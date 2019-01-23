Ювілей патріарха: Філарету виповнилося 90 років. Ключові факти з його життя

Копирайт изображения Getty Images

Сьогодні виповнюється 90 років колишньому голові Української православної церкви Київського патріархату, почесному патріарху Православної церкви України Філарету.

Останній рік став знаковим у релігійному житті України і самого Філарета.

У жовтні 2018 року Вселенський патріархат зняв з нього анафему Російської православної церкви.

У листопаді Філарет, якого називали одним з головних претендентів на керівника помісної православної церкви України, заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах предстоятеля нової церкви.

Як розповів BBC News Україна колишній екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл Памфільський, не висуватись на виборах керівника помісної церкви Філарету порадили в Константинополі.

У грудні 2018 року на Об'єднавчому соборі ієрархи УПЦ КП, Української автокефальної православної церкви та частина ієрархів УПЦ Московського патріархату створили нову Православну церкву України.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Філарета називали одним з основних претендентів на керівника помісної церкви, але він вирішив не висувати свою кандидатуру

УПЦ МП та РПЦ собору не визнали й звинуватили його учасників у розколі.

Головою Православної церкви України собор обрав намісника Філарета митрополита Епіфанія.

Саме він 6 січня отримав томос про автокефалію православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Рішення Філарета не претендувати на керівництво новою церквою оцінив і президент України Петро Порошенко, який 22 січня у День соборності надав ієрарху звання Героя України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Філарет і досі носить титул патріарха, щоправда почесного

"Вражаючим є ваш приклад надзвичайної жертовності, з якою Ви прийшли 15 грудня на Об'єднавчий собор у Софії Київській. Ви довели всьому світові, що "там, де два українці - три гетьмани" - це не про нас. Що українці здатні об'єднуватися, об'єднуватися в ім'я великої мети", - сказав на церемонії президент.

Філарет поступився місцем керівника церкви, проте досі носить титул почесного патріарха ПЦУ.

Вселенський патріархат не проти цього "через повагу до його старечого віку, через повагу до його служіння церкві", але відзначає, що "для загалу він є колишнім митрополитом Київським".

У привітанні з нагоди ювілею президент України відзначив, що Філарет вже у 1990-ті усвідомив "взаємопов'язаність духовної та політичної незалежності".

"Ви, Ваша Святосте, зробили перші кроки до автокефалії тоді, коли її необхідності більшість з нас ще просто не усвідомлювала", - написав Петро Порошенко.

Від семінариста до митрополита Київського

Філарет, у миру відомий як Михайло Денисенко, народився 23 січня 1929 року у селі Благодатне Донецької області, яке зараз знаходиться на непідконтрольній українській владі території.

Майбутній патріарх навчався в Одеській духовній семінарії та Московській духовній академії, де на другому курсі у віці 21 року прийняв чернечий постриг.

Після закінчення Московської академії, Філарет залишився там вже як викладач.

1958 року він вже став ректором Київської духовної семінарії, а 1964 року - ректором Московської академії.

Філарет будував успішну церковну кар'єру. У різний час він був єпископом Лузьким, вікарієм Ленінградської та Московської єпархій, керував Ризькою, Віденською єпархіями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1988 року Філарет брав участь у підготовці до святкування 1000-ліття хрещення Русі

1966 року Філарет став членом Священного синоду, вищого управлінського органу, Російської православної церкви, екзархом України, архієпископом Київським і Галицьким з саном архієпископа, а з 1968 року - митрополита.

Після смерті Московського патріарха Пимена Філарет став місцеблюстителем Патріаршого престолу, тобто фактично виконував обов'язки патріарха.

Він був не першим українцем на цій посаді, ще за Петра І близько 20 років місцеблюститилем Патріаршого престолу був Стефан Яворський.

Філарет заявляв, що його обрання було несподіванкою для керівництва СРСР і, хоча його й називали серед потенційних кандидатів на патріаршество, проте на Соборі РПЦ партірахом став Алексій ІІ.

1990 року Філарет став предстоятелем Української православної церкви з титулом митрополит Київський і усієї України. Перед цим Російська православна церква надала часткову автономію українській церкві.

У привітанні з нагоди ювілею президент України відзначив, що Філарет став "першим українцем, який посів київський престол за майже 150 років".

Створення Київського патріархату

У листопаді 1991 року відбувся помісний Собор УПЦ який ухвалив рішення про канонічну незалежність.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Патріарх Московський Алексій ІІ відмовився надати УПЦ канонічну незалежність

Ієрархи звернулися до Московського патріарха Алексія II з проханням затвердити це рішення, проте у квітні 1992 року отримали відмову.

Такі кроки митрополита Філарета розгнівали керівництво РПЦ, а тому вони ініціювали новий Собор задля усунення митрополита з престолу.

27-28 травня 1992 року на Соборі у Харкові Філарета звинуватили у розкольництві й змістили з престолу, а замість нього обрали більш лояльного до Москви Володимира (Сабодана).

Тоді Філарет подав апеляцію на це рішення до Синоду Вселенського патріархату, який має повноваження своєрідної апеляційної інстанції у православ'ї.

25 червня 1992 року відбувся Всеукраїнський церковний Собор, на якому об'єдналися частина УПЦ та УАПЦ в єдину Українську православну церкву Київського Патріархату.

Цей Собор назвав незаконним рішення РПЦ щодо Філарета та обрав Патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Мстислава (Скрипника), який повернувся з діаспори. Філарета тоді обрали його заступником.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption 1995 року Філарета обрали патріархом Київським

Після смерті Мстислава у 1993 році керівником церкви обрали Володимира (Романюка), який також повернувся до України з діаспори.

А вже після смерті Володимира і його скандального поховання біля входу до Софії Київської у 1995 році, Собор УПЦ КП обрав Філарета главою церкви.

У відповідь на це 1997 року Собор РПЦ навіть видав спеціальний "Акт про відлучення від церкви монаха Філарета".

Філарет оскаржив і це рішення, доповнивши свою попередню апеляцію до Вселенського патріархату.

У жовтні 2018 року Священний синод Вселенського патріархату задовольнив скаргу Філарета і визнав його канонічним ієрархом.

Таке рішення РПЦ не визнала і навіть розірвала стосунки з Вселенським патріархатом.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.