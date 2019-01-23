"Я в ділі". Вакарчук знову заінтригував - соцмережі відреагували

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Український музикант Святослав Вакарчук заінтригував аудиторію новими заявами про свої політичні амбіції.

Чутки про його можливий намір балотуватися на президентську посаду ширяться вже давно. Сам він їх жодного разу не підтверджував, але і не заперечував категорично.

Немає однозначності і цього разу.

У справі чи в політиці?

"Я в ділі, і подробиці ви дізнаєтесь найближчим часом. Я хотів би привести в українську політику якнайбільше нових облич", - так процитував слова пана Вакарчука "Український інститут у Лондоні", на заході якого музикант і зробив цю заяву.

Водночас він наголосив, що "влада як така" його "не хвилює".

"Мною керує розчарування сучасним станом української політики. Дивитися на ці обличчя на білбордах навколо Києва - нестерпно... Нам потрібні нові політичні лідери", - сказав пан Вакарчук.

"Хлопчик чи дівчинка"

Багато хто сприйняв ці слова як однозначний сигнал того, що Вакарчук таки вирішив йти у президенти, інші радять дочекатися конкретніших заяв музиканта.

"Вакарчук іде в президенти! Відмінний хід: у Вакарчука є своя аудиторія... Він, електорат, поки що вагається: куди? за кого?, інтрига... Тепер - видих із полегшенням: ну, нарешті то!" - такий однозначний висновок зі слів пана Вакарчука робить користувач Alexandr Vyshinsky у Facebook.

Деякі коментатори просто констатують, що питання про похід у президенти Вакарчука знову лишилося без відповіді:

"Знову прямо не сказав", - написала у Facebook Olga Malchevska.

І вже традиційно чималу кількість користувачів соцмереж заява Вакарчука надихнула на жарти.

"У нас на цих виборах є все, що завгодно. Один Вакарчук чого вартий. Якого, правда, на цих виборах немає. Або є. Чи ні..." - такий твіт розмістив Роман Шрайк.

"Ніяк не може визначитися з відповіддю на питання, хто він: хлопчик чи дівчинка?" - іронізує користувач Facebook Головачев Андрей.

А журналістка Тетяна Гонченко вирішила пофантазувати на тему зірок шоу-бізнесу в українській політиці:

"Вакарчук піде щоб відібрати голоси у Зеленського. Монатік піде, щоб відібрати голоси у Вакарчука. Альона Альона піде, щоб відібрати голоси у Монатіка. Хор імені Тараса Шевченка Васильківського району Запорізької області піде, щоб відібрати голоси у Альони Альони", - написала вона у Facebook.

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