Ніагарський водоспад у льоду. Казкові фото.
Всесвітньовідомий Ніагарський водоспад частково замерз. Всьому виною сильні морози в Канаді і північних районах США. Але аномальний холод не відлякав відвідувачів, які охоче постять фотографії та порівнюють себе з персонажами мультфільму "Холодне серце".
Через зимовий шторм стовпчики термометрів опускалися до мінус 25-30 градусів Цельсія. Водоспад замерз у декількох місцях.
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"Ось що значить опинитися в зимовій казці. Шторм потрібно було назвати "Ельза", адже Ніагарський водоспад весь у кризі", - пише @becky belsher.
"А ось це вже екстремально", - пише ще одна користувачка Twitter.
Такий вид на Ніагарський водоспад з канадської сторони кордону опубліковав у Instagram користувач nbcsandiego.
Фотограф Скотт Хіні як і багато інших спеціально відправився в Торонто для зимової зйомки всесвітньо відомого водоспаду. І вид скутої льодом Ніагари його не розчарував.
"(...) Я вважаю, цілком доречним буде сказати, що зима - найкращий час для відвідування Ніагари", - зізнається фотограф.
Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Це найбільший водоспад за кількістю води, що проходить через нього.
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