Криза у Венесуелі: чи підтримає армія зміну влади?

Копирайт изображения AFP Image caption Армія Венесуели контролює систему розподілу споживчих товарів, але цим її роль в країні не обмежується

За останні 25 років у Венесуелі були три спроби військового перевороту. Тому не дивно, що в ці дні, коли в країні вибухнула найбільша за всю її нещодавню історію політична та економічна криза, увага прикута до армії та її ролі в цих подіях.

Чи залишаться військові лояльними до президента Ніколаса Мадуро, або ж вони підтримають лідера опозиції Хуана Гуайдо, що оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни і отримав визнання з боку США та багатьох інших держав?

Мадуро заявив, що є єдиним законним президентом Венесуели, і розірвав відносини з США після того, як Трамп визнав Гуайдо тимчасовим виконуючим обов'язки президента.

Однак майбутнє Мадуро залишається під питанням, навіть після того як міністр оборони Владімір Падріно Лопес засудив заклик Хуана Гуайдо до військових перейти на його сторону.

"Наші військові не приймають президента, нав'язаного сумнівними колами, вони вважають самопроголошеного президента поза законом", - написав міністр в Twitter.

Зв'язки з урядом

Близько третини міністрів в кабінеті Мадуро - або військові, або були військовими в минулому.

Міністр оборони Падріно Лопес широко відомий тим, що завжди закінчує свої офіційні заяви наступними словами: "Чавес живий, Батьківщина живе. Незалежність і соціалістична Батьківщина!"

Владімір Падріно Лопес зробив кар'єру після невдалої спроби військового перевороту у 2002 році, коли, будучи полковником, залишився лояльним до президента Уго Чавеса.

Копирайт изображения AFP Image caption Вважається, що міністр оборони Владімір Падріно Лопеc наближений до президента Мадуро

Після цього він став начальником генерального штабу, а пізніше - головнокомандувачем збройними силами Венесуели. У 2014 році він зайняв пост міністра оборони в кабінеті президента Мадуро.

Його просування у владі нагадує кар'єри інших високопосадовців венесуельських військ. Саме від їх лояльності буде залежати доля країни.

Постійна військова присутність

Що може змусити армію змінити свою позицію і підтримати альтернативного президента?

Копирайт изображения AFP Image caption Опозиція звернулася до військових із закликом дотримуватися Конституції та припинити придушувати антиурядові демонстрації

Конституція 1999 року, ухвалена за Уго Чавеса, наділяє армію значним впливом і закріплює її політичну роль. Ця роль поширюється зараз далеко за межі традиційних сфер оборони та безпеки.

У країні, яка стогне під тягарем гіперінфляції та дефіциту споживчих товарів, військовим доручено управляти державною системою розподілу харчових продуктів та палива, а також гігієнічних товарів на кшталт туалетного паперу, санітарних серветок і памперсів.

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Заарештованих під час протестів або пограбувань часто віддають під суд військових трибуналів, проти чого постійно виступають правозахисники.

"Військові ніколи не були такими помітними в повсякденному житті країни, як зараз", - говорить Ернан Кастільо, професор політології в університеті Симона Болівара в Каракасі.

Влада військових

Копирайт изображения AFP Image caption Після початку так званої Боліварської революції президента Чавеса армія стала грати в країні все більш активну роль

Президент Мадуро ще більше посилив ступінь втручання військових у політичну сферу.

"Збройні сили як ніколи активно залучені в повсякденне життя країни та її розвиток", - зауважує колишній військовий Клівер Алкалья.

Алкалья, який був прибічником президента Чавеса, але виступає проти уряду Мадуро, вважає неприпустимою участь військових в управлінні економікою та фінансами країни.

"Мадуро сприяв надмірній залежності від збройних сил і керівника збройних сил. Він втратив підтримку політиків і громадянського суспільства і вирішив звернутися до військових за підтримкою армії, необхідної йому для збереження своїх позицій", - говорить Алкалья.

Осередки незгоди

Копирайт изображения AFP Image caption Колишній офіцер венесуельської армії Клівер Алкалья був прибічником президента Чавеса, але виступає проти уряду Мадуро

Хоча військова верхівка, ймовірно, зберігає близькість до президента Мадуро, в нижчих верствах армії настрої можуть бути іншими.

Як і всі венесуельці, ці рядові військовослужбовці в останні роки стикалися з усіма економічними труднощами.

На відміну від армійських високопосадовців, рядові солдати страждають від дефіциту бензину, харчових продуктів, від гіперінфляції. Серед них є чимало невдоволених.

В ході протестів, які проходили на цьому тижні, на вулицях можна було бачити групи військових, що підтримували демонстрантів.

За останні місяці понад 100 військовослужбовців були заарештовані, звинувачені в зраді і бунті, в мародерстві та дезертирстві.

За словами Алкальї, всередині збройних сил наростає ситуація невизначеності, яка ускладнюється внутрішніми протиріччями.

У минулому році три венесуельських офіцери, звинувачені у змові, втекли в Колумбію, де їм надали притулок.

Поки що озброєні сили Венесуели підтримують президента Мадуро. За деякими оцінками, 16 900 військовослужбовців були підвищені недавно в ранзі за вірність уряду.

Втім військові залишаються ключовими гравцями в розвитку нинішньої політичної кризи.

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