getty Images, УНІАН

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