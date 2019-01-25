Як в Австралії рятуються від рекордної спеки - фото
Останні два тижні в Австралії панує екстремальна спека - понад 45 градусів за Цельсієм. Люди і тварини шукають способи, як пережити важкі погодні умови.
В Аделаїді в четвер зафіксували температуру 47,7 градусів за Цельсієм - це рекордна спека за всю історію метеоспостережень. Багато жителів намагаються хоч якось охолодитися на пляжі.
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Житель Аделаїди Ендрю Корелл розповів, що цей кенгуру-валлабі сам прийшов на його ділянку. Тварина шукала тінь, а тепер Корелл ще й поливає його щогодини з лійки.
Багато тварин важко переживають спеку, вони можуть загинути від перегріву або нестачі вологи.
Пожежникам у Тасманії довелося долати понад 50 лісових пожеж, їх спричинили суха погода та сильні вітри.
У кількох містах жителям довелося полишити домівки через загрозу пожеж. Деякі загоряння сталися в районах, доступ до яких є лише з повітря.
В той час, як декілька тенісних матчів Australian Open в Мельбурні призупинили, деякі глядачі скористалися можливістю освіжитися у фонтані.
Тваринам в зоопарку Аделаїди пропонують заморожені частування, щоб захистити їх від перегріву.
Інші тварини - наприклад, ця панда, - змушені приймати регулярні ванни.
Жителі Сіднея також рятуються на пляжі, хоча аномальна спека порівняно не сильно зачепила найбільше австралійський місто.
Цього січня в Австралії зафіксували щонайменше п'ять з десяти найбільш спекотних днів в історії метеоспостережень.
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