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Всесвітньовідомий Ніагарський водоспад частково замерз. Всьому виною сильні морози в Канаді і північних районах США. Але аномальний холод не відлякав відвідувачів, які охоче постять фотографії та порівнюють себе з персонажами мультфільму "Холодне серце".

Через зимовий шторм стовпчики термометрів опускалися до мінус 25-30 градусів Цельсія. Водоспад замерз у декількох місцях.

"Ось що значить опинитися в зимовій казці. Шторм потрібно було назвати "Ельза", адже Ніагарський водоспад весь у кризі", - пише @becky belsher.

"А ось це вже екстремально", - пише ще одна користувачка Twitter.

Копирайт изображения Reuters Image caption Люди звідусіль користуються можливістю зробити гарні фото

Такий вид на Ніагарський водоспад з канадської сторони кордону опубліковав у Instagram користувач nbcsandiego.

Фотограф Скотт Хіні як і багато інших спеціально відправився в Торонто для зимової зйомки всесвітньо відомого водоспаду. І вид скутої льодом Ніагари його не розчарував.

"(...) Я вважаю, цілком доречним буде сказати, що зима - найкращий час для відвідування Ніагари", - зізнається фотограф.

Копирайт изображения Reuters Image caption Водоспад замерз частково, але через це не виглядає менш казково

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Пропустити Twitter допис , автор: @1111Realty #NiagaraFalls has frozen over and it's beautiful.



Extreme cold weather—the kind that can literally freeze off parts of your face—is no fun. There's no getting around it.



There are, however, some very cool things that happen only in frigid weather like this for instance. pic.twitter.com/hcTwsXLKAh — Michael Klassen (@1111Realty) 22 січня 2019 р.

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Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Це найбільший водоспад за кількістю води, що проходить через нього.

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