НеПроґавте: Юлині "кіборги", не Юлін Коельйо й дивани-рятівники

Найяскравіші моменти виборчої кампанії в Україні, найдраматичніші історії та найяскравіші візуальні матеріали - у підбірці тем тижня, про які вам варто знати.

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На з'їзді партії "Батьківщина", який висунув Юлію Тимошенко у президенти, було чимало людей у військовій формі. Це - тренд у виборчих кампаніях багатьох кандидатів.

Чому деякі з бійців вирішили її публічно підтримати?

І чому Паоло Коельйо вирішив від неї відмежуватися?

Якщо вам цікаво, як змінювався образ Юлії Тимошенко впродовж часу - прогляньте цю галерею:

Замерзла в лісі

Копирайт изображения Новоград-Волинський медичний коледж

Моторошна історія, у якій досі більше запитань, ніж відповідей, трапилася на Житомирщині.

Студентка, яку вийшла з маршрутки начебто через те, що не мала 25 грн за проїзд, замерзла на смерть у лісі, коли намагалася повернутися додому.

Трилер тижня

Це - довгий текст, але за поворотом сюжету не поступається напруженому пригодницькому фільму.

Трохи економіки

Копирайт изображения AFP Image caption В України є рік, аби запобігти зупинці транзиту російського газу до Європи

На переговорах у Брюсселі представники "Нафтогазу", "Газпрому" та Єврокомісії обговорили, що буде із транзитом російського газу через Україну після завершення чинних контрактів. Чому це важливо?

Наука і довкола неї

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Науковці розробили дієту, яка, як вони обіцяють, може врятувати життя, прогодувати 10 мільярдів людей і все це, не завдавши катастрофічних збитків планеті. Що ж це за дієта?

А тут - аргументи науковців у дещо іншій сфері життя людини:

Світлини тижня

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Вам цікаво, як виглядає найвеличніший водоспад планети під кригою? Завітайте сюди:

А тут - популярний у соцмережах флешмоб #10YearChallenge, але під кутом подій десятирічної давнини в політичному житті України.

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