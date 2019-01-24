"Мені 13-й минало..." - як соцмережі реагують на вирок Януковичу

Копирайт изображения Getty Images

У четвер суд нарешті оголосив рішення у справі Віктора Януковича: йому дали 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Як відреагували на це соцмережі?

Блогер Роман Шрайк пише, що Віктор Янукович навряд чи сяде до української в'язниці, адже російська сторона його не видасть."Але цю крапку треба було поставити, і її поставили. Можна сказати, що президент-втікач, який зрадив батьківщину, засуджений до найвищої міри покарання - довічному перебуванню в РФ", - вважає він.

Багато хто ставить питання, що буде далі - адже Віктор Янукович перебуває у Росії, а значить до в'язниці так і не потрапить.

Деякі користувачі обурюються, що суд тривав так довго, а рішення оголосив якраз напередодні виборів. "Під вибори Януковичу нарешті змогли рішення суду сформулювати. Так і до рішення щодо корупціонерів доживемо. Кого принесуть в жертву?", - пише Ірина Камінська.

Журналістка Валентина Доброта написала: "А все почалося з шапки. 13 років за державну зраду! Сподіваюся, відсидить".

У декого постають запитання щодо терміну покарання.

Ось що писала з зали суду іще одна журналістка:

Інші користувачі соцмереж вважають, що "якщо Янукович буде добре себе поводити в Росії, то термін ув'язнення може бути зменшений".

"А якщо звідти пришлють позитивну характеристику, то і достроково може вийти", - жартують вони.

"Янукович отримав свій новий термін в 13 років. Тепер дах та їжа в Україні йому завжди гарантовані", - пише Юрій Донець.

Процес над Януковичем тривав 1,5 року, із травня 2017-го.

І розслідування, і суд над колишнім президентом відбувалися за спеціальною процедурою - заочною, без участі самого підозрюваного.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.