У Бразилії прорвало греблю: є загиблі, 300 людей зникли безвісти

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На залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії прорвало греблю резервуару з відходами видобутку корисних копалин.

Наразі відомо про принаймні дев'ятьох загиблих, близько 300 людей вважаються зниклими безвісти.

За словами губернатора штату Мінас-Жейрас Ромеу Зема, шансів знайти тих, хто зміг вижити, мало.

"Шансів мало: ймовірно, все, що ми знайдемо, - це тіла", - каже він.

Внаслідок прориву греблі, яка стримувала відходи від видобутку залізної руди, потік бруду ринув на кілька фермерських поселень.

Жителів прилеглих районів почали евакуювати за допомогою гелікоптерів. Про кількість евакуйованих влада поки не повідомляє.

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Представник компанії Vale, якій належить шахта, повідомив, що відходими залило комуну Віла Фортеко, що неподалік від міста Брумандіньйо.

На відеозаписах з гелікоптерів, які демонструють на бразильских телеканалах, видно, як потік бруду змиває все на своєму шляху.

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Мер Брумандіньйо Авімар де Мело в розмові з журналістами заявив, що за його даними загинули принаймні 50 людей, але не виключив, що жертв може виявитися й значно більше.

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"В нас поки немає інформації: все відбувається занадто швидко", - сказав він.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару вже написав у Twitter, що в неділю відвідає місце трагедії. Міністри екології і громадської оборони вже прямують до штату Мінас-Жейрас, заявив Болсонару.

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