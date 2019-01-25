Гіпсові пеніси, ветерани АТО і "150-річні догми". Що за скандал в Академії мистецтв

Копирайт изображения Спартак Хачанов / Facebook Image caption Гіпсові фігурки, що використоувавлися для створення "Параду"

Цього тижня стало відомо, що Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури підготувала наказ про відрахування студента Спартака Хачанова. Підстава - нездача сесії. Здавалося б, до чого тут гіпсові пеніси, АТО та C14?

"Парад"

19 грудня минулого року на студентів і викладачів, які проходили одним з коридорів столичної Академії мистецтв (НАОМА), чекало несподіване видовище: десятки білих, вишикуваних в ряди гіпсових пенісів.

Це - "Парад членів", робота студента вишу Спартака Хачанова. Мініатюрні солдатики і ракетні комплекси, що мають підкреслено фалічну форму, символізують "військовий парад".

Пан Хачанов називає роботу антивоєнною і каже, що саме так бачить ідею демонстративного хизування силою.

Талановито чи ні? Можна припустити, що в обох випадках обговорення інсталяції так і могло лишитися у межах навчального закладу, якби не бурхлива реакція одного з викладачів вишу, ветерана АТО Володимира Харченка.

Тепер скандал відкрито обговорюють в соцмережах, а "особисто поспілкуватися" зі студентом хочуть активісти праворадикальної організації C14.

Чия армія?

На відеозаписі, який у грудні поширило видання "Заборона", видно, як доцент кафедри графічного дизайну НАОМА Володимир Харченко спілкується з Хачановим.

Він називає це "хамством", а також "знущанням з нашої армії".

Студент звинувачення в знущанні з українського війська відкидає і каже, що мова йде про "путінську армію".

У відповідь той чує слова "Ти зараз *** (добалакаєшся - прим. ред.)" і "влаштую завтра повістку в військкомат". Харченко також каже Хачанову, що "покличе атошників".

Копирайт изображения Євген Валюк / Facebook

Після суперечки, за твердженням Хачанова, викладач частково зруйнував його роботу.

Незабаром з'ясувалося, що студент отримав низькі бали зі скульптури: над ним нависла загроза відрахування на підставі нездачі сесії.

23 січня стало відомо, що керівництво Академії мистецтв підготувало наказ про відрахування Хачанова. Щоправда, пізніше ректор вишу Андрій Чебикін уточнив, що його поки що не підписали.

Він назвав роботу студента "ганебною" і сказав, що влаштована акція є свідомим розхитуванням ситуації у навчальному закладі.

Того ж дня до вишу прийшли активісти організації C14. За їхніми ж словами, аби "особисто поспілкуватись" зі Спартаком Хачановим.

Студент каже, що представники C14 йому погрожували, йому довелося від них ховатися. Хлопець побоювався, що його можуть побити.

Image caption Коли з'ясувалося, що Спартака Хачанова можуть виключити з академії, частина студентів встали на його підтримку

Один з лідерів організації Сергій Мазур у Facebook підтвердив, що активісти C14 дійсно приходили до НАОМА.

"Автор цієї дурні зображує нашу армію у вигляді статевих органів, а війну на Сході вважає мірянням урядами країн п***, - заявив Мазур. - С14 прийшло підтримати рішення керівництва та поспілкуватись особисто зі Спартаком, який погрожував зірвати засідання по його виключенню. Але говорити Хачанов не захотів. Втік, забився у кімнатці за спинами працівників і не виходив".

Студент припускав, що праворадикалів до НАОМА міг покликати Харченко.

Сам викладач у розмові з BBC News Україна це відкинув.

"С14 - мої друзі, я їх дуже поважаю, але я нікого не запрошував. Я не є їхнім командиром. У них є своя патріотична позиція і вони мають на неї право", - каже Харченко.

За його інформацією, причина потенційного виключення Спартака Хачанова - саме погані оцінки. Проте частина студентів вишу, які встали на підтримку Харченка, у це не вірять.

"Він для мене ворог, а не студент"

У розмові з BBC News Україна Володимир Харченко сказав, що відео, після публікації якого виник скандал, не дає повного розуміння ситуації.

Інша сторона, вважає він, показала лише той уривок розмови, який був їй вигідний.

"Зрозумійте мене правильно: я учасник бойових дій, 14 місяців був на війні. І не просто в тилу, а дев'ять місяців служив на передовій, - каже Харченко. - І от коли я, ветеран, запитав у Хачанова, що він хоче сказати своєю роботою, він у зухвалій формі заявив, що це його бачення: він кілька разів повторив, що війна - це міряння ***".

"Сказав, що якщо я хочу, то він може прапори поставити: тут український, а тут російський. Це вже потім він швидко перефарбувався і почав говорити, що це чи то антиросійська інсталяція, чи то взагалі антивоєнна".

Копирайт изображения Володимир Харченко

За словами пана Харченка, Хачанов і "його куратори" поводили себе зухвало, по-хамськи і навмисно провокували його на конфлікт: "Своїм ставленням, своєю зневагою до нашої армії вони дуже швидко вивели мене з себе, це правда".

"Я 14 років викладаю в академії - жодного разу не підвищив ні на кого голос. Але Хачанов для мене - не студент, а ворог", - додає викладач Академії мистецтв.

На питання про те, чи має право викладач спілкуватися зі студентами так, як сам він робить це на відео, Володимир Харченко відповів: "Тобто я мав право загинути на війні, захищаючи зокрема й своїх студентів, а тепер не маю права висловити одному з них свою думку? Якщо я вважаю його відвертим ворогом, я мушу розмовляти з ним лагідно і з повагою? Ні, він цього не заслуговує".

Попри все це, Харченко запевняє: Спартака Хачанова хочуть відрахувати саме через погані оцінки, а не через "Парад".

"Він не займався навчанням і абсолютно заслужено нахапався двійок. Сесію він завалив цілком свідомо: хлопець вже спіймав зірку - вважає, що він видатний художник і йому вчитися не треба. Керівництво академії має повне право відрахувати його за неуспішність".

"Виключення Хачанова - ганьба для Академії"

На захист студента висловився художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

"Пропоную взагалі розпустити прийомну комісію. Жека Карась (лідер руху С14 - прим. ред.) краще вирішить, кому можна вчитися на художника, а кому ні. І кому там викладати", - написав Ройтбурд у Facebook.

Копирайт изображения Уніан

В розмові з BBC News Україна він назвав можливе виключення Спартака Хачанова з НАОМА "ганебним фактом для Академії мистецтв".

"Академія перетворилася на інституцію, яка чинить тиск на прояви вільної творчості. І так, я дійсно вважаю, що художник має право на вихідку".

Корінь проблеми, каже Ройтбурд, у тому, що українська освіта у сфері мистецтва відстає від сучасності: "З цим треба щось робити, але це питання системних змін. В Україні досі немає навчального закладу, де художників вчили б мислити адекватно сучасності і процесам, які відбуваються".

"Мислення художника протягом останніх 200 років змінилося, а в нас в академії досі панують догми 150-річної давнини", - додає Ройтбурд.

"Я уважно слідкую за творчістю багатьох студентів, які свого часу вчилися в Академії і бачу, як вони переїжджають до Німеччини, Чехії чи Литви, і це для них наче нове народження", - каже директор Одеського художнього музею.

Що кажуть в Академії?

Ректор Національної академіії образотворчого мистецтва і архітектури Андрій Чебикін у своїй заяві називає роботу Спартака Хачанова провокацією.

"Ця композиція "на вільну тему" не відповідала ні навчальній програмі академії, ні вимогам кафедри. Студент провів акцію, можливо, навіть за підтримки зовнішніх чинників, сам не усвідомлюючи її ганебність", - каже Чебикін.

"Парад", за словами ректора, є розхитуванням ситуації в навчальному закладі. "Це вже друга його подібна акція. Вона не містить в собі ніяких гуманістичних цілей, це скоріше якісь патологічні збочення. Тоді ректорат знайшов у собі сили зрозуміти студента... Фактично його взяли на поруки, а сам Хачанов тоді сказав, що все зрозумів, і продовжив навчатися. І тепер знову так ж акція".

Копирайт изображения Національна академія образотворчого мистецтва і ар

Прокоментував пан Чебикін і дії викладача Володимира Харченка: "На жаль, мав місце момент волюнтаризму: в одного з викладачів, ветерана АТО не витримали нерви. В нього є свої пояснення, він ними, до речі поділився в фейсбуці. На жаль, є велика підтримка його дій. З точки зору форми, хтось може й не сприймає це - і ми не сприймаємо. Не може бути такого в навчальному закладі".

За словами ректора, наказ про відрахування Хачанова поки що не підписали.

"Зараз іде глибоке обґрунтування всіх матеріалів, робляться відповіді на всі питання студентів. Якщо буде потрібно, проведемо з ними зустріч, коли буде підписуватися вердикт".

Думки у соцмережах щодо ситуації навколо відрахування Спартака Хачанова розділились. Частина користувачів називає це відвертим проявом цензури і утисканням свободи творчості, проте є й чимало тих, хто переконаний, що "Парад" - це образлива і шкідлива робота, якій не має бути місця в країні, що перебуває в стані війни.

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