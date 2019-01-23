Ніагарський водоспад у льоду. Казкові фото.

  • 23 січня 2019
Ніагарський водоспад Копирайт изображения Reuters

Всесвітньовідомий Ніагарський водоспад частково замерз. Всьому виною сильні морози в Канаді і північних районах США. Але аномальний холод не відлякав відвідувачів, які охоче постять фотографії та порівнюють себе з персонажами мультфільму "Холодне серце".

Через зимовий шторм стовпчики термометрів опускалися до мінус 25-30 градусів Цельсія. Водоспад замерз у декількох місцях.

"Ось що значить опинитися в зимовій казці. Шторм потрібно було назвати "Ельза", адже Ніагарський водоспад весь у кризі", - пише @becky belsher.

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"А ось це вже екстремально", - пише ще одна користувачка Twitter.

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Пара на водоспаді Копирайт изображения Reuters
Image caption Люди звідусіль користуються можливістю зробити гарні фото
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Такий вид на Ніагарський водоспад з канадської сторони кордону опубліковав у Instagram користувач nbcsandiego.

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Фотограф Скотт Хіні як і багато інших спеціально відправився в Торонто для зимової зйомки всесвітньо відомого водоспаду. І вид скутої льодом Ніагари його не розчарував.

"(...) Я вважаю, цілком доречним буде сказати, що зима - найкращий час для відвідування Ніагари", - зізнається фотограф.

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Ніагарський водоспад Копирайт изображения Reuters
Image caption Водоспад замерз частково, але через це не виглядає менш казково
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Водоспад Копирайт изображения Reuters
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Ніагарський водоспад Копирайт изображения Reuters

Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Це найбільший водоспад за кількістю води, що проходить через нього.

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