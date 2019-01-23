"Бив у живіт, коли була вагітна": де жінка може знайти допомогу?

Розповіді жінок, які постраждали від домашнього насильства, мають багато схожого. Зазвичай усе починається з образ, спроб понизити самооцінку, а закінчується фізичним та сексуальним насильством.

Проте кожна історія унікальна. Когось чоловік бив, коли запізнювалась на п'ять хвилин. Когось штурхав у живіт під час вагітності, згодом почав прямо бити після народження дитини. Комусь обличчя спотворили гарячою кочергою.

За одним зі стереотипів, в такі ситуації здебільшого потрапляють жінки з бідних родин чи сироти. Але насправді це не завжди так. Освічені й успішні теж можуть не розгледіти вчасно схильність партнера до насильства.

За даними ООН, понад мільйон українок щороку страждають від фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства у родині. Лише кожна десята звертається по допомогу.

Цю допомогу в Україні сьогодні можна отримати від бригад соціально-психологічної реабілітації. Це групи психологів та соціальних працівників, що відвідують родини, де чиниться насильство. Загалом у 12 областях працює 49 бригад. Їхні координати можна дізнатися на гарячих лініях і в центрах соціальних служб.

BBC News Україна зустрілася з однією із таких бригад у Київській області.

Ім'я героїні сюжету змінене, голос переозвучений.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олега Карп'яка.