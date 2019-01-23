Інтрига, конкуренція та епатаж: чим особливі президентські вибори-2019

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Вибори президента України, які відбудуться 31 березня цього року, вже охрестили запеклими та непередбачуваними. Саме на них очікують рекордну за всю історію незалежності України кількість кандидатів.

BBC News Україна запитала експертів, чим ці президентські вибори особливі та чим відрізняються від всіх попередніх.

Конкурентність

Експерти одностайні у висновку, що ця президентська кампанія відрізняється від попередніх надзвичайною конкурентністю.

Ці вибори президента можуть стати рекордними з точки зору кількості кандидатів. "Ми можемо мати найбільшу кількість кандидатів у президенти за всю історію незалежної України", - каже політолог Наталія Білоус.

Керівник Комітету виборців України Олексій Кошель каже: "Ми справді можемо мати рекорд - 40, а можливо, і більше кандидатів. В Україні був рекорд 27 кандидатів".

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Непередбачуваність

Заступник генерального директора з аналітичної роботи центру Разумкова Юрій Якименко пояснює, що кандидатів на виборах багато, а розрив між ними невеликий. Саме тому важко спрогнозувати результати.

"Напевно, буде другий тур виборів і, напевно, буде дуже серйозна боротьба за те, хто вийде до другого туру. Наразі важко навіть прогнозувати конфігурації, тому що таких конфігурацій може бути декілька", - каже він.

Про непередбачуваність говорить і директор фонду "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва Ірина Бекешкіна. За її словами, на попередніх виборах вже за три місяці було зрозуміло, хто пройде до другого туру, а відсотки лідерів були значно вищі ніж зараз.

Криза довіри до політиків

Під час цієї виборчої кампанії спостерігається криза довіри до політиків, підкреслюють експерти. "Такої глибини недовіри у нас ніколи не було на жодних виборах. Це може спровокувати і певні сюрпризи на виборах, один сюрприз вже з'явився, інша річ - який в нього буде результат. Це - Зеленський", - вважає пан Фесенко.

За його словами, сама така недовіра людей може в результаті принести несподіванку.

Копирайт изображения УНІАН Image caption ЦВК вже зареєструвала 13 кандидатів у президенти

Політолог Наталія Білоус додає, що очевидним є бажання людей бачити нові обличчя у політиці. "Виник запит на нові обличчя, як протест проти системних кандидатів, які мають багаторічний досвід політичної діяльності", - пояснює вона. При цьому додає, що ці президентські вибори - остання спроба нинішніх політиків "утриматися на політичному Олімпі".

Розчарування людей у владі вплинуло і на риторику кандидатів. За словами Юрія Якименка, спостерігається "дуже широке коло політиків, які позиціонують себе опозиціонерами, однак по суті їхні партії висувають ті ж гасла, програмні позиції, як і партії при владі".

Приціл на парламентські вибори

На думку експертів, багато кандидатів сьогодні працюють не так, щоб перемогти у президентських виборах, як з прицілом на парламентські, які відбудуться восени цього року.

"Ми входимо в такий режим, коли президентські та парламентські вибори відбуватимуться в один рік. Це зумовлює плавне перетікання однієї кампанії в іншу, і частина кандидатів не мають шансів перемогти на президентських, але вони усвідомлюють, що це підніме рейтинги їхніх політпартій для парламентських виборів", - вважає політолог Юрій Якименко.

Саме цим частково можна пояснити таку велику кількість кандидатів. "Більшість кандидатів розкручуються з прицілом на парламентські та місцеві вибори", - вважає Наталія Білоус.

Деякі експерти звертають увагу на той факт, що частина кандидатів є фігурантами кримінальних справ. На думку Олексія Кошеля, це спроба надати розслідуванню політичного відтінку, а далі, можливо, "пройти шлях до політичної реабілітації та уникнення покарання".

Присутній на цих виборах і справжній епатаж.

Копирайт изображения Facebook Ігоря Шевченка Image caption На початку року стартував проект, ціль якого знайти дружину кандидату в президенти Ігорю Шевченку

За словами пана Кошеля, деякі кандидати ставлять мету - не виграти, а запам'ятатися для майбутніх цілей. "До прикладу, ми вже бачимо, що окремі кандидати проводять достатньо абсурдні кампанії, наприклад, хтось шукає дружину. Я думаю, що буде достатньо висока частина епатажу у цій виборчій кампанії", - каже експерт.

Роль соцмереж

Ірина Бекешкіна звертає увагу на те, що особливістю нинішньої президентської кампанії є активне використання нових методів. Зокрема, соцмереж, які кандидати все активніше залучають для агітації.

Вона також вважає, що саме під час цієї виборчої кампанії популізм буде на рекордному рівні.

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Володимир Фесенко підкреслює, що в порівнянні з 2014 роком значно зросла кількість людей, у яких є доступ до інтернету, а тому фактор соцмереж стає важливим.

"Телебачення поки залишається головним інструментом агітації, але роль інтернету значно зросла", - каже політолог.

Він вважає ці вибори визначальними з точки зору того, як буде далі країна розвиватися.

"Не стільки в зовнішньополітичному, скільки у внутрішньополітичному плані, оскільки тут зміни можуть бути суттєвими. В цьому сенсі ці вибори будуть означати не тільки зміну президента, але і суттєву корекцію внутрішньополітичного курсу".

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