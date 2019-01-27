Копирайт изображения Ольга Швед

Жінки і дівчата обрізають довге волосся та віддають його на виготовлення перук онкохворим дітям. В Україні з грудня триває акція Hair for Share (в перекладі - "ділитися волоссям").

Стартувала вона зі Львова. Її вигадали шестеро дівчат, які волонтерили у відділенні гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Вони помітили, що маленькі пацієнтки дуже важко переживають втрату волосся під час лікування хіміотерапією. Саме тому вирішили започаткувати благодійну акцію і допомогти дітям отримати перуки.

Учасниці акції фотографуються з відрізаним волоссям та постять фото у соцмережах з хештегом #HairForShare. Уже зібрали понад 8 кілограмів волосся й виготовили шість перук.

У Львові щотижня стрижуть волосся 5-8 учасниць акції. Організатори домовляються з перукарнями, аби цих жінок обслуговували безкоштовно. Поштою їм надсилають вже відрізане волосся з Рівного, Тернополя, Дніпра, Харкова, Житомира, Івано-Франківська.

"Ні хвилинки не вагалася"

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Львів'янка Стефанія Приймак чотири роки відрощувала довге волосся.

У львівську перукарню Стефанія Приймак прийшла із донькою та онучкою, хоче взяти участь в акції. У жінки - довге світле волосся.

"Про акцію розповіла внучка, вона побачила її в соцмережах. Я ні хвилинки не вагалася", - каже жінка.

"За фахом я медсестра, зараз вже на пенсії. Волосся відрощувала чотири роки, воно у мене гарне, міцне. Сподіваюся, якісь дівчинці вийде красива перука, яка буде її тішити", - додає вона.

Перукарка заплітає косу, відрізає 30-35 см волосся, миє голову жінці й робить стрижку "під каре".

"Волосся не шкода"

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Студентка Анна Устінова відрізала понад 30 см білявого волосся. Стрижку й зачіску їй у перукарні зробили безкоштовно.

На черзі - студентка Анна Устінова. Вона теж білявка. Її безкоштовно стрижуть.

"Волосся не шкода, воно швидко відросте. Одразу розмістила фото (нової зачіски. - Ред.) на свої сторінки в Instagram і Facebook. Маю багато вподобань. Пишуть, що нова зачіска мені дуже личить і дякують за добру справу", - каже Анна.

"Класно, що моє волосся комусь знадобиться", - зазначає вона.

Кампанію зі збору волосся розпочали у грудні. За цей час своє волосся на благодійність віддали понад 150 жінок. Назбирали на 10 повноцінних перук, усього - 8 кілограмів.

Організаторки співпрацюють із двома благодійними фондами, які опікуються дітьми з онкологічними недугами. Це львівський фонд "Крила Надії" та київський "Таблеточки". Їм передають готові перуки. Фонди віддають їх дівчатам, які про це просили.

"Першими постриглися самі - показали приклад"

Копирайт изображения Ольга Швед

Перукарка збирає відрізане волосся в пакети, маркує, пише дату й місто, передає одній з організаторок акції - Людмилі Крижановській. Щотижня вона передає його в Київ майстрині з виготовлення перук.

"Коли дівчатка втрачають волосся під час хіміотерапії - це для них морально важко. Особливо для старших дівчаток, підлітків. Їм здається, що усі навколо бачать, що вони хворі", - каже Людмила Крижановська.

Навіть після успішного лікування потрібен час, аби своє волосся відросло, додає вона. А перуки додають їм впевненості, допомагають почуватись красивими, і вони швидше одужують.

"Придбати якісну перуку для дитини не у всіх батьків є можливість - їх ціна понад 10 тисяч гривень. Штучні перуки неякісні - синтетичний матеріал може викликати алергічні реакції, під такою перукою погано відростає волосся. Першими постриглися ми самі - показали приклад", - розповідає пані Крижановська.

З чотирьох хвостиків - одна перука

Копирайт изображения HairForShare Image caption Одна із організаторок акції Людмила Крижановська разом із директоркою благодійного фонду "Крила надії" Наталією Ліпською. В руках - перша перука, яку виготовили під час благодійної акції.

Найважче організаторкам акції було знайти постижера - майстра з виготовлення перук. Вартість виготовлення перуки коливається від 8 до 15 тисяч гривень.

Погодилася це зробити за собівартістю матеріалів майстриня з Києва Інна Костьолова. Разом із сімома помічницями вже виготовила шість перук для дівчаток, які втратили волосся.

"З чотирьох хвостиків робимо одну перуку. Третину волосся із хвостика доводиться викидати - воно коротке чи ламке", - каже постижерка.

Потім, розповідає вона, вручну спеціальними інструментами треба прикріпити волосини до основи перуки. Щоб зробити лише одну - майстер працює два тижні. Перуки існують трьох розмірів - із стрижкою під каре і довше. Колір - натуральний, русявий або світло-русявий.

З першого дня акції отримуємо понад 20 дзвінків на день Ноа Кременчуцька, Власниця мережі перукарень у Києві

"У перші тижні акції було багато короткого волосся - від 20 см, найбільше зараз потребуємо довгого - від 35 сантиметрів. Волосся може бути фарбоване, але не пошкоджене", - додає Інна Костьолова.

Безкоштовно роблять стрижки дівчатам, які жертвують волосся для онкохворих дітей і в трьох київських салонах краси. Власниця мережі перукарень "КОКО - nail room" Ноа Кременчуцька каже, що акція викликала ажіотаж серед клієнток закладу.

"З першого дня акції отримуємо понад 20 дзвінків на день", - каже пані Кременчуцька.

Жінки домовляються про стрижки, стають в чергу, віддають готове накладне натуральне волосся, перуки, зазначає вона.

"Нещодавно забігла дівчина, вона живе у Лондоні. Перед поїздкою постриглася - відрізала довжелезне світле волосся. Дівчата знають, що могли б продати це волосся за немалу суму - від тисячі гривень і більше - але радо жертвують", - каже Ноа Кременчуцька.

Наймолодшій учасниці акції Hair for Share - 4 роки, найстаршій - понад 70.

Акція - безстрокова, адже до фондів звернулися понад 300 дітей та їхніх батьків, які б хотіли отримати перуку. Також просять перуку і жінки з онкозахворюваннями, генетичними чи імунними хворобами.

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