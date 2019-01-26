#НеПроґавте: Юлині "кіборги", не Юлін Коельйо й дивани-рятівники
Найяскравіші моменти виборчої кампанії в Україні, найдраматичніші історії та найяскравіші візуальні матеріали - у підбірці тем тижня, про які вам варто знати.
На з'їзді партії "Батьківщина", який висунув Юлію Тимошенко у президенти, було чимало людей у військовій формі. Це - тренд у виборчих кампаніях багатьох кандидатів.
Чому деякі з бійців вирішили її публічно підтримати?
І чому Паоло Коельйо вирішив від неї відмежуватися?
Якщо вам цікаво, як змінювався образ Юлії Тимошенко впродовж часу - прогляньте цю галерею:
Замерзла в лісі
Моторошна історія, у якій досі більше запитань, ніж відповідей, трапилася на Житомирщині.
Студентка, яку вийшла з маршрутки начебто через те, що не мала 25 грн за проїзд, замерзла на смерть у лісі, коли намагалася повернутися додому.
Трилер тижня
Це - довгий текст, але за поворотом сюжету не поступається напруженому пригодницькому фільму.
Трохи економіки
На переговорах у Брюсселі представники "Нафтогазу", "Газпрому" та Єврокомісії обговорили, що буде із транзитом російського газу через Україну після завершення чинних контрактів. Чому це важливо?
Наука і довкола неї
Науковці розробили дієту, яка, як вони обіцяють, може врятувати життя, прогодувати 10 мільярдів людей і все це, не завдавши катастрофічних збитків планеті. Що ж це за дієта?
А тут - аргументи науковців у дещо іншій сфері життя людини:
Світлини тижня
Вам цікаво, як виглядає найвеличніший водоспад планети під кригою? Завітайте сюди:
А тут - популярний у соцмережах флешмоб #10YearChallenge, але під кутом подій десятирічної давнини в політичному житті України.
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