"Кіборги Юлі": що говорять військові, які публічно підтримали Тимошенко

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На з'їзді партії "Батьківщина", який висунув Юлію Тимошенко у президенти, було чимало людей у військовій формі. Це - тренд у виборчих кампаніях багатьох кандидатів.

Темі військових пані Тимошенко, яка у разі перемоги стане верховною головнокамандувачкою, присвятила окрему частину свого виступу. Зокрема пообіцяла у майбутньому перейменувати Донецький аеропорт на "Аеропорт імені кіборгів".

Вона також запросила на сцену близько трьох десятків людей у військовій формі. Як оголосив ведучий, вони - "почесні гості, серед яких є і захисники Донецького аеропорту".

Українське законодавство забороняє чинним військовослужбовцям бути членами політичних партій.

BBC News Україна поспілкувалися з кількома військовими, які вирішили публічно підтримати пані Тимошенко.

"Наш президент"

Серед "кіборгів", наприклад, був боєць 80-ї бригади Микола Миньо, який зі сцени запевнив Юлію Тимошенко, що "ми вас підтримуємо, ви наш президент і верховний головнокомандувач".

Image caption Микола Миньо перед початком з'їзду

Інший присутній "кіборг" - Микола Тихонов з "Карпатської Січі" - також висловився на підтримку лідерки "Батьківщини":

"Знаю, що бути головнокомандувачем у такі часи дуже непросто… І знаю, що потрібні якості є у Юлії Володимирівни", - оголосив він.

Копирайт изображения Прес-служба "Батьківщини" Image caption Микола Тихонов

Зрештою, один військовий зі сцени навіть прочитав вірша, у якому назвав Юлію Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України".

Автор вірша

Олег Кравець - боєць розвідроти 28-ї бригади.

Він віджартовується, що "автомата в очі не бачив, сидів у бліндажі в штабі". Утім, відомо, що розвідники з його бригади брали участь у боях за Донецький аеропорт.

Саме Олег написав вірш про "кіборга Тимошенко".

Image caption Олег Кравець - боєць розвідроти 28-ї бригади

Свій політичний вибір пояснює так: "Ми пішли на війну, щоб боронити Україну від того зла, яке насувається зі Сходу. Сьогодні треба боронити її від зла, яке знаходиться всередині. Єдина людина, яка може це зробити чітко та по-військовому - це Юлія Тимошенко".

І додає - назвав Юлію Володимирівну "політичним кіборгом" через те, що вона змогла пережити численні негаразди у своєму житті.

Про те, чи багато було оборонців ДАПу на сцені поруч з Тимошенко, відповідає: "Я знаю точно людей, які там були. Почитайте про них на сепаратистских сайтах".

Ще один прихильник лідерки "Батьківщини" у військовій формі - Юрій Романенко.

Image caption Юрій Романенко

У Донецькому аеропорті він не був, але воював у Трьохізбенці на Луганщині - служив медиком у 92-й бригаді.

На передовій провів дев'ять місяців починаючи з 2014 року.

"Для мене вибір, кого підтримувати на цих виборах, взагалі не стоїть. Вона на ділі довела, що має організаційний досвід", - каже Юрій.

"Вважаю її найкращим головнокомандувачем, яка здатна протиставити свої силу духу і силу волі будь-якій зовнішній загрозі", - додає чоловік, який зараз має статус капітана медслужби в запасі.

Втім, деякі волонтери та ветерани АТО засудили Юлію Тимошенко за використання образу оборонців Донецького аеропорту у своїй виборчій кампанії.

"Нещодавно дзвін в МО відлунав 50 разів. В черговий раз перед очима пройшли фото живих і загиблих, взльотка, зруйновані термінали, метеостанція, пожарки... А в цей час у Києві: "Юля - політичний "кіборг" України", - написав у Facebook волонтер Серж Марко.

Кіборг чи не кіборг?

Крім того, у соцмережах виникли дискусії про присутність на сцені поруч з Тимошенко одного з лідерів волонтерського підрозділу "Аеророзвідка" та екс-радника начальника Генштабу Натана Хазіна.

"Тут кажуть, що там мова про кіборга йшла… Я може і помиляюся, але Натан Хазін - це ж ти? Кіборг?" - написав у Facebook радник Міністра оборони Юрій Бірюков, не зрозумівши, чому пана Хазіна назвали "кіборгом".

Сам Натан Хазін так прокоментував це BBC News Україна: "По-перше, так, я не "кіборг". Але мій підрозділ має назву "небесні кіборги". Ми були тими людьми, які робили аеророзвідку біля ДАПу, і вся країна бачила ці кадри. Після того, як залишили аеропорт, все те відео, яке є з передової біля ДАПу - завдяки нашому підрозділу".

"Я був у полоні. Я з перших днів війни на Донбасі - з 30 квітня 2014 року. Чи хтось питає, що я був в Опитному чи інших населених пунктах та робив аеророзвідку та коригування артилерії? Ці люди про це не згадують", - додав Натан Хазін.

Image caption Натан Хазін

Критику з боку Юрія Бірюкова він пояснив політичною боротьбою, адже пан Бірюков перебуває у таборі головного конкурента Юлії Тимошенко на виборах - президента Петра Порошенка.

Натан Хазін також запевнив, що поруч з Юлією Тимошенко на сцені було багато справжніх "кіборгів", а також ветеранів боїв за Дебальцеве.

"Те, що викликали на сцену цих людей, - це, передовсім, пошана для них", - наголосив Натан Хазін.

"Чому військові не можуть підтримувати когось з кандидатів? Вони що, не люди?", - дивується керівник "Аеророзвідки".

"Ми живемо у демократичній країні. І кожен з нас має політичні погляди. Це не впливає ні на нашу службу, ні на нашу відповідальність. Ми - люди, які мають свій вибір", - підсумував Хазін.