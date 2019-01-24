Революція, двовладдя чи переворот? Що відбувається у Венесуелі і чи схоже це на Майдан

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спікер венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Його вже визнали США, Британія і багато країн Латинської Америки

У Венесуелі тривають зіткнення прихильників опозиції з силовиками, які посилилися після того як лідер опозиції, спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом і отримав визнання з боку США, Британії та багатьох країн Латинської Америки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розірвав дипломатичні відносини зі США після того, як адміністрація Дональда Трампа визнала новим президентом країни спікера парламенту Хуана Гуайдо.

Мадуро дав американським дипломатам 72 години на те, щоб залишити країну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколас Мадуро звинуватив країни, які підтримали Гуайдо, в "інтервенціонізмі"

Ніколас Мадуро став президентом Венесули в 2013 році, невдовзі після смерті Уго Чавеса, що керував державою 14 років. Венесуела за його правління перебуває у стані економічної кризи, і протести проти нього не вщухають.

Гіперінфляція, відключення електроенергії та дефіцит основних продуктів призвели до втечі з країни кількох мільйонів людей. Венесуельські біженці масово переходять кордон з Бразилією та Колумбією.

Що трапилося у середу?

До 51-ї річниці падіння військової диктатури вулицями Каракаса пройшов марш прихильників опозиції.

35-літній спікер парламенту Хуан Гуайдо під час виступу перед учасниками маршу заявив, що протести триватимуть, доки Венесуела не буде "звільнена".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступаючи перед учасниками маршу з нагоди революції 1958 року Хуан Гуайдо пообіцяв боротися до "звільнення" Венесуели

Після звернення він підняв свою праву руку і сказав: "Я присягаю формально взяти на себе національні виконавчі повноваження як чинного президента", пообіцяв очолити перехідний уряд і провести вільні вибори.

Пан Гуайдо послався на 233 та 333 статті конституції, яка дозволяє спікеру парламенту бути головою держави за відсутності президента. Він наголосив, що повноваження Ніколаса Мадуро завершилися, оскільки вибори 2018 року, на яких він переміг, були недійсними.

Лідер опозиції закликав збройні сили, які досі підтримують пана Мадуро, не підкорятися уряду.

Венесуельські правозахисники стверджують, що під час протестів у вівторок та середу загинули 14 людей.

Копирайт изображения EPA Image caption Неурядові організації повідомляють, що під час протестів у вівторок та середу загинули 14 людей

Хто такий Хуан Гуайдо?

Пан Гуайдо не був відомим опозиціонером, поки його не обрали президентом Національної асамблеї 5 січня цього року.

Опозиція отримала контроль над парламентом після виборів 2015 року, але в 2017 році за ініціативою Ніколаса Мадуро пройшли вибори в Установчі збори, на яких перемогли його прихильники.

Зараз у Венесуелі збираються і парламент, і Установчі збори. Обидві установи ухвалюють закони, але Установчі збори є єдиним органом, чиї закони сприймає та виконує уряд.

Пан Гуайдо народився 1983 року в родині авіапілота та вчительки. Отримав освіту інженера промисловості в Католицькому університеті Андреса Белло в 2007 році, пізніше навчався в Університеті Джорджа Вашингтона в США.

У студентські роки він брав активну участь в протестах проти Уго Чавеса, а у 2015 році був обраний до парламенту від венесуельскої опозиції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леопольдо Лопес є найпопулярнішим опозиціонером у Венесуелі і ментором Хуана Гуайдо

Леопольдо Лопес, найпопулярніший лідер опозиції у Венесуелі, вважається ментором пана Гуайдо. Обидва були співзасновниками партії "Народна воля" в 2009 році.

Пан Лопес був одним з лідерів протестів у Венесуелі 2014 року, які проходили майже одночасно з протестами в Україні.

Його арештували, у 2014-2017 роках він сидів у в'язниці, а зараз перебуває під домашнім арештом. Опозиція вважає його політичним в'язнем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хуан Гуайдо - давній побратим венесуельського опозиційного лідера Леопольдо Лопеса, що перебуває під домашнім арештом. На цій фотографії 2015 року він у червоному комбінезоні - поряд з матір'ю Лопеса та його дружиною

Чи буде військове втручання США?

Президент Дональд Трамп визнав пана Гуайдо тимчасовим президентом, і це, імовірно, було скоординованим кроком.

У заяві він назвав владу пана Мадуро "нелегітимним", додавши: "Народ Венесуели відважно висловився проти Мадуро і його режиму та вимагав свободи та верховенства права".

Він попередив Мадуро та його оточення про більш жорсткі санкції.

Пан Трамп заявив журналістам, що він не розглядає можливість військового втручання, але додав, що "розглядаються всі опції".

Він закликав інші країни підтримати пана Гуайдо.

Хто визнав Гуайдо президентом?

Окрім США, Британія, Канада та сім південноамериканських країн - Бразилія, Колумбія, Чилі, Перу, Еквадор, Аргентина та Парагвай визнали пана Гуайдо легітимним президентом.

ЄС закликав до проведення нових виборів у Венесуелі.

В Латинській Америці відверто підтримали Ніколаса Мадуро Болівія та Куба.

Також заявили про його підтримку Росія, Туреччина та Китай.

Росія розкритикувала ту частину міжнародної спільноти, що "прагне змінити владу" у Венесуелі і пригрозила, що будь-яка військова інтервенція США до Венесуели закінчиться катастрофою.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган написав повідомлення на підтримку венесуельського президента у Twitter: "Мій брате Мадуро! Будьте в повній готовності, ми стоїмо поряд з вами".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У грудні Реджеп Таїп Ердоган відвідав Венесуелу і демонстрував свою підтримку Ніколасу Мадуро

Речник президента Мексики заявив про "позицію нейтралітету у венесуельскому конфлікті".

Речник генсека ООН Антоніу Гутерріша заявив, що він закликає до мирного політичного діалогу для подолання кризи.

Президент України Петро Порошенко на українському сніданку в Давосі 24 січня не сказав, кого він підтримує, але засудив політику керівництва Венесуели.

"Зараз в нас величезна небезпека популізму. Ті, хто хоче зрозуміти, що значить декларувати фіксовану ціну нижче ринку на певний продукт для людей — це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, Венесуелі. І зараз народ Венесуели каже "ні" популізму, "ні безвідповідальним політикам", - наголосив він.

Пізніше під вечір в Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін оголосив про підтримку венесуельського парламенту та Хуана Гуайдо: "Реагування з силою на вимоги демонстрантів є найбільш близьким шляхом, щоб влада втратила свою легітимність. Ми підтримуємо Національну Асамблею і покладємося на її президента Хуана Гуайдо щодо виходу з політичної кризи. #VenezuelaLibre".

Хештег, який розмістив голова МЗС означає "Вільна Венесуела".

Якою є реакція Ніколаса Мадуро?

Ніколас Мадуро звинуватив США у спробі керувати Венесуелою, а опозицію - в прагненні здійснити переворот.

"У нас було достатньо інтервенціонізму, тут ми маємо гідність, чорт забирай!" - сказав він у телевізійному зверненні з президентського палацу Мірафлорес, де зібралися його прихильники.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно засудив заклик пана Гуайдо до армії перейти на його бік.

"Воїни нації не приймають ані президента, якого просували темні сили, ані самопроголошеного поза законом", - зазначив він.

Пан Мадуро і його оточення вважає, що проблеми Венесуели викликані санкціями США, які заважали уряду, ускладнюючи реструктуризацію боргу.

За даними дослідження Національної асамблеї, яка в опозиції до Мадуро, річний рівень інфляції досяг 1 300 000 % за 12 місяців до листопада 2018 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр оборони Владімір Падріно підтримав чинного президента Мадуро

Чи схоже це на Майдан?

Між протестами у Венесуелі та Україні є як спільні, так і відмінні риси.

Спільним є поляризація суспільства під час протестів, його розділ на два ворожі табори, діяльність парамілітарних загонів, які здійснюють вбивства демонстрантів.

Схожим є розподіл впливових держав на противників та прихильників протестів - США, Канада, чимало країн регіону підтримують опозицію, натомість Росія та її традиційні союзники - владу. У випадку зміни влади у Венесуелі, новий уряд навряд чи пітримуватиме тісні зв'язки з Росією та Китаєм.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники опозиції захищаються щитами - нічого не нагадує?

Так само як в Україні, де у лютому 2014 року виконуючим обов'язків президента став її спікер Олександр Турчинов, у Венесуелі про набуття влади, посилаючись на Конституцію, оголосив спікер парламенту Хуан Гуайдо.

Водночас легітимність Верховної Ради під час протестів у 2014 році не ставили під сумнів, натомість венесуельська влада вже майже два роки не вважає легітимною Національну асамблею, яку очолює пан Гуайдо.

На відміну від Віктора Януковича, який втік з Києва, а потім з країни, Ніколас Мадуро принаймні зараз не виявляє жодного бажання віддавати владу та залишати країну. Варто зважати і на потужність венесуельської армії, яка підтримує його.

Також перед протестами на Майдані 2013-2014 років українська економіка не страждала від такої економічної кризи та шаленої гіперінфляції, нестачі продуктів, які відчувають на собі венесуельці вже не перший рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ще одна спільна риса між Майданом та протестами у Венесуелі - акції підтримки протестів з боку діаспори. На фото - мітинг в столиці Чилі

Що буде далі?

Джонатан Маркус, дипломатичний кореспондент BBC

Чи має адміністрація Трампа послідовний план підвищення тиску на Мадуро - наприклад, заморожування активів? Криза може просто призвести до збільшення страждань венесуельського народу.

Багато зараз залежить від позиції венесуельських військових.

Венесуельські генерали можуть підтримати чинний режим. Але питання, чи залишаться лояльними до Мадуро офіцери нижчих рангів або вони прислухаються до зростаючих заворушень усередині країни і хору потужних голосів, що надходять з-за кордону?

Як можуть постраждати інтереси Росії у випадку зміни влади в Венесуелі

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Росія останні кілька років підтримувала Венесуелу в обмін на забезпечення власних інтересів - в основному в галузях нафтовидобутку та постачання озброєнь.

Москва стала найважливішим партнером у військовій та військово-технічній співпраці з Венесуелою ще за часів правління Уго Чавеса (1999-2013).

Для Росії ця країна дуже важлива через її географічне положення поблизу США.

З 2001 року, коли країни підписали угоду про військово-технічну співпрацю, армія Венесуели, що традиційно використовувала озброєння західного виробництва, почала купувати російські.

Серед найбільших контрактів - закупівля 23 винищувачів Су-30МК2V, поставки двох дивізіонів ЗРК С-300 в 2013 році, а також комплексів "Тор", "Бук-М2" і "Печора". Ще Венесуела отримала 92 модернізовані танки Т-72 в 2012 році, 123 БМП-3Б в 2013 році та іншу військову техніку.

У 2010 році в Венесуелі запрацював завод з виробництва автоматів Калашникова, побудований Росією. Москва також побудувала завод з виробництва патронів для них.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цій фотографії венесуельські військові позують на російському БМП-3М

У грудні 2018 року Ніколас Мадуро зустрівся в Росії з Володимиром Путіним. За підсумками візиту Мадуро повідомив, що були підписані контракти, в рамках яких Росія надасть Венесуелі 6 млрд доларів для підтримки нафтовидобутку і гірничодобувної галузі, в основному золотодобування.

До цього уряд Росії і "Роснефть", за розрахунками агентства Reuters, з 2006 року надали Венесуелі щонайменше 17 млрд доларів кредитів.

Йдеться про кредит до 4 млрд доларів в грудні 2011 року на придбання російського озброєння. Москва кілька разів реструктурувала цей кредит. Що буде з обслуговуванням боргу зараз, невідомо.

Великі інтереси в Венесуелі є в компанії "Роснефть". У 2014 році "Роснефть" видала Венесуелі 6,5 млрд доларів як передоплату за постачання нафти.

У презентації фінансових результатів "Роснефти" за перші дев'ять місяців 2018 року йдеться, що цей борг скоротився з 4,6 млрд доларів на 31 грудня 2017 року до 3,1 млрд доларів на 30 вересня. Водночас керівник компанії Ігор Сечін, за даними Reuters, в листопаді 2018 року літав в Каракас для особистої зустрічі з Ніколасом Мадуро, щоб обговорити затримки з постачанням нафти.

У "Роснефти" є ліцензія на розробку родовищ Пата і Мехільонес на шельфі Венесуели терміном на 30 років. Компанія має право експортувати газ з країни. У серпні 2017 році "Роснефть" купила 49% індійської компанії Essar Oil Limited (Nayara Enegry). Згідно з повідомленням компанії, разом з цією угодою компанія отримала частку в проектах у Венесуелі і вже укладених контрактах на поставку нафти з венесуельською державною нафтокомпанією PDVSA.

Російська служба Бі-бі-сі направила запит в "Роснефть" щодо ситуації з цими контрактами і чекає на відповідь.

"Усі договори "Роснефти" перебувають у правовому полі, що дає компанії можливість захищати свої права в міжнародних судах у випадку радикальних змін у верхніх ешелонах влади у Венесуелі", - сказав Бі-бі-сі аналітик "Атон" Олександр Корнілов.

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